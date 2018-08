IT inkopen? Let op deze waarschuwingssignalen!

Niet veel IT-beslissers herkennen alle signalen die je moeten waarschuwen dat er nog wel wat haken en ogen zitten aan de deal die je met een IT-leverancier wilt afsluiten. Soms worden de kwaliteiten van het product te veel opgehemeld en de beperkingen van een pakket of dienst verdoezeld.

Wat dat betreft hebben de verkopers van diensten en producten een voordeel ten opzichte van jouw team, namelijk de dagelijkse praktijkervaring in het pitchen van het product. Dat leidt ertoe dat vrijwel elke tegenwerping vanuit jouw team vrijwel routineus wordt getackeld door de salesmensen van de leverancier.

Als je geen ervaren vendormanagmentgroep hebt aan de IT-kant van de tafel is er sprake van een grote ongelijkheid in een verkooppresentatie. De vertegenwoordigers van de leverancier besteden al hun tijd aan hetgeen ze goed in zijn en dat is precies wat er nu ook gebeurt. Daarentegen zijn de vertegenwoordigers van de inkopende partij mensen die dagelijks met technologie omgaan maar hun baan is niet het inkopen van die technologie. Dat betekent dat het IT-team met een flinke achterstand de strijd aangaat.

In de voorbereiding van een belangrijke aankoop moet je vanzelfsprekend de voor de hand liggende due diligence doen. Zet concurrerende biedingen op een rijtje. Vraag bestaande klanten naar de kenmerken van het product, de technische robuustheid en de relatie met de leverancier. Download en evalueer de beschikbare testversies.

Maar zelfs nadat je de keuzes hebt teruggebracht naar een paar kanshebbers en je begint met ontmoetingen met vertegenwoordigers van de leveranciers, moet je behoedzaam blijven. Beman je team met sceptici en vraag hen te zoeken naar elk van de volgende waarschuwingssignalen.

Het salesteam krijgt de specialisten van de leverancier niet beschikbaar. Als de ondersteuning van de leverancier al moeilijk gaat voordat je het contract hebt getekend, kan je verwachten dat het daarna alleen nog maar slechter kan gaan. Voor de leverancier en zin verkoopmensen is een getekend contract de hoofdprijs en ze zullen alles doen om die in handen te krijgen.

Zolang je nog steeds in gesprek bent met de salesmensen moet je kunnen verwachten dat de productspecialisten van de leverancier je analisten helpen in het begrijpen van de productmogelijkheden. De technische staf van de leverancier zou jouw technisch team moeten helpen in het op een rijtje zetten van de integratiemogelijkheden met de rest van je infrastructuur en de directieleden van de leverancier moeten jouw directieleden ervan verzekeren dat ze belangrijk zijn als klant en dat zij zich commiteren aan het leveren van een excellente dienstverlening. Als je enige aarzeling ziet in de openingen die jouw team hierin wordt geboden, is er een goede kans dat de leverancier je niet zo belangrijk vindt als klant. Als je nog enige aandacht wil na het tekenen van het contract, wens ik je daarin veel sterkte.