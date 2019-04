Winst door eenvoud, ook in technologie

Nederlandse ICT-beslissers moeten hard werken om hun boodschap bij het bestuur voor het voetlicht te krijgen. Complexe IT-vraagstukken in begrijpelijke taal introduceren bij de business is niet eenvoudig. Daarom proberen veel CIO's investeringen in ICT uit te drukken in omzet en winst. Gelukkig zijn er ook andere aantrekkelijke argumenten.

In een recent onderzoek onder Nederlandse IT-beslissers gaf 48 procent van de ondervraagde IT Executives aan dat ze in hun pleidooi voor IT-investeringen vooral de nadruk leggen op de gevolgen voor de omzetcijfers: harde ROI doet het altijd goed bij bestuurders. Wat ze daarvoor terugkrijgen is vooral méér IT: meer apps, meer diensten, meer mogelijkheden en oplossingen. De vraag is of dat nog steeds de meest wenselijke insteek is.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Het MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft onlangs een studie uitgebracht via de MIT Technology Review. In het stuk, Anticipating cloud work's most common side effects, geven de auteurs aan dat de groeiende complexiteit van IT ervoor zorgt dat werknemers steeds meer moeite hebben de juiste informatie te vinden. Gefocust blijven op hun kerntaken wordt steeds lastiger, omdat technologie meer en meer aandacht vraagt. Dat leidt tot lagere productiviteit, slordigheid, irritatie en het omzeilen van procedures en beleid. Op langere termijn heeft het gevolgen voor de effectiviteit van de organisatie, de betrokkenheid van werknemers en de aantrekkelijkheid van werkgevers voor toptalent.

Dat zijn conclusies waar IT-beslissers iets mee kunnen. Niet voor niets groeit de belangstelling voor management frameworks en cloudtoepassingen die betere integratie mogelijk maken en daarmee complexiteit verkleinen. Er is steeds meer vraag naar een flexibele en schaalbare infrastructuur die voorkomt dat werknemers voortdurend opnieuw moeten inloggen, of naar data moeten zoeken, of naar een andere omgeving moeten omschakelen om hun werk te kunnen doen. Logisch, want uit onderzoek blijkt dat afleiding grote impact heeft: als een taak eenmaal is onderbroken, kost het werknemers gemiddeld 23 minuten en 15 seconden om weer aan de slag te gaan.

Werknemers hebben niet zozeer moeite met meer of nieuwe IT-oplossingen - maar ze willen de apps en bestanden die ze nodig hebben wel op een consistente manier aangeboden krijgen, ook als ze een keer ergens anders werken of een ander apparaat gebruiken. Volgens het MIT-rapport maakt 61 procent van de kenniswerkers gebruik van vier of meer systemen. Dertien procent heeft zelfs elf of meer systemen nodig om hun gewone werk te kunnen doen. Dan is het wel prettig als al die systemen dezelfde gebruikservaring bieden, ongeacht of het op kantoor is, thuis, bij een klant, in een café of op het vliegveld. Cyrus Mistry, group product manager voor Chrome OS bij Google, die door het MIT voor het rapport werd benaderd, denkt zelfs dat werknemers zich meer op hun gemak voelen, dieper in hun werk duiken en meer betrokken raken als de gebruikservaring consistent, herkenbaar en persoonlijk is.

Winst zit niet altijd alleen in hogere omzet en lagere kosten. Hogere productiviteit, minder ergernis en efficiënter werken zijn argumenten die niet alleen hout snijden vanuit business perspectief, maar die ook herkenbaar zijn voor iedereen die regelmatig met informatietechnologie werkt. Het MIT rapport geeft inzichten en tips om werknemers een betere werkervaring te bieden. Het laat bovendien zien hoe het gebruik van kunstmatige intelligentie ervoor kan zorgen dat technologie in de toekomst nog persoonlijker en intuïtiever wordt.

Godfried Bomans schreef ooit: "Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester." Investeren in eenvoudigere, gebruiksvriendelijkere technologie is een krachtiger boodschap dan investeren in méér technologie. CIO's en andere IT-beslissers die goede argumenten zoeken om met het bestuur in gesprek te gaan over investeringen in IT, doen er goed aan het MIT-rapport eens door te nemen.