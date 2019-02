Fabrikant Krone zegt datasilo's vaarwel in digitalisatie

Korn baseert zijn digitaliseringsstrategie op drie pijlers: Logistiek 4.0, Farming 4.0 en Industrie 4.0. Digitalisering betekent voor hem het creëren van end-to-end informatiestromen. Het belangrijkste onderdeel daarbij is het Enterprise Content Management Platform Doxis4 van de SER Group dat in 2012 werd gelanceerd. "Dit ECM-platform is een belangrijk onderdeel van de internationale digitaliseringsstrategie van Krone. De strategie zorgt dat er een omslag komt in de gewoonte om alles maar op te slaan in silo's. Tegelijkertijd schept het een belangrijke voorwaarde voor een uniform en duurzaam informatiebeheersysteem."

CIO Goy-Hinrich Korn. De Bernard Krone Holding - bij het brede publiek beter bekend als Krone - is wereldwijd toonaangevend fabrikant van landbouwmachines en opleggers. Het is gevestigd in het Saksische Spelle, heeft 4500 werknemers, onder meer in Nederland en heeft een omzet van bijna 2 miljard euro. Het bedrijf bestaat meer dan 110 jaar en exporteert landbouwmachines naar 140 landen.

Vóór de implementatie van het ECM-systeem werd alle informatie in silo's opgeslagen, verdeeld over negen verschillende dochterondernemingen van het bedrijf. "Niemand wist waar de documenten zich exact bevonden - ze lagen of in het oude archief, een verouderde AS/400, ze waren opgeslagen op verschillende harde schijven, in e-mailpostvakken of zaten in papieren archiefmappen die in boxen in de kelder lagen", herinnert Lars Schmerge zich, ECM Project Manager bij Krone. Bovendien zat veel kennis bij medewerkers in het hoofd, met als gevolg dat waardevolle informatie verloren ging wanneer medewerkers uit dienst traden. De behoefte aan een gecentraliseerd en transparant documentbeheersysteem werd duidelijk.

Korn wilde een oplossing die op internationale schaal te implementeren zou zijn. Bovendien moest het systeem documentgerichte bedrijfsprocessen kunnen digitaliseren en automatiseren én de nodige ondersteuning bij elektronische bestanden bieden. Ook de crediteurenadministratie had een wens: het te kiezen systeem moest inkomende facturen geautomatiseerd kunnen verwerken. Een eenvoudige integratie in het bestaande systeem en vooral in de SAP-systemen en korte paden waren eveneens medebepalend in de van een ECM-leverancier. Na een uiterst zorgvuldige selectieprocedure werd gekozen voor de SER Group.

Vijf miljoen gegevens en documenten gemigreerd

De eerste stap was het vervangen van het oude AS/400-archief. Vijf miljoen data-objecten en documenten werden gemigreerd naar het nieuwe ECM-systeem. De CIO en zijn team bouwden vervolgens een elektronische bestandsstructuur dat aanvankelijk voor het salesteam was bedoeld. Tegenwoordig worden ongeveer 15 miljoen documenten en SAP-gegevens door het gecentraliseerde ECM-systeem afgehandeld; jaarlijks komen hier ongeveer drie miljoen documenten bij. Op de afdeling crediteurenadministratie is het ECM-systeem met SAP verbonden. Alle facturen, die via e-mail, op papier of als IDoc-bestand binnenkomen, worden automatisch vastgelegd, geclassificeerd, geverifieerd in het SAP-systeem en doorgestuurd naar de accountants voor validatie en uitgifte.

Organisatiebreed werken met digitale bestanden

Werken met digitale bestanden (eFiles) is belangrijk binnen het gehele bedrijf. Zo kan nu de volledige levenscyclus van de zakelijke relatie met leveranciers worden gedocumenteerd, evenals alle kenmerken en de kwaliteit van het geleverde materiaal. Digitale bestanden over voertuigen, gekoppeld aan SAP, bevatten onder meer operationele instructies en informatie over keurmerken/protocollen en de digitale bestanden over machines bevatten bijvoorbeeld gegevens over de remprestaties van een machine. Zo kan het salesteam snel en eenvoudig specifieke vragen van klanten beantwoorden. Sinds 2015 gebruiken de wagenparkbeheerders van Krone digitale voertuigbestanden waarin informatie is opgenomen die uiteenloopt van de naam van de bestuurder, het kenteken en huurcontracten tot rekeningen en ongevalsrapporten. Voorheen kon één papieren map informatie bevatten over auto's van verschillende wagenparken bevatten, waardoor het zoeken bijzonder moeizaam verliep.

Een seintje aan de IT-afdeling

Krone heeft nu ook een workflow voor in- en uitdiensttreding van medewerkers. De bestaande oplossing voor werktijdregistratie, Hydra, is geïntegreerd in het ECM-platform. Op basis hiervan wordt automatisch een nieuw personeelsbestand aangemaakt. Het beheert niet alleen de gebruikelijke HR-documenten, maar het systeem geeft ook een seintje aan de IT-afdeling. Medewerkers ontvangen direct op hun eerste dag een chip waarmee ze toegang hebben tot het gebouw, maar ook een laptop, smartphone en toegangsaccounts/ autorisaties voor SAP en Doxis4 zijn diezelfde dag beschikbaar.

Het volgende project op Korns agenda is vóór 2020 een leveranciersportaal te hebben ingericht dat met het ECM-platform verbonden is. Leveranciers kunnen dan via het portaal bijvoorbeeld hun certificaten, technische tekeningen en rapporten uploaden en ook medewerkers hebben zo toegang tot de beschikbare leveranciersinformatie. Een ontwikkeling die volgens Korn niet alleen zorgt voor een versteviging van de relatie met leveranciers, maar ook de kwaliteitsborging ten goede zal komen.

Prototypebenadering werkt goed

Terugkijkend op het project heeft Korn een advies: begin een project in een afgebakend gebied. "Zodra je ziet dat het succesvol werkt, kun je het uitbreiden naar andere delen binnen de organisatie." De prototype-aanpak werkt goed in de introductiefase: "Dit betekent dat je snel de eerste resultaten krijgt. Je kunt getoetste waarden analyseren en mogelijke zwakke punten worden blootgelegd. Je weet als organisatie dus waar er mogelijkheden zijn om te optimaliseren. En die verbeteringen kun je vervolgens direct opnieuw toepassen op het ECM-proces, zodat het project zo succesvol mogelijk is. "