Minder beveiliging leidt tot betere beveiliging

Als het gaat om een gelaagde defensie en securitytools, is het vaak zo dat je meer kan doen met minder, en juist minder met meer. Het gemiddelde bedrijf gebruikt 75 beveiligingsproducten om het netwerk te beveiligen. Dat is heel wat - en betekent dat beveiligingspro's heel wat in de gaten moeten houden, en moeten testen.

Om er zeker van te zijn dat je beveiligingstools niet alleen werken, maar vooral met elkaar in harmonie werken, bevelen sommige securityprofessionals aan om eens beter te kijken naar de lagen die aangebracht zijn in het security-ecosysteem. Schrap overlappingen waar het kan, vooral als die leiden tot een overdaad aan alerts.

Dagelijks komt er enorm veel informatie op je af en dat kan soms overweldigend voor je team zijn, zegt Stephan Chenette van AttackIQ. Belangrijk is te bepalen welke informatie nu werkelijk betrekking kan hebben op je organisatie. Er zijn meerdere factoren om in ogenschouw te nemen, niet alleen welke impact een risico kan hebben op je organisatie maar vooral de werkelijke kans dat een bepaalde bedreiging ook een bedreiging is voor je organisatie.

Ook in security geldt: doe meer met minder

Daarbij kan een informatie-overload vanuit verschillende overlappende tools leiden tot een bepaalde doofheid voor alerts. "De realiteit is dat meer lagen in je verdediging niet leidt tot een betere beveiliging", zegt Chenette. In veel gevallen zit er een discrepantie tussen de producten die zijn gekocht en de effectiviteit die ze gezamenlijk hebben. "Het is een misverstand om te denken dat als er maar een firewall, IPS en antivirus zijn geïnstalleerd, de inlichtingen die daaruit komen echt helpen."

Meer effectief is pro-actief en continu bezig zijn met aanvalstests en aanvalsmodellen om mogelijke blinde vlekken in je verdediging te identificeren. Belangrijk hierin is te kijken wat er risico loopt en wat de consequenties hiervan zijn en dan te bepalen hoe je om die assets heen de beste beveiliging kan neerzetten. "Hoop is geen strategie", zegt Chenette."Technologie kan falen. Het slechtste wat je kan overkomen is dat er wordt ingebroken terwijl je weer dat hetgeen je hebt geïnstalleerd dat minstens had moeten opmerken."

Hoop is geen strategie -. Stephan Chenette, CEO, AttackIQ

Het is belangrijk te weten welke controle-elementen je hebt staan, of die uberhaupt werken en of ze wel de juiste instrumenten zijn voor de taak die ze moeten vervullen.

Met een gemiddelde van 75 securitytools in het spel, bestaat redundancy. "Je hebt dus mensen in dienst die al die overbodige producten moeten managen en alerts moeten checken die eigenlijk niks betekenen. Het doel van continu testen is de kern van je verdediging te bepalen, zodat je kan komen tot een slimme strategie en een weerbare architectuur", zegt Chenette.

Organisaties proberen de toenemende verbondenheid van de problemen van IT en de business te bestrijden door meer tools aan te schaffen, om zo de risico's proberen te beperken. Maar, zo zegt CSO Stan Black van Citrix, dat levert alleen maar meer problemen op.

"Wat we zien gebeuren, zijn complexe aanvallen die juist dat ecosysteem van allerlei verschillende technologieën aanvallen en zoeken naar de zwakste schakel." Hoe meer schakels, des te eerder is er een zwakke te vinden, meent Black, en daarin zijn ze sneller dan de organisatie. En als ze eenmaal binnen zijn, kunnen ze verder.

"Ze zullen een aanval op meerdere fronten uitvoeren, en terwijl je team bezig is met de frontale en ogenschijnlijk meest gevaarlijke aanval lanceren ze een tweede, die eigenlijk hun belangrijkste aanval is. Ze kijken naar je reactie, leren daarvan en gebruiken uiteindelijk het zwakste punt om binnen te komen."