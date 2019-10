Steeds meer zorgen over digitale veiligheid

Uit een onderzoek van Marsh, in opdracht van Microsoft, blijkt dat cybersecurity bij bijna een kwart van alle bedrijven op de nummer 1 van de prioriteitenlijst staat. Het aantal directeuren dat geen vertrouwen heeft in hun eigen weerbaarheid groeit. Met name zijn er zorgen over het vermogen om te herstellen van een aanval.

De zorgen over de eigen weerbaarheid nemen toe naarmate er meer gedigitaliseerd wordt, zo blijkt. Met name de digitalisatie van de supply chain stelt directies voor veel problemen. Opmerkelijk is dat veel bedrijven zichzelf daardoor in gevaar zien komen, terwijl het risico in de gehele keten objectief gezien gelijk is voor alle partners. Dat wordt echter niet zo gevoeld. Een merendeel vindt het gevaar dat ze lopen groter dan het gevaar dat ze voor anderen zijn.

Daarnaast is nieuwe technologie een bedreiging voor de veiligheid, zo vindt bijna een kwart van de ondervraagde bedrijven, vooral kleinere ondernemingen. Vaak wegen de voordelen van de inzet van nieuwe technologie niet op tegen de risico's ervan, vinden zij. Daar tegenover staat dat 50 procent van de ondervraagde bedrijven geen problemen ziet in de inzet van nieuwe technologie.

Steeds meer verzekeringen

Cybersecurity blijkt overigens nog steeds overwegend te bestaan uit fysieke en technologische maatregelen. Risico-analyse en risk-management wordt veel minder gedaan, slechts 17 procent van de managers is er meer dan enkele dagen per jaar mee bezig. Er blijkt weinig te worden geïnvesteerd in managementtraining.

Cyberverzekeringen worden meer populair. Had vorig jaar nog maar 34 procent van de bedrijven een verzekering, dit jaar is dat gestegen naar 47 procent. Naarmate een bedrijf groter is, neemt de bereidheid tot verzekeren toe.