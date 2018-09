Spark is BlackBerry's nieuwe Poolster

BlackBerry heeft een periode achter de rug die je gerust boeiend kunt noemen. We volgen het bedrijf al jaren en hebben het kort door de bocht zien veranderen van een smartphonefabrikant (met een vleugje mobile device management) naar een security-bedrijf. Dat is zeker geen vanzelfsprekende transitie, maar wel eentje die inmiddels zo goed als afgerond lijkt te zijn.

Dat het bedrijf niet meer de allure heeft van vroeger als het gaat om de schaalgrootte, is wat ons betreft verfrissend. BlackBerry kon voorheen nogal pretentieus zijn. Met John Chen als CEO is dat er zo goed als af. Tijdens zijn keynote is er voldoende ruimte voor zelfspot, tussen de serieuze boodschap door.

Want een serieuze boodschap heeft Chen zeker. BlackBerry is nog altijd het bedrijf dat in het verleden veel heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen in de mobiele markt. Met name als je in het eerste decennium van deze eeuw zakelijk een telefoon gebruikte, roept het knipperende rode ledje ongetwijfeld de nodige herinneringen op. Zag je dat, dan had je een nieuwe mail op je telefoon binnengekregen.

BlackBerry is dus belangrijk geweest in de opkomst van het mobiele werken. Daarnaast heeft het bedrijf met BBM ('pingen') real-time communicatie voor veel mensen op de kaart gezet en heeft het ook een belangrijke rol gespeeld in wat Chen secure connectivity noemt. Lange tijd waren BlackBerry-telefoons de de facto standaard als bedrijven medewerkers voorzagen van een werktelefoon.

Enterprise of Things

Toen duidelijk werd dat een toekomst als smartphonemaker er niet langer inzat voor BlackBerry (ten tijde van het geflopte BlackBerry 10), was duidelijk dat er iets moest gebeuren. De toenmalige CEO werd bedankt voor zijn diensten en er werd een andere weg ingeslagen. Het bedrijf ging zich meer en meer richten op security.

BlackBerry is echter niet volledig uit de 'mobiele' wereld gestapt. Je zou kunnen zeggen dat het bezig is om de mobiliteit van mensen en data in te zetten voor de nieuwe centrale boodschap, namelijk het beveiligen van het Enterprise of Things.

Het Enterprise of Things, ook wel bekend als het Internet of Everything en Internet of Things, houdt in dat alles in de wereld meer en meer met elkaar verbonden raakt. In 2025 zou het gaan om 75 miljard 'things' die wereldwijd opgenomen zijn in het Enterprise of Things, terwijl er tegen die tijd 3 biljoen dollar aan wordt gespendeerd wereldwijd. Daarbij vervagen de grenzen tussen enterprise en consumer.

Security

Deze vorm van hyperconnectiviteit brengt veel voordelen met zich mee voor bedrijven. Werknemers kunnen efficiƫnter werken en je kunt met de data die worden gegenereerd door alle connected dingen je processen optimaliseren bijvoorbeeld. De voornaamste reden voor CIO's om er op dit moment nog niet aan te beginnen is echter dat men er nog niet van overtuigd is dat de beveiliging van een dergelijk netwerk van dingen in orde is.

Dat laatste punt is waar het tijdens de Security Summit allemaal om draait. BlackBerry wil dat CIO's erop gaan vertrouwen dat het mogelijk is om de beveiliging goed te regelen. Daarvoor maakt het bedrijf uiteraard gretig gebruik van de goede naam die het in het verleden heeft opgebouwd rondom de veiligheid van hun toestellen. Niet alleen de eigen toestellen overigens, ook veel andere (Android-)fabrikanten maken gebruik van BlackBerry-technologie om hun toestellen de beveiligen.

Uiteindelijk gaat het bij BlackBerry echter zoals al aangegeven niet langer over alleen beveiligen van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Het bedrijf trekt het veel breder, naar het beveiligen van alle communicatie tussen apparaten in het Enterprise of Things. Daarbij horen bijvoorbeeld ook auto's, waarvoor BlackBerry met QNX een platform heeft dat veel gebruikt wordt. In totaal zijn er honderden miljoenen telefoons, auto's en andere apparaten in de wereld waar iets van BlackBerry inzit.

Spark

Veel van wat er de afgelopen jaren is gedaan bij BlackBerry, is gedaan om de visie van het bedrijf meer uniform te maken. Uiteindelijk wil men de communicatie vanaf de kernel tot de edge kunnen beveiligen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook de communicatie met de cloud. Een dergelijk totaalplaatje kunnen maar weinigen in de markt bieden, zo weet Chen te melden. Om dit totaalplaatje te kunnen realiseren, is het Spark-platform ontwikkeld. Spark is de paraplu waaronder alle security-tools voor het Enterprise of Things worden gehangen.

Dat het niet zomaar een term is die men bij BlackBerry op een maandagochtend heeft bedacht, is duidelijk uit hoe de mensen van het bedrijf erover praten. Charles Eagan, de CTO van BlackBerry, noemt het hun 'Poolster die ons naar onze connected toekomst zal leiden'. Dat klinkt wellicht wat overdreven, maar maakt wel duidelijk hoe belangrijk het nieuwe platform is.

Overigens heeft BlackBerry al jaren een dienst die Spark Communications heet, een SDK die beschikbaar is voor ontwikkelaars van applicaties en apparaten voor EoT/IoT. Wat dat betreft is de naam niet bijzonder handig gekozen. Die dienst wordt nu echter ook onder het nieuwe Spark gehangen. (Voor wie minder bekend is met de terminologie van BlackBerry, de 'spark' is het sterretje dat je voorheen bij apps zag verschijnen als er een nieuwe melding was.)

Divers aanbod

Zoals je mag verwachten van een platform dat is gericht op het end-to-end beveiligen van communicatie, is het aanbod binnen het Spark-platform behoorlijk divers. Zo zitten er enkele onderdelen in die integreren met BlackBerry Workspaces, waarmee documenten bijvoorbeeld veilig kunnen worden verzonden naar buiten de organisatie. Integratie met Microsoft Office 365 is daarnaast eveneens mogelijk dankzij BRIDGE.

Naast dit soort specifieke onderdelen, zitten er ook meer algemene zaken in Spark. Met Intelligent Security is het mogelijk de authenticatie op een intelligentie manier te laten doen, waarbij het uitmaakt waar een werknemer is bij het bepalen welke rechten hij krijgt. Ben je niet op kantoor, dan worden bepaalde rechten uitgeschakeld bijvoorbeeld. Ben je slachtoffer geworden van ransomware, dan kun je met de recover-tool eenvoudig een image terugzetten uit het verleden.

Meer dan alleen Spark

Mocht je nu denken dat het aanbod van BlackBerry allemaal onder de Spark-paraplu hangt, dan heb je het mis overigens. Zo liet het bedrijf ook een tamelijk indrukwekkende demo zien van AtHoc, een platform voor crisiscommunicatie. In het geval van bijvoorbeeld een aardbeving, wordt automatisch een keten van communicatie opgestart, die ook naar televisiezenders wordt gestuurd. Je kunt dan real-time de 'uitrol' van de aardbeving volgen. Dit zorgt ervoor dat mensen niet langer verrast hoeven te worden.

Verder is er nog het Shield-initiatief, waarmee wil BlackBerry een soortgelijk effect realiseren, maar dan voor de hulpdiensten. Hoe meer hulpdiensten onderdeel gaan uitmaken van dit netwerk, hoe beter en adequater er gereageerd kan worden op calamiteiten. Uiteraard is men hierbij afhankelijk van de wil om onderdeel uit te maken van een dergelijk schild. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is om het in Londen uit te rollen.

BlackBerry gaat ook de nodige partnerships aan, om apparatuur veiliger te kunnen maken. We hadden het eerder al over de rol die het bedrijf speelt in de smartphone-industrie. De BlackBerry-naam wordt tegenwoordig in licentie gegeven aan fabrikant TCL, dat toestellen zoals de KeyONE en Key2 op de markt brengt. Om Android te beveiligen zoals BlackBerry dat graag wil, zijn er volgens Eagon overigens niet minder dan 150 patches nodig. Dat zal wellicht ook verklaren waarom het de laatste tijd niet zo wil vlotten met de updates voor die toestellen.

Een andere partnership is die met Amazon, rond Alexa. Er wordt veel gezegd en geschreven tegenwoordig over het beveiligingsprobleem van stembediening. Denk aan authenticatie bijvoorbeeld. Het is bijvoorbeeld op zich geen probleem dat je Alexa kunt vragen wat je wachtwoord is, maar dit moet alleen mogelijk zijn als het ook daadwerkelijk jouw stem is die het vraagt.

Vertrouwen uitstralen

Uiteindelijk draait het in het huidige IT-landschap voor een groot gedeelte om vertrouwen. Vertrouwen dat al die apparatuur en applicaties die verspreid over de wereld staan, goed met elkaar kunnen samenwerken. Maar ook dat dit veilig gebeurt. Uiteindelijk is dat hoe BlackBerry CIO's wil overtuigen om de toekomst niet langer af te houden. Uiteraard worden er ook producten en diensten aangeboden die ervoor moeten zorgen dat de beveiliging in orde is, maar dat is in eerste instantie niet doorslaggevend.

Op deze manier zet BlackBerry haar 'legacy' op een slimme manier in om in het heden en de toekomst nieuwe zaken te kunnen doen. Op ons komt de nieuwe visie oprecht over in ieder geval, met name omdat hij zo duidelijk en uniform is. Er is echt goed over nagedacht. Of het voldoende is om CIO's over te halen om het Enterprise of Things te omarmen, is iets anders natuurlijk. Dat zal de toekomst uitwijzen.