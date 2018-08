12 veelgemaakte fouten bij IT-projecten

"Zo veel projectmanagement, zo veel mismanagement", zo vat Jennifer Lonoff Schiff (van onze Amerikaanse zusteruitgever CIO.com) haar bevindingen samen. Want ook als professionele projectmanagementsoftware ingezet werd, duurden IT-projecten vaak langer dan gepland en kostten meer dan begroot. Lonoff Schiff zette twaalf veelgemaakte fouten in projectmanagement en mogelijke oplossingen op een rijtje.

1. Aanstellen van de verkeerde projectmanager

Volgens Lonoff Schiff krijgen projectmanagers in de praktijk veel te vaak een opdracht op basis van hun beschikbaarheid in plaats van hun ervaring. Dat is gevaarlijk, want door een onervaren manager die bepaalde noodzakelijke kennis niet heeft, kan een project mislukken.

Oplossing: Projectmanagers zouden de opdracht alleen mogen krijgen als hun ervaring aansluit bij de betreffende eisen.

2. Geen steun vanuit het team

Vaak mislukken projecten omdat er geen support is vanuit de betrokken afdelingen en medewerkers. Wanneer dat het geval is, hebben managers de betreffende werknemer niet laten zien welke rol ze bij een opdracht spelen of niet uitgelegd wat er door het project verandert. Vaak gaan medewerkers gewoon door met de dagelijkse gang van zaken omdat de managers hen het belang van het project niet duidelijk maken.

Oplossing: Om dit niet te laten gebeuren moet de projectmanager allereerst alle betrokkenen bij elkaar roepen en hen een projectpresentatie geven, zodat hij zeker kan zijn van hun inzet. Medewerkers op andere locaties zouden de presentatie op andere beschikbare manieren moeten bijwonen.

3. Geen steun vanuit het management

Een succesvol project heeft niet alleen draagvlak nodig binnen het team, maar ook binnen het management. Wanneer dat niet het geval is, bemoeilijkt dat een succesvolle afronding.

Oplossing: Een persoon uit het topmanagement moet vanaf de start betrokken zijn bij het project en het succes van de opdracht ondersteunen.

4. Te veel projecten tegelijk oppakken

Sommige managers gaan er ten onrechte vanuit dat het veel oplevert om meerdere projecten tegelijkertijd op te zetten. Multitasking houdt de betrokkenen echter alleen maar op en schaadt de kwaliteit van de afzonderlijke projecten, aldus Lonoff Schiff.

Oplossing: Het is bijzonder effectief om het aantal lopende projecten met 25 tot 50% te verminderen. Zo hebben medewerkers de mogelijkheid om zich beter te focussen op hun taken en ze tot een succes te brengen.

Problemen bij projectcommunicatie

5. Te weinig projectcommunicatie

De belangrijkste factor voor een succesvol project is communicatie. Zonder regelmatige en duidelijke afspraken kan een project niet slagen.

Oplossing: Eenmaal per week een teamoverleg, op z'n minst virtueel. Zo blijven alle medewerkers up-to-date en stagneert het verloop niet.

6. Slechte samenwerking

Meerdere commentatoren vulden de lijst van Lonoff Schiff aan met een ander punt: samenwerking tussen verschillende locaties. Het kan hier bijzonder lonend zijn om op een effectieve tool terug te grijpen. Want e-mail en projectmanagementsoftware zijn hier niet de oplossing volgens de commentatoren.

Oplossing: Voor de verbetering van de communicatie adviseren de lezers het gebruik van een samenwerkingstool, bijvoorbeeld Sharepoint.