5 factoren die nodig zijn voor geslaagde projecten

De succespercentages voor projecten wereldwijd zijn al jaren stabiel en helaas niet om over naar huis te schrijven. Het rapport Pulse of the Profession 2019 van het Project Management Institute ziet dat gegeven ook en meldt al op voorhand: "ondanks alle discussies erover worden de prestaties van het project niet beter."

Geschat wordt dat slechts een derde van de projecten wereldwijd daadwerkelijk op tijd en binnen het budget wordt opgeleverd, waarbij KPMG zegt dat minder dan 2 procent daadwerkelijk zijn ROI haalt. Dat in een organisatorische context plaatsen: als minder dan een derde van de mensen elke dag naar het werk zou komen en dan ook nog eens maar 2 procent productief waren, zou dat dan acceptabel zijn?

Dus, wat is het antwoord?

Wel, de meeste organisaties denken dat het antwoord de implementatie van de 'wondermethode' is en een overvloed aan modewoorden en benaderingen die door anderen in verschillende sectoren en contexten worden gebruikt. Deze zullen echter slechts op korte termijn een boost geven, omdat de hoofdoorzaak van het falen nog steeds het gedrag is van degenen die verantwoordelijk zijn voor projecten (of initiatieven of hoe jouw organisatie ze ook noemt). Dit wordt gemakshalve over het hoofd gezien wanneer leidinggevenden verslag uitbrengen over hun onnodige Scandinavische excursies.

Dus, om te leren van degenen die consequent goed presteren, zijn hier vijf factoren van consequent goede projecten.

1. Sponsors die projecten begrijpen

Dit zijn de senior managers die er niet vanuit gaan dat ze door hun positie in de hiërarchie alle antwoorden hebben en weten dat het sponsor zijn van een project niet alleen het dragen van een andere pet is.

Ze krijgen die geweldige resultaten afhankelijk van duidelijke prioriteiten, peer-to-peer uitdagingen, snelle beslissingen, het wegnemen van zinloze bureaucratie, een focus op de resultaten en het management van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Ze maken de tijd voor hun project en en zijn rolmodel voor hetgeen ze van anderen verwachten.

2. Mensen die de keuze maken om te leiden, niet te managen

Degenen die het werk leiden (projectmanagers, scrummasters, producteigenaren, etc.) begrijpen dat het gedrag dat hun leiderschapsstijl zowel positief als negatief memorabel zal maken. Ze begrijpen dat ze om te slagen vriendelijk, zorgzaam, bedachtzaam, proactief en moedig moeten zijn en dat woede, agressie, bedrog en egoïsme alleen maar zullen ondermijnen wat ze proberen te bereiken. Zij weten dat het consequent tonen van positief gedrag een ondersteunende en productieve delivery-cultuur zal aanmoedigen waar vertrouwen van nature bestaat en niet hoeft.worden verdiend.

3. Visie

De kern van het project, maar ook van de verwachte resultaten, is een visie op hoe de cultuur van de organisatie zich zal ontwikkelen na de uitvoering van het project. Het is een ambitieus statement dat opwindend is, verbindt en dat de organisatie ertoe aanzet om haar engagement te tonen om iets op te bouwen dat ook in de komende jaren relevant en doelgericht zal blijven binnen haar bedrijfslandschap. De visie wordt opgebouwd door het team, vrij van acroniemen en met kennis van de waarden van de organisatie en haar mensen.

4. Teams die IQ met EQ mengen

Mensen die de technische kennis hebben om te doen wat ze moeten doen om bij te dragen aan het welslagen van het project, maar die ook begrijpen dat ze zich op menselijk gedrag moeten inzetten voor hun teamgenoten. Een engagement gericht op het opbouwen van relaties, het delen van verhalen, het creëren van gedeelde ervaringen, het helpen van anderen die het moeilijk hebben, het in de gaten houden van elkaars mentale gezondheid en elke dag weer hun stinkende best doen.

5. Realistische maatstaven voor succes

Tijd en kosten - de twee dingen die consequent veranderen in alle projecten (agile EN waterfall) worden niet gebruikt om mensen mee om de oren te slaan. De focus ligt op de ervaring van belanghebbenden en culturele evolutie. Het meten van het geluk van mensen en de voortdurende link met de strategische intentie worden gezien als de drijfveren voor het opbouwen van een toekomstige organisatie die zich inzet voor succes. Waar omvang, tijd of kosten onveranderlijk zijn, hebben zowel de verantwoordelijke senior manager als de verantwoordelijke dagelijkse manager de moed en discipline om zich aan de afspraken te houden zonder toe te geven aan grillen die niets toevoegen aan de toekomstige omstandigheden.

Organisaties die hun projecten beter willen uitvoeren, hebben een beslissing te nemen. Willen ze 'quick-fix' oplossingen uit de schappen blijven kopen die op korte termijn voor enige verbetering kunnen zorgen of tijd, moeite en geld kunnen investeren in het ontwikkelen van een cultuur die consequent weet hoe de klus geklaard te krijgen?