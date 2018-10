5 remmende krachten in verandermanagement

In de afgelopen decennia is de wereld van verandermanagement binnen organisatorische omgevingen, met name in technologiegerelateerde bedrijven, aanzienlijk verbeterd. Verscheidene veranderingsmethoden en -kaders hebben zich stapsgewijs en in een hoog tempo ontwikkeld. Vandaag de dag hebben we veranderingsmethoden en -tools die veel beter zijn dan alles wat beschikbaar was vanaf de jaren negentig. Dus waarom is het dan zo dat we zelfs met betere methoden en kaders geen overeenkomstige verbetering in het succes van verandering hebben gezien?

Traditioneel gaat het bij verandermanagement om systeemmechanismen die binnen top-down aangestuurde structuren werken. Vandaag de dag hebben we meer begrip en waardering voor de menselijke dimensie van verandering, ondersteund met methoden die daarop aansluiten. Er zijn gouden kansen voor organisaties om diepgaandere en betekenisvollere veranderingen te bereiken. Maar zelfs met al deze benaderingen die we tot onze beschikking hebben, is de oorzaak van het mislukken van verandertrajecten in de afgelopen decennia nog steeds dezelfde oorzaak van hedendaagse mislukkingen, en het is eigenlijk iets dat gemakkelijk kan worden aangepakt.

5 symptomen van een eeuwenoud probleem

Mensen die in het technische domein werken en een bewezen niveau van uitmuntendheid in hun werk bereiken, worden vaak overgeplaatst naar managementfuncties. En ook al hebben deze mensen binnen hun eigen werkgebied diepgaande technische kennis en expertise, het is gebruikelijk dat ze weinig of geen training krijgen in wat als basis of vanzelfsprekend kan worden beschouwd, maar wat eigenlijk het belangrijkst is voor succes in hun nieuwe functies - de vaardigheden voor het voorspellen, plannen en organiseren van werklast.

Wanneer de tijd komt om verandering door te voeren, en er is een vereiste om het werk anders te plannen en te organiseren, worden deze managers onbedoeld het slachtoffer van een negatieve kracht die de organisatie van binnenuit consumeert. Het manifesteert zich door vijf hoofdpunten van frictie:

Een gemis van in managementvaardigheden om het voorspellen, plannen en organiseren van het dagelijkse werk te leiden. Hoewel deze managers het dagelijkse werk kunnen begrijpen en hoe ze het werk aan hun teams kunnen toewijzen, is het meestal een ongeplande en reactieve reactie, die slechts tot doel heeft om elke dag zo veel mogelijk te doen. Het kan worden gekarakteriseerd als "first-in-first out", gedomineerd door de klant die het hardst schreeuwt. In dergelijke situaties hebben managers weinig tijd om te kijken naar wat voor werk er aankomt, de beste volgorde te plannen en ervoor te zorgen dat de teams de middelen hebben om het aan te kunnen. Dit leidt onvermijdelijk tot grote brokken. Achterstanden in het werk. Met een gebrek aan aandacht voor het definiëren van de omvang van het werk en het organiseren ervan, worden sommige dingen niet gedaan. Dit zorgt ervoor dat het werk zich ophoopt en dus wordt de achterstand steeds groter en blijft er steeds meer werk liggen. Dit alles zorgt ervoor dat managers en medewerkers nog meer overbelast raken dan de dag ervoor. Prioriteitstelling van het werk. Wanneer de achterstand in het werk met de dag toeneemt, komt de manager al snel in een situatie terecht waarin de enige schijnbaar verstandige reactie is om prioriteiten te stellen. Iedereen eist aandacht, maar er zijn er maar een paar die aandacht krijgen - meestal degenen die het hardst schreeuwen. Dit genereert een groeiende onvrede onder de achterblijvers. Managers worden reactiever en minder proactief en glijden vervolgens naadloos over in de derde frictie - die van de brandbestrijding - wat de zaak alleen maar erger maakt. Bereidwillige managementblindheid. Managers die het moeilijk vinden om eerlijk tegen zichzelf te zijn over de werkelijke mate van instabiliteit en overbelasting, nemen een "we doen het beste wat we kunnen"-houding aan. Ze weten dat als ze een stapje terug doen en toegeven dat ze het werk niet plannen, dit kan worden geïnterpreteerd als incompetentie, vergezeld van eisen van het senior management om het beter te doen. Vaak vertellen managers zichzelf: "Dit is het enige niveau aan middelen dat ik mag hebben en ik moet creatief zijn in het vinden van manieren om meer te doen met minder". Managers kunnen niet creatief zijn wanneer van hen wordt verwacht dat ze steeds meer werk doen met een vast of zelfs afnemend aantal middelen. Dus de 4e frictie: open je ogen en stel jezelf de vraag of het werk de managers aanstuurt of de managers het werk aansturen? Gelaten acceptatie. Managers voelen zich machteloos, niet in staat om zelfs maar een pleidooi te houden voor optimale toewijzing van middelen of een grens aan de vraag. Het is pas wanneer managers de vaardigheden hebben om het werk te voorspellen, te plannen en te organiseren, dat ze kunnen beschikken over eenvoudige cijfers waarmee ze met succes hun bedrijf kunnen runnen. Dus, er is slechts een gelaten aanvaarding van het werk dat niet zal worden afgemaakt, wat zal resulteren in overwerkte, gedemoraliseerd personeel dat weet dat hoe veel werk ze vandaag ook doen, er morgen een grotere stapel op hen wacht. De 5e en laatste bron van frictie: een gevoel van nutteloosheid gecreëerd door het ontbreken van een eenvoudige set van managementvaardigheden die iedereen van managers verwacht - simpelweg omdat ze managers worden genoemd.

Het overwinnen van frictie

In het licht van dit scenario is het begrijpelijk dat organisaties soms naar een structurele reorganisatie zullen kijken als oplossing, waarbij ze dat beschouwen als een soort wondermiddel die de puinhoop oplost. Maar dan, met de organisatie in een nieuwe vorm, blijven de symptomen nog steeds bestaan omdat het belangrijkste onderliggende probleem nog steeds bestaat. En dat probleem heeft te maken met het feit dat fundamentele, maar essentiële aspecten van de managementopleiding over het hoofd zijn gezien door senior managers en HR-afdelingen.

Ik ben al jaren betrokken bij verandermanagement en kom steeds weer deze blind vlek tegen. Terwijl training zich richt op zaken als het stellen van doelen en het motiveren van medewerkers - ontegenzeggelijk belangrijke gebieden - gaat het vaak voorbij aan even belangrijke zaken, namelijk het voorspellen, plannen en organiseren van werk. Als ik mensen leer kijken naar de vraag, het beoordelen van het personeelsbestand en het voorspellen van de hoeveelheid werk die er aan het eind van de dag nog over is, wordt dat vaak gezien als een openbaring en met verbazing bekeken.

De tools voor verandermanagement voor de huidige bedrijfsorganisaties zijn beter dan ooit tevoren. Maar het maakt niet uit hoe snel of hoe dramatisch het zakelijke landschap zich ontwikkelt, er zullen altijd constanten zijn en van die constanten hangt succes zo vaak af. Een van die constanten is ervoor te zorgen dat managers zijn uitgerust met de vaardigheden en kennis om de dagelijkse gewoonte van het voorspellen, plannen en organiseren van werk te kunnen uitvoeren. Dit is de essentiële sleutel tot het verminderen van de vijf frictiekrachten die een rem zetten op verandering.