Agile, Lean, Six Sigma: waarom goede methoden zo vaak falen

Hoewel het plezierig en bevredigend kan zijn om een bepaalde methode te leren en toe te passen, moeten we ervoor zorgen dat we ons er niet in verliezen. Als dat gebeurt, kunnen we gemakkelijk uit het oog verliezen waarom we het in eerste instantie wilden doen.

Er zijn twee kernvragen die voortdurend in het oog moeten worden gehouden:

"Welk bedrijfsprobleem proberen we op te lossen?"

"Wat zijn de meest geschikte methoden om dit probleem op te lossen?"

Het probleem verwarren met de oplossing

Methoden als Agile, Lean, SAFe en Six Sigma zijn enablers - middelen om doelen te bereiken. Maar al te vaak lijkt de methode zelf een eigen leven te gaan leiden - en dan wordt het in de ogen van het bedrijf eigenlijk zelf het doel.

Als we eenmaal een methode hebben gekozen en iedereen in het bedrijf er gebruik van heeft gemaakt, kunnen we gemakkelijk verblind raken door de ogenschijnlijk harde metingen. In Lean tellen we het aantal Kaizen-evenementen dat we hebben; in Six Sigma tellen we het aantal Green en Black Belts, alsof deze daadwerkelijk de bedrijfsresultaten hebben vervangen als ons belangrijkste doel.

Met onze focus op de tools die we gebruiken, zijn onze bedrijfsdoelstellingen nu bijna immaterieel geworden en voordat we het weten, worden onze gewenste bedrijfsresultaten gewoonweg bij veronderstelling aangenomen. En wat een aanname is dat!

Methode omwille van de methode

Mensen kunnen zich laten betoveren en verleiden door het idee om een belangrijke beoefenaar te worden van een bepaalde methode - Lean, Agile, SAFe enzovoort. Er ligt trots en eer in het worden van een gecertificeerde beoefenaar van een methode, maar met welk doel? Dit is als iemand die leert rijden, maar nooit de parkeergarage verlaat.

In de begindagen van Lean bezochten organisaties Toyota om de tools, de methodes en de training uit de eerste hand te observeren. Toen ze deze dingen terug namen en probeerden te implementeren in hun eigen organisaties, vroegen ze zich af waarom ze moeite hadden om ze aan het werk te krijgen. En de reden dat ze niet werkten? Omdat er geen poging was gedaan om de methoden te koppelen aan specifieke bedrijfsproblemen en -uitkomsten.

Wat zien we? De steiger - of het gebouw?

Lean, Agile of SAFe - het is gemakkelijk om een bedrijf te bekijken door de lens van de methode in plaats van naar het bedrijf te kijken om te bepalen welke methoden het meest geschikt zijn om te gebruiken. Dit is net zoiets als naar een gebouw-in-aanbouw kijken, de steiger zien en het verwarren met het gebouw zelf. De vaardigheden in het oprichten en inzetten van de steiger zijn anders dan de vaardigheden in het bouwen van het gebouw. Als je de steiger hebt geplaatst, ligt je werk nog voor je.

De beheersing van de steiger, of de methode, is niet wat een bedrijf succesvol maakt. Succes gaat over goed genoeg zijn in de basisdingen en het combineren van activiteiten op een zodanige wijze dat het bedrijf goed functioneert.

Pak je het steigerprobleem verkeerd aan, zal je eindigen zonder gebouw - gewoon veel roestend ijzer dat valt uit elkaar bij harde wind.

Jouw gebouw, jouw steiger

Het combineren van de ene methode met de andere kan rampzalig contraproductief zijn. Sommige bedrijven, bijvoorbeeld, hebben geprobeerd om Six Sigma met Lean te combineren en eindigden met niets meer dan een monster van Frankenstein dat hen het slechtste van beide mogelijke werelden geeft.

Daarom is het zo belangrijk om het probleem altijd centraal te houden en vervolgens de methoden en praktijken toe te passen die het beste passen bij de cultuur en omstandigheden van het bedrijf. Een steiger van iemand anders proberen te gebruiken om een gebouw te bouwen dat niet geschikt is voor het bedrijf, is de waanzin zelve.

Verschillende methoden doen verschillend werk en zijn ontworpen om mensen op zeer verschillende manieren te betrekken. Gooi deze dingen bij elkaar en je komt uit op een Jurassic Park-stijl mix van mensen en dinosaurussen.

Er moet terdege rekening worden gehouden met het type steiger dat moet worden gebruikt. Als we iemand anders steiger nemen, nemen we ook zijn problemen. En het gebruik van slechts één methode leert ons niet hoe gebouwen te maken, wonen in hen of te renoveren.

Als we eenmaal eens zijn over het bedrijfsprobleem dat we aanpakken - proces, levering, meting enzovoort - kunnen we de beste combinatie van methoden herkennen om het aan te pakken. Als we bijvoorbeeld iets moeten doen voor heel het bedrijf, dan is Agile niet de ideale keuze, omdat het ontworpen is voor kleinere units en niet werkt op schaal. Lean zou veel beter geschikt zijn voor deze grotere werkstukken, waar nodig met Agile erin. Er zijn veel van dergelijke nuttige combinaties te maken.

Een oordeelkundige toepassing van methoden is de sleutel tot succes. Bovendien moeten we verder gaan dan het begrip "operationele excellence", omdat dat alleen geen succes zal zijn. Belangrijker is om goed te zijn in het creëren van de juiste combinatie van activiteiten.

Laat het volmaakte niet de vijand zijn van het goede

Het huidige tempo van de veranderingen in het bedrijfsleven heeft geleid tot een nieuwe verbeteringscyclus "creëren, implementeren, experimenteren, vervangen", waarin er weinig tijd is voor incrementele verbeteringen. Het is zinloos om in dit scenario te proberen dingen te verbeteren tot op het niveau van excellentie - simpelweg omdat de houdbaarheid van deze verbeteringen zal afnemen in hetzelfde tempo als de verandering toeneemt.

Concurreren op operationele uitmuntendheid en proberen om uitmuntendheid in elk deel van het bedrijf te stimuleren is wat achter de slaafse drive voor methoden. Maar methoden onze meester laten worden is geen goed idee - we maken geen goede slaven! Het is veel beter om de juiste combinatie van activiteiten te vinden en ervoor te zorgen dat we ze net goed genoeg uitvoeren om de concurrentie te verslaan - en tegelijkertijd op zoek te gaan naar nieuwe manieren om dingen te doen. Of anders gezegd: in een ontwrichtende, snel veranderende wereld mag het volmaakte niet de vijand zijn van het goede.