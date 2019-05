Naar de cloud met je gemeente

Hoe ga je als Nederlandse gemeente om met digitale transformatie? Burgers en bedrijfsleven rekenen erop dat ze voor alles direct bij de gemeente terechtkunnen. De centrale overheid legt meer taken en verantwoordelijkheden decentraal neer. En intussen worden de eisen aan systeem- en gegevensveiligheid strenger. Hoe pak je dat aan?

Bij veel gemeenten zijn automatisering en digitalisering de zorgenkindjes in de bedrijfsvoering. De dienstverlening wordt wel steeds iets digitaler (zie het onderzoek naar digitale volwassenheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten), maar heel vlot en soepel verloopt het allemaal niet. Onderzoek uit 2018 in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat ambtenaren zelf ook niet al te optimistisch zijn over de digitalisering. Nog niet de helft van de ambtenaren is tevreden en 63 procent geeft aan dat hun gemeente minder snel digitaliseert dan de rest van de samenleving. De IT-specialisten onder de ambtenaren zijn nog negatiever: 80 procent vindt dat hun gemeente achterloopt.

Uitbesteden

Het is ook niet makkelijk. Veel gemeenten zitten nog met een bulk aan legacy-systemen, die moeilijk te matchen zijn met de groeiende datastroom en nieuwe technologieën. Verbinden van systemen en gegevens gaat via een labyrint aan koppelingen, die moeilijk te beheren zijn en hoge extra kosten met zich meebrengen. Soms is een nieuw begin de aantrekkelijkste optie. Dan ligt er wel meteen een fundamentele keuze: blijven we het zelf doen of besteden we het uit?

Burgers, bedrijfsleven en ketenpartners hebben wensen en behoeften die vragen om vernieuwing, wat steeds vaker betekent dat gekeken wordt naar innovatieve, flexibele toepassingen uit de cloud. Dergelijke oplossingen moeten wel op een goede manier integreren met bestaande systemen. Beheersbaarheid en veiligheid zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het IT landschap in een gemeente. Als je digitale dienstverlening als kerntaak ziet, maar niet zeker weet of je interne team alle innovatie, integratie en transformatie die daarbij komt kijken goed beheerst, is het verstandig een externe specialist aan te haken.

Dat betekent al snel dat je een deel gaat uitbesteden ('managed services'). Ook uitbesteden heeft uitdagingen. Het vraagt om duidelijke keuzes, een heldere strategie en een strakke regie. Als IT wordt uitbesteed, moet je garanties inbouwen voor innovatie en security. De gekozen oplossing en partners moeten aansluiten bij de gemeentelijke toekomstplannen. Maar het is bijvoorbeeld ook belangrijk vooraf na te denken over de gevolgen voor het huidige personeel.

Aandachtspunten

De kennis die je interne IT-team heeft opgebouwd, wil je bij voorkeur behouden en heb je in elk geval in de transitiefase nog hard nodig. In een vroeg stadium nadenken en communiceren over het toekomstperspectief voor de eigen medewerkers is essentieel voor een soepele overgang. In sommige gevallen is het mogelijk personeel te laten doorstromen naar een nieuwe functie. Een andere optie kan zijn hun kennis te behouden door met je uitbestedingspartner in gesprek te gaan om te zien of personeel kan worden overgenomen.

Overstappen naar managed services en een transitie naar de cloud doe je niet van de ene op de andere dag. Gemeenten kunnen rekenen op een transitieperiode van een of twee jaar, afhankelijk van omvang, complexiteit en status van de huidige infrastructuur en de doelstellingen en wensen voor de nieuwe omgeving. Je kunt vrijwel nooit in één stap over van on-premise naar cloud. Er is in de meeste gevallen een hybride tussenfase nodig waarin legacy-applicaties in een private omgeving gekoppeld worden aan nieuwe cloudoplossingen.

Een belangrijk aandachtspunt is de kwestie van data-migratie: grote hoeveelheden gevoelige (persoons)gegevens - vaak oud en in een afwijkend format - moeten mee naar de cloud. Dat moet zorgvuldig gebeuren: het mag nooit zo zijn dat dergelijke gegevens na de overgang niet meer gelezen kunnen worden, of juist ongemerkt benaderd kunnen worden door onbevoegden. Bovendien moeten alle activiteiten tijdens dat hele traject gewoon door blijven lopen, waardoor dubbele infrastructuurkosten enige tijd onvermijdelijk zijn.

Een transformatie richting cloud die niet zorgvuldig wordt voorbereid en begeleid, kan al snel veel langer duren dan gepland, veel kostbaarder worden dan nodig, en brengt risico's met zich mee die een gemeente zich niet kan veroorloven. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor interne teams, die gewoonlijk voor het eerst met dit soort trajecten te maken krijgen en bovendien vaak toch al overbelast zijn. Ervaren partners hebben voor dit soort trajecten blauwdrukken en modellen klaarliggen die zich in de praktijk hebben bewezen. Een intern team zelf het wiel laten uitvinden is dan ook niet alleen onnodig, maar met het oog op beheersbaarheid en veiligheid ook vrijwel altijd onverstandig.