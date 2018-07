SIAM Instituut in oprichting wil kennis en ervaringen uitwisselen

Onlangs kwam een groep adviseurs, dienstverleners en vertegenwoordigers van grote Nederlandse bedrijven bijeen om te spreken over de oprichting van een non-profit SIAM Institute. SIAM staat voor Service integration and management. Het is een aanpak die erop is gericht de diensten die middels outsourcing van verschillende dienstverleners worden afgenomen, als één geheel aan de klant aan te bieden. De vraag is waarom SIAM nu zo actueel is, dat marktpartijen de koppen bij elkaar steken? Wat is de aanleiding voor het oprichten van een platform voor het uitwisselen van best practices?

Outsourcing is de afgelopen jaren sterk veranderd. De tijden van 'alles uitbesteden aan een grote dienstverlener', die vaak als hoofdaannemer fungeerde, zijn voorbij. Klanten hebben het heft weer in handen genomen en kiezen steeds vaker voor best of breed: een combinatie van meer gespecialiseerde dienstverleners. In theorie leidt deze multisourcing tot meer flexibiliteit en kwaliteit. Je kunt ook mooie combinaties maken tussen de diensten van allerlei specialisten en het rijke aanbod van IAAS- en SAAS-opties. Maar om dat geheel goed te laten werken, zodat de klant het als geïntegreerde dienstverlening ervaart, moet er wel wat gebeuren...

Tussen wal en schip

Bondig geformuleerd komt het neer op het beantwoorden van de vraag hoe een bedrijf de uit de markt afgenomen IT-diensten coördineert, aanstuurt, integreert tot een end-to-end dienst en aan de eigen gebruikers aanbiedt. Doe je dat niet goed, kunnen problemen bij de verschillende IT-dienstverleners tussen wal en schip vallen. Of erger, ze gaan met de vinger naar elkaar wijzen. En daar komen ze dan mee weg, als er geen afspraken zijn over de manier van (samen)werken, over standaarden, definities en processen. Kortom, wie moet wat wanneer doen?

In ons land hebben al enkele grote organisaties, zoals KPN en Royal FrieslandCampina, ervaring opgedaan met SIAM. Veel andere organisaties hebben, soms zonder van SIAM te weten, SIAM-achtige werkwijzen ingevoerd. Niemand wil immers dat dienstverleners langs elkaar heen werken en de gebruikers door de bomen het IT-bos niet meer zien.

Geen wetboek

Service integration and management (SIAM) is een aanpak om het geheel aan diensten te coördineren. SIAM schrijft niet voor hoe een individuele leverancier zijn proces - bijvoorbeeld voor het aanbieden van een applicatie - moet inrichten, maar richt zich op de manier waarop alle diensten geïntegreerd worden en hoe de klant en diens dienstverleners samenwerken. Er is inmiddels een aantal standaardwerken over SIAM verschenen en er is ook een certificatie-/examineringsraamwerk neergezet. Het doet denken aan ITIL en bouwt voort op de best practices van dat servicemanagement framework. Waar ITIL bijvoorbeeld kijkt naar de diensten die een individuele dienstverlener levert, gaat het SIAM om het geheel aan diensten, ongeacht wie die services levert. Er is echter nog veel te ontwikkelen en ervaren, voordat we aan SIAM practices toe zijn.

Eerste hulp

Hoe zien dagelijkse werkzaamheden in het kader van SIAM eruit? Allereerst moet een SIAM-team ervoor zorgen dat de basis in orde is, oftewel dat de IT-services van de eigen IT-afdeling en van de leveranciers goed geïntegreerd zijn. Daarvoor moeten contacten met de leveranciers worden onderhouden, maar ook met de eigen afnemers. Wat willen zij, zijn hun wensen haalbaar en kunnen we ze waar mogelijk integreren voor de diverse onderdelen van de organisatie. Dit noemen we wel demand management. Maar op dagelijkse basis springt bijvoorbeeld het incident management in het oog, als eerste hulp bij IT-ongelukken. Het SIAM-team beoordeelt de binnengekomen melding, bepaalt wie aan de bak moet en zorgt ervoor dat dat ook gebeurt.

Actuele issues

SIAM is niet de oplossing voor alles en voor iedereen. Is de outsourcing vrij eenvoudig van structuur, met weinig dienstverleners, dan is de toegevoegde waarde gering. Datzelfde geldt voor kleinere organisaties.

Is SIAM wel een nuttige toevoeging aan het sourcingsarsenaal, dan is het zaak de integratie van services van alle interne en externe dienstverleners goed vast te leggen in heldere contracten. Dat is niet altijd even eenvoudig, omdat de meeste grotere organisaties al jaren allerlei IT-diensten uitbesteden en zodoende vaak wat oudere contracten in de la hebben liggen. Een schone taak voor de CIO, die veelal eigenaar is van die contracten.

SIAM vraagt om samenwerking

En zo zijn er meer actuele issues rond SIAM, waarbij het SIAM Institute als platform zou willen fungeren om ervaringen en best practices uit te wisselen. Kun je bijvoorbeeld de SIAM-functie zelf ook uitbesteden? En zou dat wenselijk zijn? Hoe zit het met de tooling, die de dienstverleners gebruiken? Qua processen kan iedereen wellicht goed samenwerken, maar een standaard voor het uitwisselen van tickets tussen de tools ontbreekt. Hoe ver kun je gaan met multisourcing, voordat het geheel zo complex wordt dat ook SIAM geen uitkomst meer biedt? Een ander actueel verschijnsel is de snelle opkomst van DevOps. Klant en leverancier werken hier samen in autonome teams. Hoe SIAM hier het beste kan worden ingezet, is nog terra incognita.

SIAM vraagt om samenwerking. Het SIAM Institute in oprichting wil die samenwerking op non-profitbasis faciliteren. Alle organisaties en personen met serieuze interesse in multisourcing en de rol van SIAM daarbij zijn welkom zich aan te sluiten en mee te praten.