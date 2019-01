Gaat de overname van Red Hat door IBM jouw bedrijf geld kosten?

Aan open source-software hangt voor veel mensen het predicaat 'gratis'. Dat is deels terecht, maar ook bij open source-software kun je niet compliant zijn en zijn er gebruiksregels die nageleefd moeten worden. Zeker als een open source-bedrijf wordt overgenomen door een softwaregigant, zoals Red Hat dat recent voor een recordbedrag door IBM werd binnengehaald, is extra aandacht vereist van SAM-managers, procurement of andere contractspecialisten.

Wat we kunnen leren van Oracle en Java

Voor ik specifiek op de Red Hat-case in ga, is het interessant om te kijken wat we kunnen leren van eerdere gelijksoortige overnames. Zo nam Oracle in 2010 Sun Microsystems, het bedrijf achter de (toen nog) gratis open source-software Java, over. Veel klanten vroegen zich op dat moment af of en hoe lang Java nog gratis zou blijven, maar echt actie werd niet ondernomen - zeker niet toen Oracle in eerste instantie geen veranderingen doorvoerde. Een jaar of zes na de overname begon Oracle de regels aan te draaien, met als gevolg dat bedrijven die Java op een bepaalde manier gebruiken toch moeten betalen. Wat je eigenlijk al van mijlenver zag aankomen, gebeurde - en toch raakte een groot deel van de Java-community ineens in paniek.

Deze paniek had voorkomen kunnen worden. Voor een dienstverlener als B-lay is het fijn dat wij sindsdien een piek beleven in onze dienstverlening wat Java-beheer betreft, maar het getuigt van naïviteit als je dacht dat Java altijd volledig gratis zou blijven. Oracle koopt geen partij op om uiteindelijk geen winst te maken. Het interessante is dat Oracle de gebruiksregels van Java niet eens significant heeft veranderd - die waren er namelijk al, zoals alle open source software regels kent. Het grote verschil is dat Oracle de regels scherper is gaan naleven, waardoor klanten nu ook echt gaan betalen voor producten waar ze eigenlijk al eerder al voor hadden moeten betalen.

De IBM-Red Hat case

Vanaf hier is de lijn naar IBM en Red Hat makkelijk te trekken. Bij Red Hat betalen klanten ook niet voor de open-source software Linux zelf, maar er zijn wel gebruiksregels waar elk bedrijf zich aan moeten houden. Bovendien: wie software afneemt bij Red Hat, moet altijd voor support betalen. Als je meer software gaat gebruiken, moet je ook meer support afrekenen. Hoewel de software zelf dus officieel gratis is, zijn er altijd kosten aan het gebruik verbonden. En dat betekent dus dat je ook bij Red Hat niet compliant kunt zijn. Tot nu toe hebben klanten daar weinig van gemerkt, omdat Red Hat amper audits uitvoert. Met IBM is dat natuurlijk een compleet ander verhaal. In de wetenschap dat IBM bekendstaat als een vrij agressieve auditor, is het dus raadzaam om het beheer van je Red Hat-producten (weer) eens kritisch onder de loep te nemen.

Neem het beheer van open source-software serieus

Of het nou open source is of niet: wat mij betreft moet software altijd worden gemanaged. Zeker nu open source-software ook in grote organisaties een steeds prominentere rol inneemt en er, zoals bij Red Hat, vaak al commerciële supportmodellen aanhangen, zou het voor een SAM-manager niet uit moeten maken wat voor soort software het betreft. Neem het beheer van software gewoon altijd serieus. En doe dat nog eens extra als het bedrijf waar je software van afneemt wordt overgenomen door IBM of Oracle. Wacht in ieder geval zeker niet af tot zo'n softwaregigant aan de knoppen gaat draaien, maar voorkom paniek door je tijdig goed voor te bereiden.