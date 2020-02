De maakindustrie moet goed nadenken over connectiviteit

Mark de Haan, SVP Benelux bij GTT

Productiebedrijven zijn zich heel goed bewust van de hoge eisen die worden gesteld aan het netwerk dat hun dagelijkse activiteiten aanstuurt. Er worden connectiviteitseisen gesteld door honderden werknemers, klanten, leveranciers en partners op allerlei verschillende locaties. Tegelijkertijd staan fabrikanten onder constante druk om de efficiëntie van de toeleveringsketen en de productietechnieken te verbeteren. Met nieuwe technologieën, zoals AI en het internet of things (IoT), is het mogelijk om de productietechnieken, het voorraadbeheer en de online bestelmethodes te optimaliseren. Maar de uitdaging voor fabrikanten is om hun infrastructuur zo bij te houden dat ze ook daadwerkelijk mee kunnen met deze trends.

Oude wereld versus nieuwe wereld

De opkomst van smart manufacturing en Industry 4.0 brengt veranderingen binnen de toeleveringsketen met zich mee. Als een fabrikant in het verleden een product verkocht, dan was dat het einde van het kooptraject. Als het product kapot ging, werd het vervangen of gerepareerd.

Maar de manier waarop producten worden ingekocht en geconsumeerd verandert. Technologische vooruitgang, zoals sensoren en alomtegenwoordige internettoegang, in combinatie met de flexibiliteit die de cloud met zich meebrengt, maakt veel meer mogelijk als het gaat om het beheer van de levenscyclus van producten. In plaats van alleen maar een product te verkopen en te verzenden, kunnen fabrikanten steeds vaker producten aanbieden in combinatie met nieuwe diensten, zoals foutmonitoring en proactief onderhoud en reparatie. In sommige gevallen maken digitale diensten nu zelfs deel uit van de kernproducten die fabrikanten aanbieden. Deze zich ontwikkelende bedrijfsmodellen vereisen vaak wel dat men opnieuw naar het netwerkontwerp kijkt, zodat de connectiviteit voor de gehele product- en servicelevenscyclus kan worden gegarandeerd.

Allerhande verbindingen

Om de voordelen van Industry 4.0 te benutten, moeten fabrikanten er dus voor zorgen dat de onderliggende netwerkarchitectuur hun nieuwe bedrijfsmodellen en productiemethoden ondersteunt. Fabrikanten bouwen hun IT-infrastructuur vaak zelf, waarbij ze verbinden met het datacenter via een privé MPLS-netwerk. Typisch hebben ze maar een paar applicaties die op zo'n netwerkontwerp draaien, hoewel ze er natuurlijk ook grote ontwerpbestanden of gegevensvolumes over kunnen sturen als dat voor de productie nodig is.

Maar nu fabrikanten steeds meer gebruik gaan maken van allerlei IT-functies, willen ze een intelligenter netwerkecosysteem dat alles ondersteunt, van het aansluiten van hun eigen sites voor productieprocessen tot het delen van informatie met partnersites, of zelfs het leveren van real-time softwareproductupdates aan apparatuur binnen de omgeving van een klant. De productie wordt zogezegd steeds afhankelijker van geavanceerde netwerktechnologie. Wat beveiliging betreft houdt dit dus in dat er rekening moet worden gehouden met locaties die helemaal zelf beheerd en beveiligd worden, locaties die gemonitord moeten worden en weer andere locaties waarvan het beheer helemaal in handen van derden is.

De opkomst van intelligente netwerken

Om de concurrentie voor te blijven, kijken fabrikanten naar mogelijkheden om de gebruikerservaring van hun klanten te verbeteren. Maar daarvoor moeten ze dus ook hun hele infrastructuur herzien. Klanten verwachten namelijk 24 uur per dag ondersteuning en fabrikanten moeten er dan ook voor zorgen dat hun producten optimaal werken. Dat doen ze door de diensten die ze leveren, helemaal tot op de locatie van de klant.

Nieuwe technologieën maken fabrieken ook efficiënter en responsiever en helpen fabrikanten om intern te innoveren. Er zijn allerlei mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren en de bijbehorende inkomsten te verhogen. Maar ook dat vergroot weer het gebruik van het netwerk, waardoor het nog urgenter wordt om de prestaties en efficiëntie van de netwerken te verbeteren.

Elk scenario dat zich voordoet, heeft mogelijk baat bij weer een ander connectiviteitsmodel, dus productiebedrijven moeten begrijpen hoe ze een flexibele aansluiting kunnen creëren. Wat heel erg helpt bij deze uitdaging is de opkomst van SD-WAN, wat de kracht van het internet combineert met het gebruik van op software gebaseerd beheer van het wide area network.

De groeiende populariteit van SD-WAN zorgt ervoor dat bedrijven meer flexibiliteit heeft om verkeer naar verschillende locaties te sturen, maar ook naar openbare internettoepassingen. Het biedt fabrikanten een breed scala aan toegangsmogelijkheden, waaronder privé-, internet- en draadloze connectiviteit, die allemaal kunnen worden gebruikt naar gelang wat het bedrijf op dat moment nodig heeft. SD-WAN geeft fabrikanten verschillende connectiviteitsmethoden voor het optimaliseren van de prestaties van applicaties, de flexibiliteit en het bereik ervan. Als het nodig is om bestaande applicaties te ondersteunen over grote geografische regio's, kunnen WAN-optimalisatietechnieken ook worden gebruikt om de prestaties van toepassingen te verbeteren.

Wanneer een productiebedrijf op meerdere locaties filialen heeft, dan helpt SD-WAN bij het identificeren en prioriteren van dataverkeer voor specifieke diensten, zodat applicaties en producten soepel draaien. Het stelt het netwerk in staat om de applicatie te vertellen hoe het verkeer het beste kan worden verstuurd in plaats van andersom. Door intelligent gebruik te maken van meerdere toegangspunten, zorgt het voor hoogwaardige diensten en maximaliseert het de bandbreedte van het hoofdkantoor, de filialen of de cloudlocaties. Als een locatie zowel een actieve als een passieve back-up verbinding heeft, kan SD-WAN ook het gebruik van beide lijnen tegelijkertijd mogelijk maken. Alleen al deze verandering kan veel betere prestaties opleveren, terwijl de kosten onder controle blijven. Het helpt ook om te besparen op technische middelen, omdat centrale regels en beleidslijnen binnen enkele seconden automatisch kunnen worden gedistribueerd en geïmplementeerd, waardoor het beheer van de connectiviteit van de site eenvoudiger, consistenter en responsiever wordt.

Blijf de concurrentie voor

Productiebedrijven vinden steeds nieuwe mogelijkheden door middel van nieuwe bedrijfsmodellen. Dus zoeken ze naar intelligente netwerken waarmee ze de evolutie van hun producten en diensten kunnen ondersteunen, zodat ze de concurrentie voor kunnen blijven.

Door samen te werken met een betrouwbare partner voor SD-WAN, kunnen fabrikanten ervoor zorgen dat ze de applicatiebewuste en lage latenty-connectiviteit krijgen die ze nodig hebben voor de levering van nieuwe diensten. De behoeften van de klant, de partner, de leverancier en interne medewerkers kunnen direct worden vervuld, wat je de flexibiliteit geeft om te reageren op de algemene veranderingen in de markt.