Op weg naar het autonome bedrijf

Bij eerdere digitale investeringen lag de nadruk op technologie met als doel efficiëntie en productiviteit. Bedrijven implementeerden steeds meer software, systemen en apparaten in de hoop compleet geautomatiseerd en slim te worden. Maar die extra technologie bracht ook wildgroei, verspreide systemen en afgezonderde teams met zich mee. Het resultaat? Digitale organisaties proberen nu wijs te worden uit de chaos en te ontdekken hoe mensen en systemen zo goed mogelijk kunnen samenwerken. En hoe ze hun investeringen in digitale transformatie kunnen omzetten in bedrijfsresultaten.

Denk even vooruit naar de autonome organisatie, waarin architectuur, automatisering en menselijke intelligentie in harmonie samenwerken om bedrijven te helpen geweldige klantervaringen te creëren. De basis van elk bedrijf, het netwerk, wordt aan de hand van machine learning (ML) verbeterd voor volledig geautomatiseerde, zelfreparerende en zelfsturende workflows. Dit gaat nog een stap verder dan digitale transformatie en de voordelen ervan.

Het autonome bedrijf is een visie, geen technologie

Het autonome bedrijf wordt niet kant-en-klaar afgeleverd. Sterker nog, het overstijgt een losse technologie of oplossing. Hoewel software, netwerkinfrastructuur en andere technologieën essentieel zijn voor het automatiseren van processen en workflows, maakt het product of de oplossing een bedrijf niet autonoom.

Het framework van het autonome bedrijf is te vergelijken met een autonoom, zelfrijdend voertuig. Veel moderne auto's beschikken - net als veel organisaties - over automatiseringstechnologie. Cruise control, blinde-hoektechnologie en achteruitrijdcamera's zijn voorbeelden van laagdrempelige automatisering. Maar het zijn op zichzelf geen slimme technologieën. Elke technologie heeft een basisfunctie, zoals gas geven of terugnemen om aan een bepaalde snelheid te voldoen, of de bestuurder waarschuwen als een object zich op een bepaalde afstand van de sensor bevindt, et cetera.

Wat de auto echt autonoom maakt, is de software die hij gebruikt om gegevens aan de verschillende geautomatiseerde functies toe te voegen, zodat hij zelf kan rijden. Software, hardware en ML helpen de autonome auto bijvoorbeeld om te herkennen wat er op de weg gebeurt. Feedback van de sensoren wordt realtime doorgegeven aan de cruise control- en lane-assist-automatisering om aan te geven wat het voertuig moet doen (iets naar links, gas geven, stoppen). De auto is verbonden als een neuraal netwerk, waardoor de functie van de auto verandert van basale cruise control in een zelfrijdend systeem. Dat is dan ook het essentiële verschil tussen automatisering en autonomie.

Net als de gemiddelde moderne auto beschikken veel bedrijven over geavanceerde automatiseringstechnologie die bepaalde zaken wel stroomlijnt, maar nog niet slim is. Om autonoom te worden, is het belangrijk dat ze automatisering, software en ML in een betrouwbare netwerkinfrastructuur embedden. Het autonome bedrijf van de toekomst staat of valt met de verbinding tussen artificial intelligence (AI) en menselijke intentie.

De CEO als verantwoordelijke voor het creëren van een autonoom bedrijf

Hoewel er vaak van uit wordt gegaan dat het autonome bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de CTO valt, is dat niet volledig het geval. Er valt van de CTO niet te verwachten dat hij deze ontwikkeling als enige oppakt. Initiatieven voor autonome bedrijven zijn niet te vergelijken met het verplaatsen van je CRM naar de cloud. Het doel is niet om IT efficiënter te maken, maar om de volledige organisatie van mensen en systemen compleet anders in te richten ten behoeve van de klanten. De CTO heeft een vinger in de pap, maar hij hoeft zeker niet de enige te zijn.

Patrick Groot Nuelend is EMEA Solutions Architect bij Extreme Networks