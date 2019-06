5G is niet zomaar een volgende G

Voor telecom operators of communicatie-providers (CSP's) is dit een tijd vol kansen - van het upgraden van capaciteit tot het leveren van nieuwe services, content en interactie op manieren die voorheen gewoon niet mogelijk waren. Door 5G te gebruiken om Internet of Things (IoT) en edge computing mogelijk te maken, hebben ze nu een geweldige kans die slechts een paar jaar geleden ondenkbaar was.

Maar dat betekent dat 5G zich op een enorm buigpunt bevindt. Van het kunnen verslaan van concurrenten met nieuwe diensten die echt waarde toevoegen, tot de prestaties en operationele efficiëntie die hun netwerken aanzienlijk verbeteren - de beslissingen die vandaag worden genomen, zullen verregaande financiële en operationele implicaties hebben voor CSP's.

Bereik bedrijfsdoelen met 5G

Maar als je 5G slechts ziet als een volgende mogelijkheid voor telecom, dan mis je de boot. Iedere organisatie in iedere sector die netwerken gebruikt (kortom iedereen) moet plannen maken voor de 5G-implementatie en nadenken over hoe ze deze kunnen gebruiken om hun bedrijfsdoelen te bereiken.

Het maakt niet uit of ze actief zijn in de detailhandel, logistiek, in een stad, in een landelijke omgeving, in de publieke of private sector: 5G belooft enorme kansen om nieuwe diensten en toepassingen te leveren, de automatisering en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt te vergroten en om bedrijven te helpen om met klanten om te gaan op manieren die nog nooit eerder waren bedacht.

Dat wil niet zeggen dat het altijd even gemakkelijk is, zoals Åsa Tamsons, hoofd new businesses bij Ericsson, al zei in een interview met CNN, want velen beschouwen 5G nog steeds als gewoon 'een ander netwerk'. Het is een houding die het aanvankelijk voor sommige organisaties moeilijker zou kunnen maken om de vooraf benodigde investeringen rond te krijgen. Ondernemingen zullen moeten werken om zowel interne als externe belanghebbenden ervan te overtuigen dat de kosten gerechtvaardigd zijn.

Eén netwerk, een wereld van kansen

Terug naar de initiële vraag: is 5G niet gewoon een andere G? Simpel gezegd, 5G levert veel hogere snelheden en biedt veel kortere latency en een aanzienlijk hogere dichtheid dan 4G. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Snelheid is relatief eenvoudig. Het 5G-voorbeeld dat hierin vaak wordt gebruikt, is dat het straks mogelijk is om in tien seconden een HD-film te downloaden in vergelijking met de (op zijn best) ongeveer twintig minuten die er momenteel voor nodig zijn (afhankelijk van de lokale breedbanddiensten).

De latency - de tijd die nodig is om gegevens tussen twee punten te laten reizen - is bij 5G minder dan een milliseconde, wat bijvoorbeeld belangrijk wordt voor chirurgie, en gecombineerd met snelheid is het ook een factor voor veel gamers die willen betalen voor dit type snelle, low latency-service.

Op dit moment bevinden we ons al in een wereld waar meer dan 23 miljard apparaten zijn aangesloten op netwerken en die dichtheid blijft, dankzij grotere mobiliteit en IoT-use-cases, groeien. We zijn allemaal al eens in de situatie geweest waarin de snelheden drastisch afnemen als iedereen inlogt en naarmate we steeds meer verbonden raken, hebben we netwerken nodig die geschikt zijn voor aanzienlijk meer apparaten dan ooit tevoren.

Telco-cloud

Echter, om dit alles te kunnen leveren, is een aanzienlijke investering in de netwerkinfrastructuur nodig. Voor CSP's is dit een grote onderneming. Daarom is het waarschijnlijk zo dat in plaats van een puur 5G-netwerk, de meerderheid van de mensen een gemengde aanpak zullen zien, waarbij 4G beschikbaar is om basisdiensten te leveren en 5G wordt geïntroduceerd voor specifieke taken. Het is daarom van cruciaal belang om de zogenaamde telco-cloud te hebben. Dit is een software defined-technologie die zowel de huidige 4G ondersteunt als het grondwerk voor 5G, iets wat erg wordt gewaardeerd door operators zoals Vodafone.

"Het vermogen om flexibel en agile te zijn terwijl we onze netwerkactiviteiten en -beheer blijven automatiseren, kon alleen worden bereikt door een software defined-infrastructuur", zegt Johan Wibergh, chief technology officer van Vodafone. "We zijn blij met de versnelde time-to-market en de bijbehorende economische voordelen van onze transitie naar NFV en, in toenemende mate, een telco-cloud infrastructuur."

Met 5G hebben bedrijven toegang tot de niveaus en snelheden van connectiviteit die ze nodig hebben om te profiteren van de game changing technologieën zoals IoT, edge computing en AI die de volgende fase van de digitale revolutie gaan vormgeven. Gecombineerd met deze software defined-infrastructuur, en meer in overeenstemming met de specificaties en ambities, heeft 5G de kracht om bedrijfsmodellen van gevestigde organisaties ongekend te transformeren.

Kapitaliseren om te gedijen

We beseffen ons nog niet eens wat de mogelijkheden van 5G nu al zijn. Er moet nog zoveel gebeuren voordat we volledige acceptatie zien, maar bedrijven moeten nu gaan nadenken over hoe ze de kracht van deze nieuwe netwerken kunnen benutten voor hun eigen concurrentievermogen. Er over denken als 'gewoon een andere G' dreigt er voor te zorgen dat men niet voorbereid is en de enorme kansen mist die beschikbaar zijn.

5G is het netwerk en de basis die de beloftes van veel andere nieuwe technologieën waar gaat maken - elke organisatie die er niet in slaagt om hiervan te profiteren, zal heel hard moeten werken om te overleven in de digitale wereld.