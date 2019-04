Hoe ziet jouw perfecte infrastructuur eruit?

Dat geldt met name voor bedrijven die optimale service naar klanten, partners en medewerkers als kernwaarde hebben. De ervaringen die zij bieden, zijn alleen mogelijk dankzij een goed ontworpen en goed beheerde digitale infrastructuur - die zich makkelijk kan aanpassen aan steeds veranderende applicaties, eisen op het gebied van data en connectiviteit van devices en gebruikers. De vierde industriële revolutie, waarin we beland zijn, draait volledig om het naadloos verbinden van alles en iedereen. Front- en backoffice-activiteiten, klantenbinding, productie, supply chains en logistiek worden allemaal verbonden via een geïntegreerde IT-infrastructuur. Een solide netwerkstructuur is dan ook de belangrijkste basis voor elk digitaal bedrijf. Toch werken veel bedrijven die zich richten op digitale transformatie nog steeds met verouderde netwerkinfrastructuren, die niet zijn ontworpen om de activiteiten van nu te ondersteunen. Maar hoe ziet de perfecte infrastructuur eruit? En waar begin je als bedrijf?

Het belang van een solide digitale infrastructuur

De complexiteit van digitale infrastructuren is enorm toegenomen. Dat komt met name doordat de cloud de snelle groei van digitale activiteiten heeft gestimuleerd, maar ook doordat bedrijven steeds mobieler en internationaler zijn geworden. Daarnaast kunnen we gegevens van sociale media, applicaties en connected things steeds beter verzamelen en analyseren, wat van belang is voor operationele effectiviteit en concurrentievoordeel. Veel bedrijven die hun infrastructuur willen moderniseren, zijn echter niet op de uitdagingen voorbereid. Veel van de groeipijnen die met digitale transformatie gepaard gaan, komen voort uit het feit dat bedrijven, consultants en dienstverleners hun oplossingen niet plaatsen in de context van een volledige IT-omgeving. Het proces van modernisering moet beginnen met een gedetailleerd overzicht van de applicaties en datavereisten van een bedrijf. De cloud is een belangrijk onderdeel van de infrastructuur die applicaties en data moet ondersteunen. Dat geldt ook voor het datacenter en het netwerk dat alles verbindt. Maar het netwerk is meer dan dat. Netwerken zijn slim geworden - ze zijn in staat om operationele functies te automatiseren. Netwerken bieden ingebouwde beveiliging en zijn als enige voorzien van beveiligingsmechanismen die consistent volledige multi-vendor, gedistribueerde infrastructuren kunnen afdekken. En data vanuit het netwerk kan worden geanalyseerd om nieuwe inzichten te bieden die klanten kunnen gebruiken om hun klanten en personeel beter van dienst te zijn.

Netwerken zijn ook de basis geworden voor digitale bedrijfsactiviteiten. Een consultant kan je vertellen hoe je een bedrijfsproces kunt veranderen. Een applicatiespecialist kan je manieren tonen om te automatiseren en te optimaliseren. Dataspecialisten kunnen je laten zien hoe je digitale assets kunt gebruiken voor nieuwe zakelijke mogelijkheden. Maar als je niet van te voren nadenkt over hoe het netwerk mensen en digitale assets op een veilige manier verbindt, zul je misschien nooit je zakelijke doelen bereiken.

Een digitale infrastructuur ontwerpen

Het ontwerpen van een digitale infrastructuur begint met het in kaart brengen van de bedrijfsdoelen. Je moet het bedrijf, de cultuur, de mensen en hoe het werkt volledig begrijpen. Stel jezelf als eerste deze vragen: Wat probeer je te bereiken met je bedrijf? Welke rol spelen je applicaties hierin? Welke inzichten kun je van deze gegevens krijgen? De enige manier waarop je dat bereikt, is door naar alle onderdelen van de infrastructuur te kijken:

De applicatie- en dataomgeving. Kijk naar de applicaties die nodig zijn om de zakelijke doelstellingen te bereiken, hoe belangrijk ze zijn voor bedrijfsprocessen, wie toegang nodig heeft tot welke data, hoe eindgebruikers toegang moeten hebben tot applicaties en data, en in hoeverre dit het netwerk zal belasten.

Het datacenter en de cloudomgeving. Het is belangrijk om inzicht te hebben in waar data en workloads zich bevinden, wat er in een openbare cloud kan worden geplaatst en wat beter in een private cloud kan of datacenter kan blijven en wat er nodig is om deze hybride omgeving naadloos te verbinden.

Connectiviteit met de eindgebruiker. Dit omvat zowel vaste als draadloze connectiviteit, mobiliteit en een infrastructuur die gebruikers toegang geeft tot bedrijfsmiddelen.

Wide Area Networking. Dit heeft alles te maken met het onderling verbinden van alle aspecten van het bedrijf, van gedistribueerde workloads tot aan vestigingen.

Het netwerk moet de manier worden waarop we de beveiligingsuitdaging te lijf gaan. Het netwerk kan niet alleen de eerste verdedigingslinie zijn in een complexe infrastructuur. Het netwerk moet nu leren van verkeerspatronen en zelfherstellend worden. Alleen door de infrastructuur als geheel te bekijken en het netwerk door de lens van bedrijfsdoelen te zien, is het mogelijk een infrastructuur te bouwen die je digitale onderneming volledig ondersteunt.

Rob Lopez is Group Executive Digital Infrastructure bij Dimension Data

