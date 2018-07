400G en verder: de komst van adaptieve netwerken

Het Internet of Things, virtual reality, augmented reality en 4k streaming video zijn van toekomstdroom werkelijkheid geworden. De netwerken die aan de basis van deze nieuwe toepassingen stonden, moeten voortdurend worden aangepast, efficiënter functioneren en sneller reageren om ervoor te zorgen dat de volgende lichting van revolutionaire technologie tot bloei kan komen.

We leven in een wereld waarin we regelmatig Netflix in 4K streamen, onze smartphone gebruiken om onze realiteit te verrijken met het spelen van virtuele games en zelfs voetbalwedstrijden bekijken vanaf een virtuele tribune. De netwerken zijn geëvolueerd om ruimte te kunnen bieden aan deze technologieën, en elke stap in deze ontwikkeling resulteerde in een hausse aan technologische toepassingen die mogelijk werden gemaakt door verbeteringen van de capaciteit, snelheid, automatisering, intelligentie en programmeerbaarheid.

Nu is het volgende stadium aangebroken. En die komt precies op tijd. Want net wanneer je zou denken dat we eindelijk tevreden zijn met alle content, doen nieuwe technologieën hun intrede die verder gaan dan wat we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Tijdens de 2018 Consumer Electronics Show (CES) onthulde Intel Studios de ronduit adembenemende technologie Volumetric Video. Deze maakt gebruik van verschillende camera's om 360 graden-beelden te schieten. Het verschil met standaard panoramabeelden en virtual reality is echter dat de beelden 'van buiten naar binnen' worden vastgelegd. Dat ziet er ongeveer uit als de actiescènes uit The Matrix, waarbij de camera's langs een in beeld bevroren Keanu Reeves rondcirkelen. Stel je nu voor dat je als kijker op elk moment kunt inzoomen op elk onderdeel van die scène en beelden vanuit elke gewenste hoek kunt bekijken.

Gelukkig is daar 400G, waarmee we kunnen beschikken over de bandbreedte en rekenkracht die nodig zijn voor de ondersteuning van een dergelijke revolutionaire technologie. Het is makkelijk om te vergeten dat, nog maar 10 jaar geleden, we de bovengrens hadden bereikt van wat we konden doen met de simpele directe detectie van 40G-golven. Coherent Detection zorgde echter voor de doorbraak waarmee de wereld de mogelijkheden van het netwerk naar een hoger peil uit kon tillen.

De rand van het netwerk toekomstbestendig maken

De overdrachtssnelheden aan de rand van het netwerk nemen in rap tempo toe van een paar gigabits tot 10G, 25G en zelfs 100G. Operators zijn begonnen met het verdichten van de glasvezel aan de rand van het netwerk. Dit is nodig voor het inrichten van de 5G-infrastructuur die ondersteuning moet bieden voor het Internet of Things. En ondertussen wordt de netwerk-kern flexibel en programmeerbaar gemaakt.

We kunnen ons inmiddels ons dagelijkse werk en vertier zonder smartphones en tablets niet meer voorstellen. De mogelijkheden van deze mobiele apparaten stimuleren een steeds grotere behoefte aan data. We leven in een door apps aangestuurde wereld waarin we regelmatig virtual reality (VR)-, augmented reality (AR)- en 4K-content tot ons kunnen nemen. Het openstellen van netwerken heeft de aanzet gegeven tot wereldwijde innovatie en verbeterde connectiviteit gebracht naar meer sectoren dan ooit tevoren. Zodra een sector online gaat en zowel 'smart' als verbonden wordt, komt het innovatietempo in een stroomversnelling. Dat legt een grotere druk op het netwerk. Er is dus sprake van een voortdurende cyclus waarbij connectiviteit innovatie aanjaagt en innovatie het gebruik van technologie bevordert, waardoor de vraag naar connectiviteit groeit. Deze trend vertoont vooralsnog geen tekenen van afzwakking.

400G wordt inmiddels al actief toegepast, en 600G, 800G en nog hogere overdrachtssnelheden komen al in zicht. Samen met de snel groeiende datasnelheden wordt de rol van software binnen netwerken steeds belangrijker. Software stelt netwerken in staat zich aan te passen aan de behoefte van netwerk-operators. Software maakt de convergentie van netwerkanalyses en -intelligentie mogelijk. Softwaregedefinieerd netwerkbeheer en automatisering maken een programmeerbare netwerkinfrastructuur mogelijk. Operators kunnen de capaciteit van hun netwerkservices nu met een simpele muisklik opvoeren of terugbrengen. En dankzij het gebruik van kunstmatige intelligentie en software is het netwerk zelfs in staat om zichzelf aan te passen.

Ongeremde innovatie

De struikelblokken die tien jaar geleden innovatie vanuit het netwerkperspectief in de weg zaten, zijn inmiddels uit de weg geruimd. We staan aan de vooravond van een nieuwe technologiegolf.

Het is goed denkbaar dat je in de nabije toekomst in een zelfrijdende auto geniet van 4K streaming video die met augmented reality wordt verrijkt. Het is zelfs mogelijk dat je een volumetrische film bekijkt en er een actieve rol in speelt tijdens een rit in een hogesnelheidstrein.

Smart cities kunnen nu een sprong maken van een reeks van onderling verbonden ongelijksoortige apparaten en diensten naar een omgeving waarin al deze componenten elkaar kunnen informeren en op elkaars omstandigheden kunnen reageren. Stel dat een stoplicht in de hoofdstraat van een stad uitvalt. De smart city kan dan de instanties die verantwoordelijk zijn voor de openbare veiligheid op de hoogte stellen van de verkeersopstopping en noodhulpvoertuigen langs een minder drukbezette route laten rijden. Andere connected cars worden automatisch op de hoogte gesteld en krijgen het advies om het gebied te mijden, zodat politieauto's, ambulances en brandweerwagens ruim baan krijgen. Dit alles is mogelijk zonder dat de chauffeurs ook maar een vinger hoeven uit te steken.

Al deze ontwikkelingen tekenen zich nog maar net af aan de horizon. Maar ze zijn een stuk realistischer geworden nu we de basis hebben gelegd voor netwerken met een groter aanpassingsvermogen die innovatie aanjagen en ons in staat stellen om nog geavanceerdere diensten te ontwikkelen. Volumetric video, VR, AR, 4K, 8K, 16K: ga alvast bedenken wat er mee mogelijk is. Want dit is pas het begin, nu we dankzij het nieuwe adaptieve netwerk onze verbeelding werkelijk de vrije loop kunnen laten.