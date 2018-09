De sleutel tot een succesvolle digitale transformatie

In het MKB gaat het om de gebruikers, niet om IT..

Digitale transformatie is de behoefte, of zelfs de noodzaak, om de businessfuncties met elkaar te verbinden zodat de uitvoering gestroomlijnd wordt en de efficiëntie wordt bevorderd. Maar het veranderen van de hardware en software zonder een volledig inzicht in de zakelijke processen te hebben zal weinig met transformatie te maken hebben; het zorgt er alleen maar voor dat IT wordt bevestigd in zijn rol als zondebok bij het mislukken van projecten.

"De grootste innovatie vindt plaats als de transformatie wordt gedragen en gestuurd door gebruikers, niet door IT", zegt Vicky Harper, IT-directeur bij Acument Global Technologies, een fabrikant van onder meer schroeven en moeren, met Europees hoofdkwartier in Amsterdam. "In die vorm kan het zich snel verspreiden door de organisatie."

Het proces vereist inzicht in het culturele en kennisverschil tussen de zakelijke gebruikers, een belangrijke en vaak politiek geladen uitdaging die ver buiten het gezichtsveld van IT ligt.

Terwijl CIO's in het grotere MKB weten dat innovatie en transformatie nodig zijn, zal het doorvoeren ervan zonder dat de gebruikers daarin volledig worden meegenomen onvermijdelijk leiden tot verschillende vormen van verzet.

De juiste instelling vanaf de start

Digitale transformatie is het veranderen van de manier waarop mensen interacteren. Het updaten van een CRM-systeem om de salesafdeling beter ten dienst te staan zal uiteindelijk zijn invloed hebben op finance, operations en de supplychain.

De huidige COO bij Stealth Mode Startup (ja, dat is een echte naam) Feroz Merchiya herinnert zich nog het verzet bij het testen van het automatiseren van een zakelijk proces in zijn rol als CTO bij zijn vorige werkgever California Insurance Guarantee Association.

"Er was verzet van een analist en het QA-team die bang waren voor hun baan", kijkt hij terug.

Maar het doel was niet om hun banen te schrappen maar eerder om hun tijd en middelen vrij te maken om meer te doen waar ze juist zo hard in nodig waren.

"Je zal de mensen die het werk doen moeten vragen om hun huidige processen te laten zien en die vervolgens opbreken in kleine atomische units", vervolgt hij. "Het gaat immers niet om het veranderen van de methodiek maar over het veranderen van de instelling bij de mensen."

Het veranderen van het perspectief

Klantverwachtingen hebben de manier waarop bedrijven opereren fundamenteel veranderd. En vooral in de maakindustrie maakt het niveau van openheid van de uitvoering sommige mensen wat oncomfortabel.

Damien Brennan, CIO bij Artco Group International, een staalfabrikant, stelt dat als een consument voor 6 dollar een paar sokken online kan bestellen en het het hele proces vanaf het magazijn tot aan zijn deurmat kan volgen, het niet langer houdbaar is dat een verkoopmedewerker een order scoort bij de klant en verwacht dat diezelfde klant geduldig wacht tot hij van een vrachtwagenchauffeur hoort dat zijn producten worden geleverd.

"We hebben goed werk gedaan aan de kernprocessen in het bedrijf en we zoeken nu uit waar we verder in moet investeren", legt Brennan uit. "Fabrikanten komen vaak niet direct in aanraking met kopers, logistieke bedrijven en verkopers, maar die gebruikers hebben wel de verwachting dat alle data beschikbaar is."

Waar transformatie en innovatie vaak onderling verwisselbaar worden gebruikt, is het wel zo dat innovators al functioneren door het hele bedrijf heen, en ze hoeven dus niet noodzakelijk deel uit te maken van het IT-team.

Het is een oude manier van denken, zegt Brennan, dat IT het eigenaarschap over de applicaties moet hebben, dat zij bepalen wie toegang heeft en de data moet beheren die binnen die applicatie aanwezig is. Toen hij zijn huidige positie innam gebruikten sommige werknemers al Smartsheet en Slack voor hun gezamenlijke werkprojecten, en de technologieën waren efficiënt en betaalbaar.

"Je moet businessunits erbij betrekken, en dat kan zoals bij ons leiden tot een uitgebreid besluitproces, maar een bredere overeenstemming betekent snellere uitrollen", zegt hij. "De marges in productie zijn niet zo ruim als in het bankieren, dus als ik ergens een paar dollar kan besparen, heb ik al snel overeenstemming en toestemming."

Veranderen is moeilijk

Bij Acument was de implementatie van de Google Suite deels gedreven door de behoefte aan betere samenwerking. De gebruikers waren zeer verknocht aan Microsoft Office, dus het vragen van verandering van werken aan gebruikers die meer dan 20 jaar ervaring hadden met MS-producten was niet zonder uitdagingen.

"De Google-apps zijn van een andere mate van volwassenheid en structuur", merkt Harper op. "Het management van de Google Suite is afwijkend van de bekende norm in het MKB."

Ze ondervond dat de redelijke inspanning in de migratie uit traditionele applicaties, de onbekende securityrisico's en het gebrek aan kennis bij interne IT-teams over cloudtechnologie enkele van de redenen zijn dat sommige MKB'ers langzamer zijn in het overstappen naar innovatieve oplossingen. Een presentatie van 250 slides vergde input van meer dan een dozijn medewerkers en een vlotte samenwerking zou extreem moeilijk zijn geweest in de originele bedrijfsstructuur.

Harper zegt dat in haar optiek bedrijven in het MKB minder rigide zijn in structuur. Daar waar grote veranderingen zoals een nieuw ERP-systeem of nieuwe desktops de sterke ondersteuning nodig heeft van het topmanagement, zijn veranderingen gebaseerd op operationele behoeften makkelijker door de werkvloer zelf in te schakelen. Toen de werkvloer op de fabriek bij Acument Google Sheets begreep, verzamelden ze meer georganiseerde data zonder daar sterk op te worden aangestuurd.

Voor IT-leiders is het leiden van digitale innovatie een proces met meerdere fasen die niet altijd makkelijk is te meten met traditionele ROI-berekeningen. CIO's moeten als eerste het management meekrijgen, vervolgens in de uitvoering de teams de juiste tools en opleiding geven en dan de verandering doorzetten met een serie inspanningen gericht op het transformeren van processen.