Revolutie in software-ontwikkeling in 2020

De manier waarop bedrijven, klanten, ontwikkelaars en werknemers technologie ervaren verandert snel. Softwaretechnologie wordt toegankelijker, persoonlijker en waardevoller.

Dit zijn de vijf belangrijkste trends die in 2020 de wereld van software-ontwikkeling ingrijpend veranderen:

1. 2020 is het jaar van de 'experience'

Digitale grootmachten als Google en Amazon ontwrichten bijna elke branche. Terwijl niet-technische bedrijven proberen om te gaan met deze bedreigingen, zullen ze zich steeds meer richten op de klantervaring als onderscheidende factor die wordt gedreven door technologie. De customer experience staat voorop. Klanten verwachten soepele interacties, op elk platform en belonen de organisaties die dat kunnen leveren.

Consumenten stappen over van digitale ervaringen die 'tijd besparen' naar digitale ervaringen die 'de moeite waard zijn'. Mobiele apps en web-apps zijn niet langer goed genoeg voor klantenservice en het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Gebruikers verwachten boeiende mobiele interacties, afgestemd op de ervaring, die gebruikmaken van mogelijkheden zoals conversational-UI (chat en spraak), augmented reality en meer. 2020 wordt het jaar waarin de klantervaring aandacht krijgt op CEO-niveau. Een goed doordachte ervaring via verschillende kanalen is de beste strategie.

2. Van multi-cloud naar 'Every Cloud'

In 2020 zal de mindset van grote organisaties verschuiven van een multi-cloud benadering naar een 'Every' cloud-strategie. IaaS en PaaS zijn al lang gemeengoed. De echte waarde die wordt geboden door providers zoals AWS, Azure en Google ligt in gespecialiseerde en gedifferentieerde diensten. Serverloze, specifieke hardware (TPU's, ARM) en massaal schaalbare databases kenmerken een verschuiving naar duurzaam gedifferentieerde services bovenop het traditionele cloud-aanbod. Om concurrentievoordeel te realiseren shoppen ondernemingen binnenkort bij meerdere cloud providers tegelijk: Every Cloud. Echt portable, cloud-agnostische oplossingen zijn al gemeengoed, maar softwareleveranciers die gespecialiseerde best-of-breed diensten bieden in elke cloud, zullen het meest profiteren van toekomstige enterprise cloud-investeringen

3. Nieuwe use cases voor AI-gedreven ontwikkeling

In 2020 zullen use cases voor AI-assisted software-ontwikkeling verder evolueren.

AI wordt al toegepast op verschillende gebieden in app-ontwikkeling zoals testen, het coachen van nieuwe ontwikkelaars en het oppakken van taken voor ervaren ontwikkelaars. In 2020 zullen leveranciers fors investeren in R&D naar nieuwe creatieve use cases voor AI, gedurende de levenscyclus van app-ontwikkeling om nog betere software te creëren. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door AI te gebruiken om een betere gebruikersinterface te ontwerpen, ontwikkelaars te begeleiden naar een best-practices-architectuur en te anticiperen op complexe patronen in samenwerking met professionele ontwikkelaars.

4. Low-code wordt de standaard voor nieuwe toepassingen die zorgen voor meer omzet

Bedrijven vertrouwen al enkele jaren op low-code voor operationele efficiëntie en platformtoepassingen, maar in 2020 zullen we het aanzuigende effect van low-code op twee andere gebieden zien: klantinteractie-toepassingen die zorgen voor meer omzet en toepassingen die bedrijfskritische kernsystemen uitbreiden. Organisaties ontdekken dat het betrekken van de business, snelle iteraties en multi-experience capaciteiten die nodig zijn om applicaties te ontwerpen waar gebruikers blij van worden, het best kunnen worden geleverd door een enterprise low-code platform.

De volwassenheid van enterprise low-code applicatieplatformen heeft het omslagpunt bereikt om dit soort applicaties te kunnen leveren. Volgens Gartner zal in 2024 meer dan 65% van alle software-ontwikkeling gedaan worden met een low-code platform.

5. 'Citizen integrators' krijgen hoofdrol bij toegankelijk maken van data

Na jarenlange integratie backlogs die steeds langer en onbeheersbaarder werden, zullen meer mensen buiten centrale IT-integratie teams werken aan het oplossen van organisatiebrede problemen. Met nieuwe tools kunnen ontwikkelaars, bedrijfsanalisten en business experts direct data vinden en opnemen in hun dagelijkse workflows. Hierdoor worden ze in wezen 'citizen integrators'. De verschuiving naar citizen integration wordt gedreven door tools die gedecentraliseerde verwerking mogelijk maken zonder afbreuk te doen aan beheer en governance. Organisaties die op deze wijze de bottlenecks op het gebied van integratie adresseren, kunnen de eerste stappen zetten in de richting van wat Gartner de 'Composable Enterprise' noemt. Zij zullen de meeste meetbare toegevoegde waarde leveren.

Lees Gartner's 2019 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms om te zien hoe low-code software-ontwikkeling radicaal verandert.