Waarom IT-leiders Chinees moeten leren praten

We hebben het vorige week al gehad over een deel van de 'beste wensen' van Gartner voor IT-leiders in dit komende jaar, maar dat was nog verre van compleet. In totaal deed het analistenbureau liefst 10 aanbevelingen aan CIO's en we moeten eerlijk zeggen dat sommige ervan ons verbazen.

Was al eerder de aanbeveling behandeld om analoog te denken (spelen met Lego), ditmaal pikken we er een andere opvallende tip eruit: wordt sinoloog! Nou, althans: denk als een Chinees. Volgens Gartner wordt China de grootste leidende innovator ter wereld en moeten we de Chinees begrijpen om bij te kunnen blijven. Dat kan door bijvoorbeeld Mandarijns te leren of je te verdiepen in de cultuurhistorie van het enorme land. Je kan ook een tripje maken langs de Chinese digitale giganten - als je daar een voet tussen de deur kan krijgen.

Maar daar blijft het niet bij. CIO's moeten ook eens ophouden met het zoeken naar excuses. Als je sorry blijft zeggen voor alles wat niet eens jouw fout (of jouw verantwoordelijkheid) is, wordt je nooit serieus genomen. Gartner beveelt aan je blijvend te realiseren dat alles een gedeelde verantwoordelijkheid is binnen het managementteam.

Daarnaast ziet Gartner in het nieuwe jaar een rol weggelegd voor de CIO in het definiëren van 'purpose' van de organisatie. Wat zijn je sociale doelen? Technologie is volgens Gartner bij uitstek geschikt om hierin een rol te spelen. "Zorg dat de missie van de organisatie samenvalt met de digitale visie en zoek een sociaal doel waarin de organisatie een rol kan spelen, zoals plastic vervuiling of gezondheid."

We sluiten ditmaal af met een bekend gegeven: het hacken van meetings omdat meetings al jarenlang ineffectief zijn, saai en soms zelfs destructief. Als er dan toch een meeting moet zijn, ga er dan eens anders mee om, is al jaren van advies van Gartner en andere adviesbureaus. Het gebeurt nog te weinig, want hé, we hebben het altijd al zo gedaan. Maar toch: wijs de notulist eens aan aan het einde van de meeting, zodat iedereen moet opletten en mee moet schrijven. Of bereken eens de kosten van het bij elkaar roepen van allerlei mensen die in die tijd niks anders kunnen doen - en maak dat openbaar. Ach, het zijn allerlei trucjes die al jaren de revue passeren, maar weinig worden toegepast. Wellicht in 2020?