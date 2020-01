Voortaan komt je koffie uit de blockchain

IBM is de nieuwste leverancier die een blockchainplatform biedt voor koffieboontelers die hun product willen traceren op de route naar de markt - en consumenten hun java laten traceren naar de bonenkweker om te ontdekken waar en hoe het werd verbouwd.

De "Thank My Farmer" app wordt in maart uitgerold en laat gebruikers een QR-code op pakken koffie scannen om de route te traceren en een bijdrage te sturen om duurzame landbouwprojecten in landbouwgemeenschappen op vijf continenten te ondersteunen.

De app vertegenwoordigt slechts het eerste gebruik van IBM's distributed ledger technology (DLT) voor een heel koffie-ecosysteem dat boeren, handelaren, branders, fabrikanten en distributeurs omvat die een op papier gebaseerd supply chain-systeem willen vernieuwen en digitale betaalplatform voor de deelnemers willen creëren.

"We werken aan het opbouwen van een zelf-soevereine identiteit voor boeren om de gegevens van hun boerderij daadwerkelijk te bezitten en te controleren", zegt Dave Behrends, oprichter en voorzitter van Farmer Connect. "Door dat te doen, zullen we in staat zijn om veel van het transactieproces dat vandaag de dag plaatsvindt op een analoge manier te digitaliseren."

QR-codes zouden in maart op koffieverpakkingen moeten beginnen te verschijnen; door de code te scannen met behulp van een mobiel apparaat kunnen koffiekopers de hele route van de bonen van de boerderij naar het winkelschap volgen. Ze kunnen ook geld sturen om duurzaamheidsprojecten te ondersteunen in de buurt van de boer die de bonen heeft verbouwd.

"Deze app is een belangrijke stap in de duurzaamheid van de koffie-industrie," zegt IBM in een verklaring. "Door enkele van de grootste bedrijven in de sector samen te brengen, kunnen consumenten een actieve rol spelen in de ondersteuning van de koffieboeren en meer transparantie eisen van hun favoriete merken. Het verzekert de familieboeren ook dat hun werk wordt gewaardeerd: meer dan 12,5 miljoen huishoudens zijn voor hun inkomen afhankelijk van het verbouwen van koffie en ondersteunen zo een industrie van 100 miljard dollar over de hele wereld".

De koffie-industrie en de blockchain

Farmer Connect is de nieuwste speler in de koffie-industrie die de blockchain test.

Vorig jaar kondigde Starbucks aan dat het samen met Microsoft een op een blockchain gebaseerd supply chain tracking systeem en een mobiele app zou ontwikkelen waarmee klanten de supply chain-route van de bonen die ze kopen en de koffie die ze drinken kunnen volgen. Het bedrijf gaf niet aan wanneer de app live zou zijn.

Historisch gezien zijn de groothandelsprijzen voor koffie volatiel en schommelen ze sterk in de loop der tijd. In de afgelopen twee jaar zijn de prijzen gedaald van een hoogte van 1,55 dollar per pond naar een dieptepunt van 87 cent. Op dit moment verkoopt koffie voor 99 dollarcent per pond.

Die volatiliteit is hard geweest voor kleine tot middelgrote koffieboerderijen in landen waar er weinig bancaire mogelijkheden zijn en waar telers vaak betaalde prijzen krijgen die de markt niet weerspiegelen, volgens Luis Macias, CEO van blockchain-based supply chain service GrainChain.

"Wanneer koffieboeren geen toegang hebben tot formele financiële systemen en formele contracten voor aankoop, zijn zij degenen die in de industrie het minst profiteren", aldus Macias. "Een van de grotere aandachtspunten in de totale industrie is het vinden van oplossingen om niet alleen meer financiële inclusie te hebben, maar ook om koffieproducenten beter in staat te stellen een marktplaats te hebben."

In september zei GrainChain dat zijn blockchain-netwerk werd bestuurd door ongeveer 10 procent van de koffieboeren in Honduras, oftewel ongeveer 12.000 boeren, met het oog op de volledige productie in april.

"Er zijn nogal wat initiatieven die betrekking hebben op het traceren van producten in veel verschillende landen. Alleen al voor koffie zijn er minstens een half dozijn initiatieven", zegt Martha Bennett, vicevoorzitter van Forrester Research.

SAP heeft ook een op blockchain gebaseerde dienst gelanceerd die wordt gebruikt door bedrijven zoals Bumble Bee Foods om de herkomst van tonijn op te sporen en te traceren. Voedselleveranciers voegen QR of barcodes toe aan verzendetiketten die kunnen worden gescand en ingevoerd in een blockchain-database, die een transparant grootboek wordt dat alle deelnemers kunnen zien als verzendingen door de toeleveringsketen gaan.

Het blockchain-grootboek achter de Thank My Farmer-app wordt momenteel getest en zal later dit jaar beschikbaar zijn voor het hele ecosysteem van de toeleveringsketen, aldus Behrends.

"Op dit moment hebben we partners in handelaren en doorverkopers, we hebben branders en binnenkort zullen we coöperaties en boeren toevoegen," zei Behrends. "We proberen niet de manier waarop de toeleveringsketen werkt te veranderen; we proberen alleen de toeleveringsketen efficiënter, inclusief en digitaal verbonden te maken."

"We beginnen net met koffie om de validiteit van het platform te bewijzen. Dan breiden we uit naar cacao, thee en andere markten omdat veel van die markten dezelfde problemen hebben waar koffie mee te maken heeft", voegt Behrends eraan toe.

Het net een jaar oude Farmer Connect werkt samen met de non-profit-organisatie Sovrin Foundation om zelf-soevereine identiteiten te creëren voor spelers in de koffie-industrie, een nieuwe vorm van digitale identiteit die gebruikers in staat stelt om de veiligheidssleutels te bezitten die bepalen hoe hun zakelijke en bankrekeninggegevens worden gedeeld met spelers in de industrie. De technologie kan een digitale portemonnee creëren die de encryptiesleutels opslaat die worden gebruikt om toegang te krijgen tot bankfondsen en om de gebruikersidentiteiten te verifiëren.

Farmer Connect ontwierp de Thank My Farmer-app die IBM bouwde en ondersteunt op het op blockchain gebaseerd platform; het is dezelfde technologie die wordt gebruikt voor het supply chain grootboek van IBM's Food Trust. Sinds de lancering in 2017 heeft Food Trust, dat gebaseerd is op het Hyperledger-protocol, een grote groep toonaangevende voedselleveranciers aangetrokken die het als onderdeel van een consortium besturen. De groep bestaat uit Dole, Driscoll's, Golden State Foods, Kroger, McCormick en Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods en Unilever.

Het opslaan van gegevens over de toeleveringsketen op een blockchain levert digitale identiteiten, certificaten en slimme contracten op om de levering van en betaling voor grondstoffen tussen onbekende partijen mogelijk te maken. Het kan ook de gegevensstroom in real time automatiseren. Geverifieerde gegevens verminderen het risico op fraude en stellen spelers in staat om deze in real-time te delen met derden.

Nu de adoptie in de toeleveringsketen toeneemt, wordt verwacht dat blockchain- en IoT-sensoren tegen 2024 wereldwijd 31 miljard dollar aan besparingen op voedselfraude zullen opleveren, volgens een recente studie van Juniper Research. Al in 2021 worden aanzienlijke besparingen verwacht en de nalevingskosten zullen tegen 2024 met 30 procent zijn gedaald.

Het Farmer Connect consortium

Farmer Connect vertegenwoordigt een wereldwijd ketenconsortium dat zich uitstrekt over vijf continenten en bestaat uit spelers als Beyers Koffie, The Colombian Coffee Growers Federation (FNC), ITOCHU Corporation, Jacobs Douwe Egberts (JDE), J.M. Smucker Company, Rabobank, RGC Coffee, Volcafe, Sucafina en Yara International. Voor kleine boeren, die het leeuwendeel van de koffieproductie voor hun rekening nemen, betekent het elektronische grootboek dat ze eindelijk kunnen zien waar hun koffie terecht komt en dat ze feedback krijgen over hoe de consument het vindt smaken.

"Voor de boeren is het zo dat ze hun hele leven lang deze gewassen verbouwen en alles perfect proberen te doen om de consument de best mogelijke kwaliteit koffie te bieden, maar zodra ze die verkopen, weten ze niet wat er met de koffie is gebeurd", aldus Behrends. "Het mooie van blockchain is dat de gegevens in beide richtingen kunnen stromen. We kunnen dus ook de merken die bereid zijn om gegevens met boeren te delen in staat stellen om ze te laten weten: 'Hé, je koffie wordt geserveerd in dit coole café in New York City en het wordt geserveerd in dit product in de schappen van de supermarkt in Amsterdam."

De applicatie voor boeren om hun bonen op te sporen en te traceren zal naar verwachting in april uitkomen in een beta-versie, gevolgd door een grootschaligere release later dit jaar.

De eerste stap is echter om de boeren en de rest van het ecosysteem van de bonenverwerking en de toeleveringsketen met elkaar te verbinden op een gemeenschappelijk platform dat gebruik maakt van gemeenschappelijke datanormen. Zodra dat is voltooid, zal Farmer Connect in staat zijn om slimme contracten op te bouwen en digitale marktplaatsen te overlappen die meer toegang bieden tot de traditionele koffiemarkten.

"Iedereen maakt nu gebruik van zijn eigen, individuele ERP-legacysystemen. We willen dus dat Farmer Connect dat gemeenschappelijke platform wordt", aldus Behrends. "Zodra die digitale connectiviteit er is, zijn de mogelijkheden eindeloos op wat we daarbovenop kunnen bouwen."