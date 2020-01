10 toekomsttrends: wees hierop voorbereid!

De bekende sciencefiction-auteur William Gibson had het kunnen hebben over de staat van de digitale ondernemingen toen hij zei: "De toekomst is hier - het is gewoon niet gelijkmatig verdeeld."

Terwijl sommige ondernemingen het nirwana van hyperspeed, hyperscale en hyperconnectiviteit hebben bereikt, worstelen velen met gesiloteerde digitale transformatie-initiatieven, waardoor ze ingesloten raken door de concurrentie en de marktkrachten.

Er is nog geen "afrekenjaar" voor CIO's in het digitale tijdperk geweest, maar de tijd voor actie wordt steeds korter nu de concurrenten hun digitale inspanningen versnellen. Toch zijn er concrete acties die CIO's kunnen en moeten ondernemen om digitale "toekomstige ondernemingen" te creëren.

De volgende voorspellingen, gebaseerd op het IDC FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2020 Predictions, geven informatie over technologieën, markten en ecosystemen om CIO's te helpen toekomstige trends beter te begrijpen, hun impact op de onderneming en welke stappen ze in het komende jaar moeten nemen om succesvol te zijn.

1. Tegen 2024 zal 80% van de digitaal geavanceerde organisaties het IT-as-an-enabler model vervangen door een selfservice-model. Door het aanbieden van bibliotheken van cloud-oplossingen, functions-as-a-service (FaaS) en low-code/no-code tools die gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn voor niet-IT-gebruikers of voor citizen developers, kan de business snel reageren op veranderende marktbehoeften zonder de noodzaak om IT in te schakelen, maar met de zekerheid dat deze oplossingen veilig en conform zijn.

Om de transformatie te bereiken, hebben CIO's een duidelijke visie nodig op een gewenste toekomstige staat die samen met de business-leiders en LOB-managers wordt ontwikkeld en breed wordt gedeeld met de onderneming en haar partners.

Aanbevelingen:

Investeer in het trainen van IT-ontwikkelaars om deze digitale tools te ontwerpen en te ontwikkelen, en werk samen met leveranciers van tools om hun expertise te benutten.

Bouw digitale platforms met data- en diensten-API's/microservices om open, selfservice-omgevingen te creëren.

Creëer labs en centers of excellence voor LOB-ontwikkelaars om samen te werken met IT-medewerkers voor een versnelde kennisoverdracht.

[b]2. Tegen 2023 zal 65% van de CIO's ondernemende leiders zijn die hun organisaties laten evolueren tot centers of excellence die samenwerking en innovatie op ondernemingsniveau ontwikkelen. Aangezien LOB-organisaties worden doordrenkt met technologie en technisch onderlegde leiders en werknemers, zal de meest effectieve rol van CIO's bestaan uit het bouwen van IT-organisaties die centra voor digitale kennis, technologieën en best practices zijn die de digitale inspanningen in de hele onderneming proactief kunnen ontwerpen en integreren. IT-leiders en -werkers zullen proactiever moeten worden in het aansturen van veranderingen door te anticiperen op de bedrijfsbehoeften, IT-diensten en de evolutie van het platform, en door de vereiste vaardigheden, capaciteiten en invloed in realtime op te bouwen.

Aanbevelingen:

Focus met de LOB's op het opbouwen van een cultuur van samenwerkend leren, lesgeven en coachen.

Breng de vaardigheden die nodig zijn in elke fase in kaart, rekening houdend met het tempo van de geplande evolutie.

Bouw partnernetwerken om lacunes in vaardigheden en competenties op te vullen.

3. Gedreven door zowel de escalerende cyberbedreigingen als de benodigde nieuwe functionaliteit zal 65% van de ondernemingen tot 2023 op agressieve wijze legacysystemen moderniseren met uitgebreide investeringen in nieuwe technologieplatformen. Patching en onderhoud van legacy-systemen kunnen de escalerende cyberbedreigingen niet bijbenen, maar modernisering is duur en kan moeilijk te verkopen zijn aan het management als de nadruk ligt op het tegengaan van cyberbedreigingen. Het leveren van wenselijke nieuwe functionaliteit en mogelijkheden is een beter argument om steun te krijgen.

Aanbevelingen:

Bereid een business case voor, die een weerspiegeling is van kritische bedrijfsbehoeften zoals een superieure klantervaring, ter ondersteuning van de uitgaven voor grootschalige vervanging van legacy systemen.

Maak een plan voor rationalisatie en modernisering door samen te werken met LOB-managers om ondersteuning op te bouwen.

Gebruik de "security first"-benadering bij het ontwerp en de ontwikkeling om te voorkomen dat er nieuwe beveiligingsgaten en -zwakheden ontstaan.

4. Tegen 2023, zal als pijler van hun multi-cloud aanpak 70% van de IT-organisaties een strategisch container/abstractie/API-plan implementeren om de overdraagbaarheid van applicaties en de flexibiliteit van de hosting te verbeteren. Succesvolle organisaties nemen container/abstractiestrategieën aan en verdubbelen hun API- en microdiensteninspanningen om modernisering, automatisering van processen, onafhankelijkheid van de computeromgeving, applicatie-isolatie, verbeterde kwaliteit en verhoogde schaalbaarheid te bereiken. CIO's die geen gebruik maken van een container/abstractiemethode zullen merken dat hun gebrek aan flexibiliteit, mobiliteit en schaalbaarheid aanzienlijke concurrentienadelen met zich meebrengt.

Aanbevelingen:

Maak van microdiensten, gekoppeld aan containers, het architectonische patroon bij uitstek voor alle nieuwe toepassingen.

Implementeer en breid DevOps uit om een doorlopend evolutiemodel te creëren.

Verkennen van serverloze en functions-as-a-service modellen voor on-demand computing behoeften.

5. Tegen 2022 zal 70% van de IT-organisaties zijn overgegaan van bouwers en operatoren naar ontwerpers en integratoren van digitale oplossingen die elk product, elke dienst of elk proces komen definiëren. De uitdaging voor CIO's is dat LOB-organisaties, geholpen en bijgestaan door leveranciers, meer technologiecreatie en -implementatierollen op zich zullen nemen, of IT die verschuiving nu wel of niet ondersteunt. Als CIO's weigeren om de verschuiving in IT-rollen te maken of afstand doen van de verantwoordelijkheid voor LOB-technologie-oplossingen, zijn de gevolgen voor hun bedrijven verschrikkelijk. Het is veel beter voor CIO's om de transitie te plannen en te beheren in nauwe samenwerking met de LOB-managers.

Aanbevelingen:

Ontwikkel digitale platform- en API-strategieën om een veilige en snelle integratie van diverse apps en systemen mogelijk te maken.

Investeer in diepgaande expertise op het gebied van ontwerp en gebruikerservaring

Creëer centra van excellentie voor het doorlichten en selecteren van digitale apps en tools.

6. Tot 2023 zal 80% van de IT-organisaties de ontwikkeling van software versnellen, zodat ze ten minste wekelijks code-updates en -herzieningen kunnen implementeren. Veel IT-organisaties hebben de overstap gemaakt van een waterval naar agile softwareontwikkelingspraktijken (althans in theorie), maar hebben nog steeds niet het vermogen onder de knie om betrouwbaar en snel code te leveren in kleine stappen die een continue opbouw van bedrijfswaarde opleveren. Zelfs als dit alleen nodig is voor bepaalde applicaties, moeten IT-organisaties de mogelijkheid creëren om ten minste wekelijkse code-updates en -herzieningen uit te voeren. CIO's moeten meer nadruk leggen op het bereiken van echte agile en DevOps capaciteiten.

Aanbevelingen:

Denk aan product- en bedrijfsresultaten, niet aan projecten.

Modulariseer voor aanpassingsvermogen.

Versnel DevOps en continue integratie/continue implementatie, en stel het personeel in staat om nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor het creëren en leveren van software.

7. Tegen 2022, wanneer innovatie synoniem wordt met disruptie, zal 40% van de CIO's mede leiding geven aan de innovatie in hun organisaties. CIO's zijn een logische keuze om het voortouw te nemen bij de digitale transformatie. Ze bevinden zich in een unieke positie om innovatieleider te worden en beschikken over diepgaande kennis van digitale technologieën, het vermogen om zich een door technologie gedreven bedrijfsverandering voor te stellen en, het allerbelangrijkste, een inzicht in de manier waarop hun bedrijf werkt. De CIO's die succesvol zijn in de rol van innovatieleider zullen in staat zijn om overtuigende digitale visies te formuleren en de rest van de onderneming in te schakelen om de visie te helpen realiseren. Hoewel technologische vooruitgang een belangrijke voorwaarde is, zal hun succes afhankelijk zijn van hun vermogen om te communiceren, relaties op te bouwen en hun verplichtingen na te komen.

Aanbevelingen:

Bouw een basis voor betrouwbare IT-dienstverlening en proactieve probleemoplossing.

Evangeliseer een digitale visie die samen met LOB executives is ontwikkeld.

Haal een aantal beperkte, maar nog steeds inhoudelijke, digitale initiatieven naar voren om de waarde ervan aan te tonen.

8. Tot 2022 zal de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) om de IT-operaties te verbeteren, te stroomlijnen en te versnellen een belangrijk IT-transformatie-initiatief zijn voor 60% van de IT-organisaties. IDC's CIO Sentiment Survey van augustus 2019 toont aan dat meer dan 54% van de IT-organisaties gelooft dat AI aanzienlijke waarde zal brengen in de automatisering van IT-verrichtingen en de optimalisatie van IT. De uitdaging voor CIO's is niet het vinden van middelen om IT te automatiseren, maar de kansen die de meeste impact bieden. CIO's moeten beginnen met het bepalen van hun strategische vereisten, of het nu gaat om kostenreductie, het herplaatsen van talent, het verhogen van de IT-doorvoercapaciteit of andere doelstellingen.

Aanbevelingen:

Gebruik partnerschappen met universiteiten, consortia, start-ups en anderen om de AI-talentenbank op te bouwen.

Automatiseer operaties en initiatieven op het gebied van intelligentie om silo's te overbruggen en processen te stroomlijnen.

Maak van de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijk doel met behulp van metrics in het automatiseren van de operaties.

9. Tot 2024 zal 75% van de CIO's alle IT-middelen, met inbegrip van budgetten, activa en talent, opnieuw vormgeven om de toewijzing van middelen en de flexibiliteit van de onderneming in real time te ondersteunen, waardoor de vaste kosten drastisch worden verlaagd. CIO's worden geconfronteerd met vele obstakels in het streven naar snelheid en wendbaarheid, maar de meest wezenlijke is misschien wel het gebrek aan flexibiliteit en soepelheid in de financiering en de middelen. Een vloeiende toewijzing van middelen kan een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren voor CIO's. Het is een noodzakelijke basis voor het bereiken van echte organisatorische wendbaarheid en zou hoog op de prioriteitenlijst moeten staan van CIO's die IT-transformatie nastreven.

Aanbevelingen:

Werk met human resources en financiën om nieuwe aanwervings-, prestatiebeheer- en budgetteringssystemen te creëren.

Werk samen met LOB-managers om mechanismen te creëren om IT/LOB-middelen en -budgetten op elkaar af te stemmen.

Gebruik agile-achtige cycli om de toewijzing van IT-middelen voortdurend te richten en opnieuw in evenwicht te brengen.

10. Tegen 2023 zal 60% van de CIO's formele ervaringsprogramma's voor werknemers implementeren. Na het opzetten van een reeks onsuccesvolle, losgekoppelde en verstrooide initiatieven op het gebied van werknemersbetrokkenheid, stellen hoogpresterende CIO's strategische, resultaat- en doelgerichte ervaringsprogramma's voor werknemers samen die continu leren, samenwerken en innoveren binnen digitale werkruimtes samenbrengen. Deze meeslepende werknemerservaringen en werkruimtes zullen de productiviteit van de werknemers verhogen en het beste talent aantrekken. In de meeste gevallen zullen deze programma's cruciale onderdelen zijn van bedrijfsinitiatieven.

Aanbevelingen:

Bouw een cultuur van mensgericht ontwerpen voor IT-producten en -diensten, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de motivaties, wensen en behoeften van de doelsegmenten van werknemers.

Werk samen met human resources en LOB-managers om werkruimtes en ervaringen van werknemers te bedenken en te ontwerpen.

Gebruik een flexibele en iteratieve aanpak in combinatie met praktijken zoals etnografisch onderzoek en ontwerpdenken om leerervaringen en werkruimtes te ontwerpen en te ontwikkelen.

Naarmate het tempo van de digitale transformaties versnelt, wordt het digitale succes moeilijker. Om hun kansen op succes te vergroten, moeten CIO's een plan en strategie hebben om de samenstellende componenten van digitale transformatie op te splitsen in hanteerbare brokken. Ze zullen ook moeten voorkomen dat ze digitale bedrijfsinitiatieven nemen zonder dat er basiselementen aanwezig zijn. Verschillende van onze voorspellingen en aanbevelingen voor 2020 hebben betrekking op het bouwen van deze fundamenten, en ze zijn van cruciaal belang voor het bouwen van de nieuwe, digitale onderneming.

Serge Findling is Vice President of Research bij IDC's IT Executive Programs (IEP) en het CIO Agenda-programma. Serge richt zich op het leiderschap op het gebied van digitale transformatie voor leidinggevenden in het bedrijfsleven en de technologie. Hij beheert ook de informatie- en gegevenstransformatiepraktijk van IDC en helpt organisaties om de veranderingen die de huidige ontwrichtende transformatie in het informatiebeheer met zich meebrengt, met succes te doorstaan en er voordeel uit te halen.