IT in 2020: een reality check

In 2008 voorspelde het Pew instituut dat mensen in 2020 grote delen van hun tijd zouden doorbrengen in 'augmented of virtual realities', die zelfs naadloos zouden overvloeien in de echte wereld. Techrepublic dacht in 2010 nog dat 'smart glasses' in 2020 hélemaal hip zouden zijn. Mark Rolston, Chief Creative Officer bij Frog Design, zei in 2012 tegen The Verge dat we in 2020 af zouden zijn van 'black slab (mobile) computers'. Het verplichte scherm van smartphones en tablets zou plaatsmaken voor geïntegreerde technologie: sensoren in kleren, brillen, horloges, etc., waardoor computers op een veel natuurlijker manier zouden integreren in ons leven.

In werkelijkheid is de meest gebruikte methode om een computer te bedienen nog steeds de combinatie muis-en-toetsenbord - met het touchscreen als goede tweede, als het echt niet anders kan. De realiteit is dus duidelijk weerbarstig, maar tegelijkertijd is de onderliggende gedachte niet veranderd. Rolston, in 2012: "We zijn volgens mij allemaal gek op wat computers voor ons kunnen doen, maar we zijn niet zo gek op computers." Hij noemde ons 'net babysitters voor computers', en dat sentiment klinkt nu luider dan ooit tevoren.

Technologie vraagt teveel aandacht

De afgelopen decennia van IT-ontwikkeling hebben een voortdurende stroom nieuwe systemen en platformen opgeleverd. Die lappendeken van legacy, proprietary, cloud, SaaS en OT technologie wordt een steeds grotere uitdaging. IT kán in principe steeds meer, maar het kost steeds meer tijd en leidt steeds meer af van de kerntaken van de onderneming. "IT-afdelingen hebben het veel te druk met complexe management- en beheertaken. Eindgebruikers geven aan dat ze misschien wel vijf uur per week kwijt zijn aan IT die niet doet wat ze ervan verwachten", constateert Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix. Volgens hem is het hoog tijd dat IT zich erop richt die complexiteit terug te dringen. "IT is bedoeld om onze productiviteit te verhogen, niet om het leven ingewikkeld te maken."

Max van Eeghen, Director Benelux, Middle East & Africa bij Dell Boomi, onderschrijft dat sentiment volledig. "Het integreren van de vele IT-mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, is een enorme uitdaging voor veel IT-afdelingen, terwijl dat niet zo hoeft te zijn." Boomi richt zich juist op het vereenvoudigen van dergelijke integraties door technologie aan te bieden die dat kan, maar ook door gebruikers toegang te geven tot de eerdere ervaringen van anderen met vergelijkbare integraties. Juist nu IT onvermijdelijk steeds complexer wordt, vindt Van Eeghen dat IT-leveranciers de verantwoordelijkheid hebben om die complexiteit hanteerbaar te maken. "Onze klanten kunnen nu al tienduizenden integraties kant-en-klaar uit de kast trekken, waardoor dat soort trajecten vier- tot achtmaal sneller verloopt."

Daar komt nog bij dat ongewenste complexiteit niet alleen tijd kost, maar ook ronduit gevaarlijk kan zijn, zegt Martin van Son, senior account executive bij Infoblox. "Je ziet dat bijvoorbeeld in de retail, waar steeds meer innovatieve technologische oplossingen worden verzonnen, van elektronische labels tot IoT-toepassingen en 'smart stores' met interactieve schermen." De complexiteit die daarmee in de winkels wordt geïntroduceerd, in combinatie met de vaak verouderde onderliggende technologie, maakt het moeilijk dergelijke systemen afdoende te beschermen. "Je hebt voor dat soort initiatieven een robuust netwerk nodig dat niet alleen bestand is tegen misbruik, maar dat ook eenvoudig te beheren is. Je kunt niet van retailers verwachten dat ze behalve verkopers ook security-experts in elke shop installeren."

Bas Demmink, CTO bij Solvinity Secure Managed IT Solutions, ziet mede daardoor een groeiende behoefte aan outsourcing. "De snel groeiende complexiteit van IT, en de schaarste aan goed geschoold personeel, maakt het steeds uitdagender om een goede, toekomstbestendige IT-omgeving op te bouwen. Om zo'n complexe omgeving op een veilige manier draaiende te houden en ook nog eens te zorgen dat alle diensten altijd beschikbaar blijven, laten steeds meer organisaties dat soort werk over aan ervaren specialisten. Dat maakt het eigen personeel vrij om zich te concentreren op de kerntaken waarmee de organisatie zich kan onderscheiden."

De menselijke maat

Ook de digitale transformatie, waar de afgelopen jaren zoveel over te doen is geweest, heeft last van een te grote focus op IT. Bijna ieder bedrijf heeft de afgelopen maanden of zelfs jaren geëxperimenteerd met digitale transformatietrajecten. Opvallend weinig bedrijven (slechts 8%, volgens onderzoek van Bain & Company) hebben werkelijk een transformatie bereikt. Het management beseft vaak dat er technische ontwikkelingen gaande zijn die ze niet willen negeren, maar is bijzonder huiverig om daarvoor, als puntje bij paaltje komt, de hele organisatie op de schop te nemen. Gevolg: het blijft bij kleinschalige experimenten.

Doordat digitale transformaties te vaak worden gedreven door de wil om een bepaalde nieuwe technologie te gebruiken, staan ze al snel te ver af van de business en wordt de noodzaak van de transformatie onvoldoende gevoeld en gedeeld. "Digitale transformatie draait om de klant en het draait om de business", stelt Erik ten Bruggencate, Country Manager Benelux bij Workday. "Als je dat niet voor ogen houdt, missen dat soort projecten de aansluiting bij de bestaande organisatie. Zowel je eindklanten, als je gebruikers, als de IT-afdeling, HR en de CFO moeten voordeel hebben van zo'n transformatie. Vooraf zorgen dat je wat dat betreft alle stakeholders op een lijn hebt is de beste, zo niet enige manier om van digitale transformatie een succes te maken."

De kunst is dus vooral ervoor te zorgen dat technologie betere aansluiting vindt bij de mens. Joe Petro, CTO bij Nuance Communications, verwacht wat dat betreft veel van recente verbeteringen en toepassingen op het gebied van AI. "Nu is IT nog te vaak onhandig gereedschap dat je moet leren gebruiken voor het precies doet wat je wil. Als machines in staat zijn beter te begrijpen wat een gebruiker zegt en (vooral) bedoelt, wordt het eenvoudiger technologie aan te bieden die mensen ook echt in staat is te helpen."

De rode lijn in de standpunten van de verschillende experts lijkt te zijn dat de werkelijke digitale revolutie onze wereld op het oog een stuk minder ingrijpend verandert dan we tien jaar geleden wellicht voor ogen hadden. Op de achtergrond neemt technologie grote stappen, maar de reality check lijkt toch vooral te zijn dat de mens vanzelf aan de rem gaat hangen als de ontwikkelingen te snel gaan. Technologie blijkt vooral succesvol als het taken van ons overneemt waar we graag vanaf willen, zoals geestdodend werk, repetitieve taken, saaie werkzaamheden. Dat geldt voor eindklanten, die graag snel en goed geholpen willen worden, voor de IT-afdeling, die wel wat beters te doen heeft dan voortdurend fouten en problemen verhelpen, en vooral voor de business, die het liefst ziet dat alle medewerkers hun talenten optimaal gebruiken om, geholpen door technologie, de best mogelijke producten en diensten te leveren.