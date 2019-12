Transformatie experts: een Solutions Architect bemiddelt tussen silo's

Een Solutions Architect kijkt niet alleen vanuit een technisch perspectief, maar kan ook helpen bij het doorbreken van de silo's die een succesvolle implementatie in de weg staan.

Drie categorieën bedrijven

De digitale transformatie-trend kan niet langer worden gestopt, dat is een feit dat inmiddels wereldwijd door iedereen wordt erkend. Toch zijn sommige bedrijven nog steeds op zoek naar manieren om te profiteren van deze revolutie zonder erdoor overweldigd te raken. Zelfs wanneer bedrijven erkennen dat ze in actie moeten komen, is de schaal van het geheel zodanig dat degenen die belast zijn met het managen en succesvol uitvoeren van het project, vaak moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Hoe kun je een digitale transformatie in al zijn complexiteit plannen om ervoor te zorgen dat alle bijbehorende projecten een doorslaand succes zijn?

Met betrekking tot deze gigantische taak, kunnen we bedrijven opsplitsen in drie categorieën, gebaseerd op hun vermogen tot handelen. Sommige bedrijven kunnen projecten zelfstandig uitvoeren zonder hindernissen, omdat ze de nodige expertise in huis hebben in de vorm van ervaren transformatie-experts met applicatievaardigheden, netwerkexpertise en security-kennis. De tweede categorie omvat bedrijven die al in de planningsfase met onoplosbare problemen worden geconfronteerd en externe hulp inschakelen om hun transformatie te managen. De ideeën zijn er, maar de vereiste expertise voor de implementatie moet van buiten komen. De derde categorie omvat die bedrijven die aan de slag gaan, onvoorziene problemen ondervinden tijdens de uitvoering van hun projecten en dan pas advies inwinnen.

In twee van deze drie scenario's hebben bedrijven niet de middelen om zelf de uitdagingen van een digitale transformatie aan te gaan. Een Solutions Architect inschakelen om vanuit een extern perspectief naar het grotere geheel van een dergelijk project te kijken, kan helpen de uitdagingen van de transformatie te overwinnen. Naast de technische issues van het bouwen van een geschikte cloud-first-architectuur, moeten sommige bedrijven eerst interne obstakels overwinnen. Het is essentieel om alle belanghebbenden in een transformatieproject samen te brengen, om vanaf het begin hun bedenkingen en gevoeligheden te begrijpen. Het geheel is groter dan de som der delen, zoals het gezegde luidt - en dat geldt hier zeker. IT-processen en interdepartementale communicatie moeten worden gerespecteerd, zodat alle betrokken partijen zich uiteindelijk volledig inzetten voor het gezamenlijke project.

De vier spelers binnen een transformatieproject

Om een transformatieproject succesvol te managen zonder haperingen, moeten verschillende afdelingen samenwerken. Naast de gespecialiseerde afdeling die een applicatie naar de cloud wil migreren, moeten ook netwerkarchitecten en security-medewerkers worden ingeschakeld. En als de besluitvormers in een organisatie nog niet eerder een cloudproject hebben geïmplementeerd, kan een externe Solutions Architect helpen inzicht te geven in de technische consequenties.

Solution Architects beschikken niet alleen over de nodige expertise op het gebied van digitale transformatie, maar kunnen ook hun vakoverschrijdende ervaring bundelen, waardoor ze het grotere plaatje van transformatie-initiatieven kunnen schetsen. Ze kunnen bouwen op hun ervaring met talloze vergelijkbare projecten en kunnen beveiligingsarchitecten uitleggen welke tastbare veranderingen van invloed zullen zijn op de vier belangrijkste betrokken onderdelen - client, netwerk, beveiliging en WAN. Stel u voor dat een bedrijf Office 365 wil introduceren. Het project wordt beheerd door de persoon die verantwoordelijk is voor de applicatie. In de meeste gevallen is deze beslisser zich echter niet bewust van de impact die het verplaatsen van de Office-suite naar de cloud heeft op de beveiliging en op de componenten die daar worden gebruikt, zoals firewalls, IPS-systemen, inline beveiligingscomponenten alsook het gehele netwerk, vanwege volledig nieuw MPLS-dataverkeer in het hub-and-spoke-network.

Een Solutions Architect legt het hele team uit, van afdelingshoofd tot de CIO, dat solidariteit tussen alle afdelingen van cruciaal belang is en dat het bij een cloud-strategie belangrijk is in welke volgorde de verschillende afdelingen stappen richting de cloud zetten. Vaak communiceren afdelingen binnen een bedrijf niet zonder dat de externe adviseur dit in gang zet. Daarom zijn bemiddelaars nodig die optreden als intermediair tussen de verschillende betrokkenen in het bedrijf. Zij kunnen de nodige bruggen slaan tussen innovators en sceptici op basis van hun diepgaande kennis van technische vereisten.

Communicatie tussen afdelingen zonder silo's in het bedrijf

Een Solutions Architect kan kennis bieden over de noodzakelijke stappen in een transformatieproject. Als alle betrokken partijen aan tafel zitten, kan de analyse beginnen met een onderzoek naar de huidige situatie. De eerste vraag die moet worden gesteld, is wat de huidige status van het bestaande netwerk is en wat de bekende problemen zijn. Het is niet ongewoon dat dan kwesties als ontevreden werknemers, latency, de verbinding van filialen of de beheerkosten van hardware aan de kaak worden gesteld. Op basis hiervan wordt de bestaande infrastructuur vervolgens geëvalueerd in een workshop met een Solutions Architect.

Het is pas in de volgende stap, zodra de evaluatie is voltooid, dat de Solutions Architect naar aanstaande projecten zal informeren. Wat moet er precies worden geïntroduceerd als onderdeel van een transformatiestrategie? Verplaatst u applicaties van het interne datacenter naar AWS of Azure? Gaat u Office 365 introduceren? Migreert u naar Windows 10? Op basis hiervan gaat het proces verder naar de technische details van een solution-workshop. De belangrijkste taak van de architect is om de impact te bespreken die de introductie van een cloud-gebaseerde applicatie zal hebben op de algemene beveiligingsinfrastructuur, netwerk en WAN. Het daadwerkelijke inzicht komt wanneer de huidige problemen worden vergeleken met aankomende veranderingen en de architect de variaties in datavolume en -stromen uitlegt die eraan komen als gevolg van een overstap naar de cloud.

Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat de introductie van Office 365 gepaard gaat met een toename van het datavolume met 40 procent, wat de huidige infrastructuur belast. Het is ook belangrijk om te kijken naar het aantal TCP-sessies dat Word in de toekomst in de cloud zal openen en de daaruit voortvloeiende impact op de firewall. Door alle punten te verbinden tussen de vereisten van de cloud en de bestaande infrastructuur, verwijdert de architect de silomentaliteit die bij de afzonderlijke afdelingen heerst.

Nadat het grotere geheel aan het geassembleerde team is uitgelegd, kan een cloud-first infrastructuur worden geschetst op de tekentafel in een workshop. Wat zijn de manieren en middelen die het bedrijf ter beschikking heeft, op basis van zijn specifieke netwerkarchitectuur? Hoe kan het naar de cloud gaan om uiteindelijk te profiteren van de flexibiliteit van de cloud? En hoe kan het veilige, hoogwaardige toegang tot zijn applicaties garanderen voor werknemers?

Cruciaal is dat de Solutions Architect niet de rol van verkoper mag spelen. Zijn rol is kennis overbrengen en de feiten samen met de omstandigheden presenteren. Het besef dat een bedrijf in actie moet komen, moet van binnenuit komen, wanneer de oogkleppen van de afzonderlijke afdelingen zijn verwijderd.