Meer hindernissen in digitale transformatie dan nodig

Er is een duidelijk verschil van mening tussen CIO's en andere bestuurders over de hindernissen die van invloed zijn op de Digital Experience (DX). Bijvoorbeeld over de impact van verouderde IT-systemen, gebrek aan leiderschap en gebrek aan interne innovatie. In heel Europa wordt culturele weerstand als grootste barrière aangewezen in de DX, blijkt uit onderzoek van IDC in samenwerking met Cornerstone OnDemand.

CIO's zien het ontbreken van een duidelijke visie op digitalisering en het tempo van innovatie binnen het bedrijf als belangrijke barrières. Maar de andere bestuurders hebben andere opvattingen, waardoor er verschillende digitale prioriteiten bestaan. Zo zien bestuurders binnen de organisatie verouderde IT-systemen als een grotere barrière voor DX en tillen CIO's hier veel minder zwaar aan. Voor de CIO kan de dominante focus op de IT-afdeling en te weinig overeenstemming met de andere bestuurders een grote valkuil zijn.

IT kan een positieve bijdrage leveren aan de werknemerstevredenheid. Bijvoorbeeld door flexibel werken mogelijk te maken door in de cloud te werken en zo op afstand toegang te verlenen tot de bedrijfssystemen, ondersteuning te bieden voor diverse devices, en tools te ontwikkelen om samenwerking tussen werknemers te stimuleren. Vaak zal IT zich vooral richten op platforms en infrastructuur, maar een gebruiksvriendelijke interface van tools en platforms is minstens zo belangrijk. Werknemers raken gefrustreerd als zij ongelukkig zijn met de beschikbare tools om hun taken uit te voeren. CIO's dienen de nadruk te leggen op een goede UX, zodat werknemers zelfredzaam zijn en de tools (blijven) gebruiken. Deze factoren zijn voor werknemers net zo belangrijk.

Afstemming

Ook over kennisdeling tussen afdelingen en werknemers blijkt een verschil van mening te bestaan. Het blijkt dat 89% van de CIO's gelooft dat werknemers actief kennis delen met hun collega's en dat zij dit als een belangrijk element in hun werkomgeving zien. Maar uit onderzoek blijkt ook dat bij veel organisaties weinig afstemming is tussen de IT-afdeling en andere bedrijfsonderdelen.

CIO's besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor werknemers om zich persoonlijk te ontwikkelen. Een goede ontwikkeling, aangezien de vaardigheden die van werknemers gevraagd worden doorlopend veranderen. Door intensief samen te werken met de opleidingsdirecteuren en recruiters kunnen deze vaardigheden worden ontwikkeld of aangetrokken.

Samenwerken blijkt essentieel. Toch is er op het gebied van samenwerking in de directiekamer in Nederland nog wel wat te winnen. Het blijkt dat slechts 58% van de Nederlandse CIO's efficiënt met de CEO samenwerken, en slechts 29% heeft een goede relatie met de CHRO. In vergelijking met andere Europese landen staat de Nederlandse CIO op grote achterstand van de rest van de landen. Juist als het gaat om bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen, het binnenhalen van talent of het vergaren van budgetten, dan heeft de Nederlandse CIO weinig inspraak op directieniveau.

Het versterken van de relatie met de andere directieleden kan meer positieve veranderingen brengen. Want zoals eerder uit het diagram bleek, verschilt de CIO nogal van mening met de andere bedrijfsonderdelen. Door onderlinge samenwerking te stimuleren, kennis te delen en eenheid te creëren ontstaat er ook meer begrip voor elkaar. Begrip dat leidt tot een hechter bedrijf en groei op het gebied van digitalisering.