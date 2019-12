5 belangrijke risico's voor 2020

De wereld wordt steeds complexer nu ook technologie complexer wordt. Daarnaast neemt ook de regeldruk toe, in een poging van overheden en regulerende organen om de technische vooruitgang bij te benen. Waar moeten we voor 2020 rekening mee houden? Gartner geeft 5 ontwikkelingen die IT samen met risk management goed in kaart moet brengen.

1. Grote druk vanuit regelgeving, handelsoorlog en recessie

De externe druk vanuit overheden en economie wordt steeds groter, terwijl de voorspelbaarheid kleiner wordt. Zowel de business als IT moet proactief kunnen reageren op die druk van buitenaf, zegt Gartner. Snelle omschakeling is daarbij nodig. Producten en diensten moeten snel in en uit de markt kunnen worden gehaald en supply chains moeten flexibel worden ingericht.

2. Botsing tussen efficiency en ethiek in nieuwe technologie

De ontwikkeling van nieuwe technologie, zoals AI en geavanceerde analytics, maakt dat het gebruik ervan in botsing kan komen met ethiek en regelgeving. Sterker nog, de snelle ontwikkelingen op technisch vlak gaan sneller dan regelgeving kan worden ontwikkeld en dat kan gaan schuren. Omdat die regelgeving achterloopt en ethische consensus nog niet is bereikt, zal het voor IT en riskmanagement moeilijk worden de grenzen te bepalen tussen het creëren van waarde en het potentieel aanrichten van onherstelbare schade, zegt Gartner.

3. Externe partners verhogen interne risico's

We laten in ons ecosysteem steeds vaker externe partners toe in onze interne organisatie, wat het risico vergroot op het gebied van compliance en security. Die partners werken binnen kritieke systemen waar belangrijke data liggen opgeslagen. Dat kan botsen met privacywetten een andere regelgeving. Heet financiële en reputatierisico wordt hiermee vergroot.

4. Sociale ontwikkelingen veranderen eisen stakeholders

Sociale ontwikkelingen, zoals inclusiviteit, brengen met zich de eis mee dat bedrijven niet alleen met goede producten en diensten komen (en voor sommige stakeholders de simpele eis winst te maken en waarde te creëren), maar ook dat een bedrijf zich sociale standaarden aanmeet. Volgens Gartner is r kans de plank mis te slaan, maar ook dat daarin grote kansen liggen.

5. Dataverwerking levert steeds meer risico op

De risico's van dataverwerking zijn groter geworden dan de risico's van dataverzameling, zegt Gartner. Vanwege de druk van regelgeving hebben organisaties zich in de laatste jaren vooral gericht op het riskmanagement van dataverzameling, maar is het nu tijd om te kijken naar dataverwerking nu nieuwe technologieën daarmee aan de slag gaan, zoals algoritmen.