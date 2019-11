Conclusion levert Royal FloraHolland 'nachtrust-as-a-service'

Royal FloraHolland is een icoon in de Nederlandse markt en is al meer dan 100 jaar de plek waar kwekers en bloemenhandelaren met elkaar zaken doen. Waar het vroeger nog ging op de veiling zelf en met behulp van de zo bekende veilingklok, is het speelveld nu aan het veranderen met handelaren over de hele wereld die via Royal FloraHolland digitaal met de kwekers in verbinding staan. Maar zonder slag of stoot ging die ontwikkeling niet. De onderliggende IT-infrastructuur bleek niet geschikt om er een digitaal platform op te laten draaien, met als gevolg dat er harde maatregelen moesten worden genomen.

"Er was veel legacy", zegt Pierre Bankras. "RFH was een fusiebedrijf waarbij de IT nooit echt geïntegreerd was. Daarnaast was er veel 'doe het zelf-IT'. Het was storingsgevoelig met de vele transacties die er afgehandeld werden en lag te vaak stil. Doordat meer dan 80 procent van het budget opging aan het in stand houden van de legacy, was er te weinig over om nieuwe dingen te doen."

kwaliteit omhoog

De kwaliteit van de IT moest dus omhoog, zeker wat betreft de betrouwbaarheid. Daarnaast moest ook de wendbaarheid van zowel de IT als de hele organisatie worden verhoogd. Dat daarbij expertise van buiten de organisatie nodig was, was evident, zegt Bankras. "Wij zochten een partij die ons de 21ste eeuw in kon helpen", zegt hij. De potentiële partner zou dan verantwoordelijk worden voor de onderliggende infrastructuur terwijl RFH zich zou kunnen toeleggen op het creëren van toegevoegde waarde. "Plus dat de kosten omlaag moesten, zodat we meer over zouden houden voor 'change'."

De bloemenveiling koos voor een traject waarin met twee potentiële partners een open dialoog werd gehouden, met daarin een aantal workshops, meer dan twintig in totaal. Daarin werden onderwerpen aangesneden als de wijze waarop service delivery kan worden gedaan en hoe de transformatie een continu proces zou moeten zijn. Uiteindelijk werd Conclusion gecontracteerd als nieuwe partner. "Het ging om de vraag of dit de partij is waar we lang zaken mee wilden doen. Het gaat om vertrouwen in elkaar, dat we samen kunnen werken buiten de contractuele werkelijkheid", zegt Bankras. "Dat we niet verzanden in uitzichtloze discussies als er iets is wat niet tot op de letter staat beschreven in een vuistdik contract."

"De uitdrukking 'partnership' is vaak een uitgehold begrip", sluit Gert Heysteeg, directeur IT Services bij Conclusion, zich aan bij de woorden van zijn zakelijke partner. "Gelukkig was al in de voorfase een open en eerlijke sfeer, waarin we ruimte zochten bij elkaar om die gemeenschappelijke reis te maken. RFH had in de vraagstelling 'nachtrust-as-a-service' centraal gesteld, waarin de verantwoordelijkheid over de functionele infrastructuur (inclusief applicatie ontwikkeling) werd neergelegd bij de partner. Dat is een integraal vraagstuk, verticaal door alle IT heen."

Flinke verschuivingen

Die afspraak zorgde zowel strategisch als organisatorisch en technisch voor flinke verschuivingen, zo blijkt. Conclusion nam 35 mensen over van RFH, waardoor de samenwerking direct al hecht werd. In het traject dat daarop volgde hielpen beide partners elkaar in groei en samenwerking naar een volwassen relatie. Voor Conclusion betekende deze unieke samenwerking ook dat er een nieuwe waardepropositie voor andere klanten van het bedrijf kon worden ontwikkeld, terwijl ook de eigen bedrijfsstructuur werd aangepast.

Op technisch gebied werd een ware revolutie ontketend. Van alle applicaties ging 85 tot 90 procent naar de publieke cloud. Applicaties van tientallen jaren oud werden door een ontwikkelstraat gehaald om ze daarvoor klaar te maken. Dat gebeurde niet met alle applicaties. "Wat we wel wilden behouden maar die niet geschikt waren voor de publieke cloud, hebben we in een private cloud ondergebracht", zegt Bankras. "We zijn van 350 applicaties naar 120 applicaties gegaan. Sommige systemen werden nauwelijks meer gebruikt, andere deden veel van hetzelfde en konden dus vervangen worden."

Die fase zorgde voor een verdere verdieping van de relatie tussen Conclusion en Royal FloraHolland. Doordat er diep in de applicaties en in de IT-lagen werd gekeken, kreeg Conclusion een goed beeld van de organisatie, welke datastromen er gingen tussen de verschillende applicaties en welke gevolgen vervanging of aanpassing van applicaties zouden hebben. Met die inzichten kon de toekomst al voor een groot deel worden bepaald. "Belangrijk is in die fase niet af te wijken van je strategie en je uiteindelijke doelen", zegt Heysteeg. "Je moet niet aan je beslissingen twijfelen. Beide organisaties moeten elkaar in elke laag blijven vasthouden, op directieniveau en op de werkvloer."

Boots on the ground

De gezamenlijke reis duurt nu inmiddels meer dan twee jaar. Waar de eerste contacten stammen uit het voorjaar van 2017 ging het contract officieel in op 1 oktober 2017. "Toen is RFH afgeschakeld en heeft Conclusion alles overgenomen, sprong als het ware in het diepe", zegt Bankras. "In de periode daarvoor was Conclusion al direct vanaf het voorjaar aanwezig met 'boots on the ground', om direct te helpen bij operationele risico's en storingen. Op deze manier groeiden we samen al naar het contract toe."

"Op zich lijkt het voorliggende vraagstuk niet zo uniek", voegt Heysteeg toe. "Het gaat immers om rationalisering en cloudready maken van de IT-infrastructuur. Het meest unieke aspect zit in de wijze waarop wij samenwerken, op elkaar vertrouwen. Het heeft wel wat langer geduurd dan dat we twee jaar geleden verwachtten. We zijn elkaar in de ogen blijven kijken en hebben vraagstukken in de geest van de overeenkomst opgelost, wat betekent ook dat je af en toe moet investeren in de relatie, zoals dat zo mooi heet."

Maar, zo sluit Bankras af, de basis ligt in het onderlinge vertrouwen, "zoals in een huwelijk." Samen opgroeien, noemt hij dat, of "volwassen worden in een relatie. Samen een bedrijfsmodel ontwikkelen waar je beiden waarde uit haalt." En, tot zijn partner Heysteeg: "We hebben best wel slimme dingen gedaan samen."