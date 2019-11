Waarom je moet overstappen op MacOS

IBM CIO Fletcher Previn sprak op een conferentie vorige week over nieuwe IBM-bevindingen die laten zien dat de werknemers die Macs gebruiken, meer kans hebben om bij IBM te blijven en de prestatieverwachtingen te overtreffen in vergelijking met pc-gebruikers.

De details van zijn bevindingen zijn:

Er zijn 22 procent meer macOS-gebruikers die de verwachtingen overtroffen in prestatiebeoordelingen, vergeleken met Windows-gebruikers.

Sales-deals zijn meestal 16 procent groter bij macOS-gebruikers dan voor Windows-gebruikers.

MacOS-gebruikers zijn 17 procent minder geneigd om IBM te verlaten, in vergelijking met degenen die Windows gebruiken.

MacOS-gebruikers zijn gelukkiger met de beschikbaarheid van software van derden binnen IBM - slechts 5 procent van de MacOS-gebruikers vraagt om extra software, vergeleken met 11 procent van de Windows-gebruikers.

Het is mogelijk dat deze beweringen een ander verschil weerspiegelen tussen Mac- en pc-gebruikers, maar met honderdduizenden IBM-werknemers in de steekproefgroep is het moeilijk om geen enkele bijdrage te zien van de keuze van het computerplatform.

"De toestand van IT is een dagelijkse weerspiegeling van wat IBM denkt en voelt over zijn werknemers", zegt IBM CIO Fletcher Previn. "Ik heb het al eerder gezegd - wanneer werd het oké om thuis te leven zoals de Jetsons, maar op het werk als de Flintstones? We streven ernaar om een productieve omgeving te creëren voor IBM'ers en hun werkervaring voortdurend te verbeteren, en daarom hebben we in 2015 ons werknemers-keuzeprogramma geïntroduceerd".

Toen IBM in 2015 begon met de veelgemelde overstap naar de integratie van Mac (en andere Apple-systemen) in het hele bedrijf met de Mac@IBM-regeling, ontdekte het bedrijf dat de kosten voor technische ondersteuning veel, veel lager waren.

Op dat moment werden 1.900 Mac-apparaten per week ingezet. Tijdens deze implementatie bleek dat één enkele helpdeskmedewerker in staat was om 5.400 Mac-gebruikers te ondersteunen - ook al waren er ongeveer 22 mensen nodig om het equivalent aantal pc-gebruikers te ondersteunen.

Het TCO-argument is voorbij

Vandaag de dag heeft IBM slechts zeven mensen die 200.000 macOS-apparaten ondersteunen, in tegenstelling tot de 20 die nodig zijn om hetzelfde aantal Windows-apparaten te ondersteunen. Dit betekent dat het IBM 186 procent meer kost om Windows te ondersteunen dan Macs.

Dit was niet de enige grote verrassing. IBM merkte ook op dat gebruikers het gemakkelijker vonden om van een vorige versie van Windows naar een Mac te migreren dan om oudere Windows-systemen te upgraden naar de nieuwste versie van Windows. IBM beweert dat 98 procent van de Mac-gebruikers zegt dat de migratie van Windows naar MacOS eenvoudig was, vergeleken met 86 procent van de mensen die van Windows 7 naar Windows 10 overstapten en er hetzelfde over dachten.

Toegegeven, dat laatste is niet al te schokkend. Maar als het gemakkelijker is om over te schakelen naar Mac dan om bij Windows te blijven - en als zo'n migratie ook goedkoper is om te ondersteunen en een beter behoud van personeel en een betere productiviteit oplevert - is het moeilijk in te zien waarom een onderneming de verkenning van Apple als een levensvatbaar alternatief voor bestaande technologieën zou uitstellen, vooral omdat oudere Windows-versies op het einde van hun leven zijn beland.