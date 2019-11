2020: het jaar van recessie, baanonzekerheid en consumentenactivisme

Forrester kijkt in glazen bol en schrikt.

Zoals elk jaar komt het analistenbureau met een aantal voorspellingen voor het nieuwe jaar. Het gaat dan om bepaalde marktdynamieken die van invloed zijn op de groei van bedrijven. Voor het komende jaar is de belangrijkste trend de noodzaak snel te kunnen reageren op die marktdynamieken, zo zegt Forrester.

Bepalende factoren zijn daarin het sterker wordende consumentenactivisme, waarin mensen zoeken naar diepere betekenissen in hetgeen ze afnemen, zoals authenticiteit in hetgeen ze aanschaffen en in hetgeen ze zelf naar buiten toe willen uitstralen.

Onzekerheden zijn er ook. Het gedoe rond Brexit blijft ook volgend jaar nog effecten hebben, daarnaast is de toenemende automatisering, waarin AI en robots dieper de organisatie in gaan, een angstfactor voor werknemers. Ook moet er rekening worden gehouden met een eventuele recessie en andere sociaal-politieke onzekerheden. Veel hangt af van hoe snel bedrijven zich kunnen aanpassen op dergelijke veranderingen.

Automatisering en wereldwijde onrust hebben hun weerslag op inkomens van werknemers en op economische systemen. CIO's moeten werknemers helpen in het omgaan met robots en nieuwe technologieën.

Het komende jaar wordt er meer geld besteed aan datastrategie. Dat komt omdat het pijnlijk duidelijk wordt dat als data niet goed wordt gebruikt, of zelf mankementen vertoont, het enorm veel omzet kost. Overigens wordt die data steeds meer gegijzeld via ransomware, denkt Forrester, omdat het een vrij eenvoudige manier is om geld te 'verdienen'. Daarentegen wordt die data niet meer gebruikt om diensten en producten te personaliseren; groepmarketing wordt het nieuwe sleutelwoord. Groepen willen authentieke producten en diensten, persoonsgerichte ervaringen zit niemand op te wachten.

Ook voor CIO's staan veranderingen te wachten. CIO's gaan zich volgend jaar nog meer richten op hun rol als interne verbinder, waarbij zij de 'trusted advisor' worden van werknemers en HR helpen met het veranderen van de dynamiek in het werk.

Een ander aspect waarin een breuk komt met het verleden: investeerders willen weer winsten zien. Startups worden niet meer geknuffeld; een vooruitzicht op het maken van winst staat voorop.

Een dieper duik in Forresters voorspellingen kan hier.