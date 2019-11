Onze krachten bundelen voor AI

Oktober was een goede maand voor Nederland. Vele media meldden dat ons land wellicht in omvang niet het grootst is, maar onze economie wel de meest concurrerende in Europa. Met een vierde plek hebben we zelfs de wereldwijde top 5 gehaald volgens de Global Competitiveness Index 2019 van het World Economic Forum. Hoewel dit nieuws veelal enthousiast is ontvangen, was er ook een duidelijk waarschuwingssignaal: Nederland scoort namelijk relatief laag op innovatie op de lange termijn. Bedragen die Nederland investeert in onderzoek, IT en technische ontwikkelingen liggen ver onder investeringen van landen zoals Duitsland en de VS. Dit is riskant omdat het een enorme impact heeft op de kennis over belangrijke technologieën zoals artificiële intelligentie.

Bij Salesforce zijn we blij te horen dat de Nederlandse regering actie onderneemt. Deze maand presenteerde ze namelijk het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie. In het plan staat dat als we als land mee willen doen in de voorhoede van een wereldwijd concurrerende economie, het essentieel is om de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland te versnellen met hulp van een actieplan bestaande uit drie verschillende 'sporen'.

Samen de kansen benutten

Het eerste spoor in het strategisch actieplan is gericht op het benutten van maatschappelijke en economische kansen met intensieve Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). Dit spoor is ontwikkeld met de Nederlandse AI-Coalitie en roept bedrijven en organisaties op om zich bij de coalitie aan te sluiten. Dit is een van de dingen die wij erg belangrijk vinden. Natuurlijk is het geweldig nieuws dat de overheid actie onderneemt, maar een echt verschil maken we pas wanneer bedrijven en de overheid hun krachten bundelen en excellentie in AI als een gedeelde verantwoordelijkheid zien. Samen kunnen we nieuwe technologieën gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en te reageren op vragen in de markt.

Focus op de juiste omstandigheden

Het tweede spoor in het plan is gericht op iets waar we bij Salesforce heel gepassioneerd over zijn: de vereiste omstandigheden creëren voor een vruchtbaar AI-klimaat. Een heel belangrijk element hiervan is het dichten van de digitale kenniskloof met kennis en trainingen. De continue stroom van technologische ontwikkelingen in deze vierde industriële revolutie vereist een doorlopend leerproces. Uit een recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd, blijkt dat op dit moment 59% van de Nederlandse werknemers ondersteuning van jongere werknemers zoekt als het gaat om digitale vaardigheden in plaats van het zelf te leren en te begrijpen.

Daarnaast is de helft van de Nederlandse werknemers op zoek naar werkgevers die hen helpen nieuwe vaardigheden te leren. Dit is waar wij, als bedrijven, moeten ingrijpen en onze verantwoordelijkheid moeten pakken. Gelukkig zijn er al een aantal geweldige initiatieven om de vaardigheidskloof te dichten. Een goed voorbeeld is de Nationale AI Cursus. Zelf hebben we beloofd om 250.000 Europeanen de komende 5 jaar trainingen en vaardigheden te bieden via Trailhead, zodat zij hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Trailhead is ons gratis online leerplatform dat iedereen kan gebruiken om zichzelf bij te scholen.

De basis versterken

Het derde aandachtspunt in het Strategisch Advies is gericht op het versterken van de basis. Dit draait bijvoorbeeld om het ethische gebruik van AI. Net als de overheid zie ik het enorme potentieel van AI, maar ook dat we dit op verantwoorde wijze moeten gebruiken. Er is veel wat bedrijven nu kunnen doen om deze basis te versterken. Daarom stellen we bij Salesforce het ethische en menselijke gebruik van technologie centraal. We richten ons bijvoorbeeld op het uitbreiden van huidige banen die worden beïnvloed door AI in plaats van deze te vervangen. Ook is een van onze doelen om AI te ontwerpen voor iedereen. Zo hebben we technologie die vooroordelen automatisch verwijdert uit datasets die worden gebruikt om modellen te trainen die salarissen bepalen. Als bedrijven en overheden moeten we dit soort problemen identificeren en oplossen met behulp van AI-specialisten.

Ik ben het volledig met de regering eens dat er geen tijd te verliezen is om het bovenstaande te verwezenlijken. AI is een prachtige technologie met een enorm potentieel op alle niveaus. Het is aan ons hoe snel we dit potentieel benutten en de vaardigheidskloof dichten. Laten we blijven samenwerken en innoveren om de wereld te bewijzen dat Nederland klaar is voor de toekomst!