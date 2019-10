'Kennis van digitalisering in directies alarmerend laag'

NLdigital is sinds 1 oktober de nieuwe naam van Nederland ICT, de branchevereniging van de Nederlandse ICT-sector. De naamsverandering is aanleiding om eens te praten over de verhoudingen tussen Nederlandse IT-leiders en de Nederlandse tech-sector, de veranderingen die die sector nu meemaakt en de uitdagingen die op ons pad zijn gekomen. Al snel in het gesprek maakt De Bruijn duidelijk zich zorgen te maken over de kennis over digitalisatie en het gemis aan strategisch inzicht in de mogelijkheden van technologie. Ze verwijst naar een onderzoek dat de branchevereniging begin dit jaar uitvoerde naar de kennis over digitalisatie en de strategische inzet van technologie bij directies, raden van bestuur en raden van commissarissen/toezicht. Daarin komen Nederlandse bestuurders er bekaaid vanaf.

Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital

Uit het onderzoek blijkt dat technologie vooral wordt gezien als een operationeel aspect, waar het tegenwoordig juist als strategisch moet worden beschouwd. "Dat heeft te maken met kennis", zegt De Bruijn, "het kennisniveau moet omhoog. De rol van de CIO moet strategischer worden. Ik wil dat benoemen en bespreekbaar maken. Wij kennen ook de mooie voorbeelden, maar de realiteit is dat binnen het MKB, maar ook bij grotere bedrijven het dramatisch gesteld is met de kennis over digitalisering. Er is geen inzicht in wat welke toepassingen er mogelijk zijn, wat je met data kan doen. Veel bestuurders weten niet waar ze over vijf jaar staan met hun bedrijf."

Rol CIO steeds belangrijker

De rol van de CIO wordt steeds belangrijker, vindt De Bruijn, die goed in de gaten houdt wat er speelt bij die IT-leiders. Zo is ze op de hoogte van de klacht die het CIO Platform Nederland heeft neergelegd bij de Europese Commissie over de 'wurgcontracten' die softwareleveranciers hun klanten opleggen, waarbij de grootste klacht is de manier waarop softwareleveranciers hun licentie-audits gebruiken om additionele omzet te genereren.

"We weten dat er zaken spelen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer", zegt De Bruijn. "Dat is niet uniek voor onze sector. Maar we willen daarover het gesprek aangaan. Hoe kan het beter? We houden bijvoorbeeld al geregeld markttoetsen waarin opdrachtgevers uit de overheid bij marktpartijen toetsen hoe zij kijken naar een bepaald project.. We hebben overigens een afspraak staan met het CIO Platform om hierover verder te praten." De Bruijn zegt geregeld contact te hebben met het CIO Platform, "al mag dat wel wat meer zijn. We hebben een gemeenschappelijk doel, het digitaliseren van Nederland. We zijn het overigens niet altijd met elkaar eens, maar dat mag."

Tekort aan digitale vaardigheden

Ander actueel onderwerp is de zorg wat betreft kennis en vaardigheden, waar een groot tekort aan is. "Ieder beroep heeft digitale vaardigheden nodig. Maar daar schort het aan. Onlangs kreeg minister Slob het voorstel voor een nieuw curriculum aangeboden, waarin digitale geletterdheid voor de basisschool is opgenomen. De volgende zet is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer. Dat traject duurt nog wel even; wat mij betreft gaat het morgen al van start." Een oproep aan de Tweede Kamer om haast te maken met dit traject is via NLdigital inmiddels ondertekend door 42 directeuren van ICT-bedrijven in Nederland.

"Onderzoek heeft aangetoond dat leraren de digitale vaardigheden van basisschoolkinderen op een 4,9 waarderen. Dat is wel heel erg slecht. Als zich dat voortzet naar latere leeftijden gaan we daar echt last van krijgen. We moeten nu echt alle zeilen bijzetten. Het is allang geen vijf voor twaalf meer, het is ver over twaalf."