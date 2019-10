IT-leiders laten zich makkelijk bedonderen door softwareverkopers

Dat is de strekking van de reactie van Bart Hogendoorn, voormalig leider van SAP Nederland en ex-voorzitter van Nederland ICT, de branchevereniging van de Nederlandse ICT-sector (tegenwoordig NLdigital geheten). In het Financieele Dagblad reageert Hogendoorn op de klacht die het CIO Platform heeft neergelegd bij de Europese Commissie vanwege de wurgcontracten die de softwaresector het bedrijfsleven oplegt. Daarbij gaat het vooral om de audits die softwareleveranciers doen en waarbij 'overtredingen' van de softwarelicenties worden gevonden.

"Soms moeten klanten ook gewoon beter lezen voordat ze tekenen. Ik bedoel: we hebben het hier niet over een oud dametje dat een energiecontract wordt aangesmeerd. Ik heb op dit gebied soms naïviteit en gebrek aan professionaliteit gezien aan de overkant van de tafel", zegt Hogendoorn.

Aanleiding van de huidige publiciteit is een enquête van het CIO Platform onder 125 CIO's van grote Nederlandse bedrijven als ABN Amro, KLM, de Belastingdienst en Akzo Nobel. Er wordt vooral geklaagd over tussentijdse eenzijdige aanpassingen in de licentieovereenkomsten. Het rumoer is niet nieuw: CIO.nl schrijft al jarenlang over de problemen met licentieovereenkomsten van grote softwarebedrijven. Met name Oracle wordt vaak genoemd als boosdoener.

Lees ook:

Hoe je licentie-audits te slim af kan zijn

Software-audits: blijf de licentiecontrole voor

De 10 meest voorkomende compliance-issues met Oracle Database

Licentieproblemen? Dat is je eigen verantwoordelijkheid

Wat we leren van de rechtszaak tussen Microsoft en de politie

Hoe bespaar je kosten op je software?

Hogendoorn heeft overigens niet alleen kritiek op CIO's, maar zegt hun ergernis best wel te begrijpen. "Het bijkopen van licenties is gemakkelijk, maar terugschalen is vaak een issue. The only way is up. Ik vind het echt goed dat de cio's nu een breed signaal afgeven via het platform", zegt hij in het FD. Ook andere betrokkenen zeggen dat de relatie tussen leveranciers en klanten ongelijk is en dat softwarebedrijven op grote voorsprong staan. Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft en lid van de Cyber Security Raad, pleit daarom voor nieuwe wet- en regelgeving.