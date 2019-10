Het beste talent wil de beste werkomgeving

IT leefde lange tijd op een eiland binnen organisaties, maar moet dat eiland steeds vaker verlaten. Het moet 'de business faciliteren', zoals dat zo mooi heet in het bedrijfsjargon van vandaag. Als je als analist meer rekenkracht nodig hebt voor je project bijvoorbeeld, pak je niet langer de telefoon om aan IT te vragen of er een extra CPU of VM kan worden toegewezen, maar regel je dat in je eigen dashboard, dat wordt onderhouden door IT. En zo zijn er nog legio voorbeelden te bedenken van de veranderende rol van IT binnen organisaties.

Bovenstaande verschuiving betekent echter niet dat IT minder belangrijk wordt. Het tegenovergestelde is eerder het geval. Het gaat van kostenpost richting waardevermeerdering van de producten en diensten die je als organisatie levert aan de markt. "We moeten ons echter realiseren dat het geen IT-feestje meer is," vat De Werker het bondig samen. Er moet meer en meer samengewerkt worden tussen IT en andere onderdelen van de organisatie. Dan zal IT onder de streep alleen maar belangrijker worden, ook al is het dan soms lastig af te bakenen.

Invloed IT gaat steeds verder

VMware speelt een belangrijke rol bij de veranderende rol van IT, eerst on-prem en inmiddels ook steeds meer in de cloud. Daar hebben we eerder dit jaar al eens een uitgebreid artikel over geschreven. Dat is echter niet waar we het in het gesprek met De Werker over hebben gehad. Dat ging vooral over de rol die IT speelt in HR en wat dit dan te maken heeft met het portfolio van VMware. VMware heeft namelijk een onderzoek laten uitvoeren onder 3600 werknemers, IT-beslissers en HR-beslissers. Daaruit blijkt dat de 'digital employee experience' een belangrijke factor wordt voor het succes van organisaties.

In het kort komen de resultaten van het onderzoek op het volgende neer: werknemers willen graag zoveel mogelijk werken met de digitale tools waarmee ze hun werk het beste kunnen doen en bedrijven die hier geen gehoor aan geven, lijken op basis van de cijfers in het algemeen minder succesvol te zijn. Uiteraard moet het duidelijk zijn wie binnen de organisatie verantwoordelijkheid draagt. Op dat vlak valt er nog behoorlijk wat te winnen, als we de resultaten van het onderzoek zien.

We gaan hier niet cijfermatig in op alle resultaten van het onderzoek, maar lichten er ter illustratie enkele cijfers uit. Voor 66 procent van de EMEA-respondenten (64 procent in NL) heeft de flexibiliteit wat betreft het inzetten van digitale tools invloed bij het solliciteren of accepteren van een baan. Bedrijven die gemiddeld 6 apparaten, tools en apps toestaan, groeien harder dan bedrijven die er minder toestaan (3 tot 4). 87 procent van de respondenten roept echter op tot een betere samenwerking tussen HR en IT, omdat dat op dit moment nog veel te wensen overlaat.

Het volledige onderzoek is overigens hier te downloaden, mocht je het eens in alle rust willen doornemen (na het achterlaten van contactinformatie).

Carrièreontwikkeling

De cijfers laten op zich aan duidelijkheid weinig te wensen over. Mensen willen hoe langer hoe vaker werken op de manier waarop zij dat het fijnst vinden en maken dit steeds belangrijker. Is dat niet mogelijk, dan gaan ze elders kijken of het daar wel kan. De andere kant op werkt het effect ook: als je als organisatie bij het werven van nieuw personeel geen goede digitale ervaring kan bieden, zullen de beste mensen niet voor jou kiezen.

Anders gesteld zou je ook kunnen zeggen dat de cijfers laten zien hoe (goede) werknemers tegen hun carrièreontwikkeling aankijken. "Er is een directe correlatie te maken tussen bedrijven die hard groeien en medewerkers die op zoek zijn digital experience. De vraag die men zichzelf stelt is welke digitale omgeving het best past bij de carrière die men voor ogen heeft." De zogeheten war on talent gaat dus onder de streep niet meer alleen om de beste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Waarbij we er hier gemakshalve even van uitgaan dat de digitale ervaring daar nog niet bij hoort.

Hoe hoog staat de digitale ervaring inmiddels op het lijstje van het talent dat aangetrokken of behouden moet worden? Die vraag is ook voor De Werker niet eenvoudig te beantwoorden, omdat dit buiten de scope van het onderzoek viel. Hij ziet in het algemeen wel enkele trends. "Salaris blijft uiteraard belangrijk, pensioen ook. Vakantiedagen inmiddels al minder, terwijl een lease-auto in Nederland niet meer enorm belangrijk wordt gevonden, ook vanwege wetgeving en dergelijke. In België is deze nog een stuk belangrijker." In Nederland zou de digitale ervaring dus zomaar eens boven de lease-auto en wellicht ook het aantal vakantiedagen plaats kunnen nemen op het lijstje.

Digitale ervaring = digitale workspace?

Het mag duidelijk zijn uit bovenstaande dat de digitale ervaring van werknemers iets is waar we allemaal goed over na moeten denken. VMware is daar al geruime tijd mee bezig en heeft sinds een jaar of drie een product/dienst in het portfolio zitten dat hierop inspeelt: Workspace ONE, waarmee een digitale workspace wordt aangeboden. Hiermee kun je belangrijke stappen zetten om werknemers veel van de digitale ervaringen te bieden die worden gevraagd, binnen een enkel platform.

Leon de Werker, Senior Regional Director Benelux bij VMware.

"Workspace ONE is bij uitstek het onderdeel van VMware dat de business raakt en dat een belangrijke rol speelt in de digitale ervaring van werknemers," volgens De Werker. "Een van de motto's van VMware is Any Cloud, Any App, Any Device," vervolgt hij. "Vooral de twee laatste zaken zijn van toepassing op waar we het hier over hebben en op wat werknemers belangrijk vinden." Workspace ONE wordt dan ook niet verrassend een steeds belangrijker product in het portfolio en zorgt voor een groot deel van de inkomsten van VMware, volgens De Werker.

Verschil in perceptie

Let wel, om een goede digital employee experience te bieden, is het opzetten van een digital workspace zoals dat mogelijk is met Workspace ONE niet voldoende, voegt De Werker toe: "Je moet niet te snel denken dat je er bent, maar het breed neerzetten." Dan komt niet alleen de rest van het portfolio van VMware om de hoek kijken, maar ook hoe je intern de zaken inricht om je er optimaal op in te kunnen richten. Niet alleen IT moet weten dat het bieden van een digitale workspace een goed idee is, maar het moet bedrijfsbreed gedragen worden. "Tot aan de board aan toe moet men inzien dat dit belangrijk is om het juiste talent binnen te halen," aldus De Werker.

Zodra je zaken naar hogere niveaus wilt tillen, komen er snel verschillen in perceptie. Zo wordt het onduidelijk voor werknemers wie nu verantwoordelijk is voor het bieden van een goede digitale ervaring, HR of IT. Daarnaast heersen er op basis van het onderzoek ook de nodige misverstanden over wat er nu precies bedoeld wordt met een digitale ervaring. Dat laatste kunnen we ons overigens goed voorstellen, gezien de tamelijk vage term.

Hoe dan ook, zelfs als we kijken naar iets relatief behapbaars als de tools die gebruikt worden voor het werk, heerst er aan beide zijden (HR en IT) het nodige onbegrip. Waar 61 procent van de medewerkers vindt dat hun stem niet gehoord wordt bij het aangeven welke tools belangrijk zijn, zegt 83 procent van de IT-beslissers binnen het onderzoek dat dit juist wel het geval is.

Educatie is cruciaal

Er is met andere woorden nog de nodige educatie nodig. Aan de ene kant van de medewerkers, om duidelijk te maken waar men moet zijn als het gaat om vragen en opmerkingen rondom de digital employee experience. Aan de andere kant ook voor de beslissers, tot aan de raad van bestuur aan toe, om het belang van het hebben van een goede digitale ervaring voor het succes van de organisatie als geheel duidelijk te maken.

Of de digitale ervaring ooit op grote schaal belangrijker wordt dan het salaris dat je verdient? We betwijfelen het, omdat er ook hier ongetwijfeld een punt van 'goed genoeg' bereikt wordt, dat steeds meer organisaties gaan bereiken. Daar zijn we nu nog lang niet overigens. Tot het zover is, kun je er als organisatie bij het aantrekken en behouden van je beste mensen echter wel degelijk veel aan hebben als je er serieus mee aan de slag gaat.