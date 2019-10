Doe mee aan het wereldwijde onderzoek State of the CIO

IDG, onder meer uitgever van CIO.nl, houdt jaarlijks een wereldwijd onderzoek onder IT-leiders naar hetgeen hen bezig houdt. Dit vakinhoudelijk onderzoek levert jaarlijks een goed beeld op in de mate waarop de rol van de CIO verandert, wat de agenda voor volgend jaar is en de belangrijkste vaardigheden die de IT-leider van vandaag en in de toekomst nodig heeft.

Vorig jaar participeerden meer dan 1000 IT-leiders in het onderzoek. Daaruit bleek onder meer dat het aantal CIO's dat direct aan de CEO rapporteert, nog steeds groeit. Dat komt mede doordat de functie steeds meer strategisch van aard wordt. In die IT-strategie speelt security overigens een steeds grotere rol, zo gaven de CIO's aan. Wel lopen ze op dat gebied aan tegen het tekort aan mensen.

Het onderzoek leverde natuurlijk veel meer interessante feiten op, aangedragen door IT-leiders van over de hele wereld. Maar nog interessanter is natuurlijk wat jullie er nú van vinden. Wij waarderen jullie expertise enorm en vragen jullie dan ook te participeren in het onderzoek. Het 19de State of the CIO-onderzoek is via deze link te benaderen. Aan het einde van het onderzoek is er de kans om in te tekenen voor het ontvangen van de resultaten van het onderzoek en om direct toegang te krijgen tot de executive summary van het onderzoek van vorig jaar.