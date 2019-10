Dit zijn de technologische trends voor de digitale overheid

Gartner heeft een aantal technologische trends op een rijtje gezet waarmee de CIO bij de overheid te maken gaan krijgen in de komende achttien maanden. Publieke diensten veranderen razendsnel onder druk van maatschappelijke en technologische vernieuwingen. Daaraan moeten overheden - landelijk en lokaal - in mee en Gartner heeft de belangrijkste ontwikkelingen voor overheids-CIO's uitgewerkt.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen is het verbeteren van de security nu ook overheden worden bestookt met onder meer ransomware-aanvallen. Waar ransomware met name wordt ingezet in 'rijkere' gebieden zoals West-Europa en de Verenigde Staten, staan andere overheden juist onder druk van digitale sabotagepogingen, zoals in de Oekraïne en het Midden-Oosten. Overheden moeten volgens Gartner inzetten op 'adaptieve beveiliging', dus IT-security die zich continu kan aanpassen aan de bedreigingen. Dit omdat 100 procent beveiliging niet bestaat en je je dus continu moet blijven ontwikkelen.

De roep om goede, robuust-veilige digitale identiteiten klinkt al jaren. Niettemin hebben vele overheden ter wereld er grote moeite mee. In Nederland kennen we al jaren DigiD en over de opvolger daarvan wordt al tijden gediscussieerd, over onder meer de vraag of we daarvoor blockchain moeten gebruiken. In een tussenfase moet eNIK een nieuwe (mobiele) koppeling met DigiD worden; de introductie van eID laat nog op zich wachten. Volgens Gartner kunnen overheden die ontwikkeling niet meer uitstellen en moet er vaart achter worden gezet.

De communicatie met burgers moet vooral bij de lagere overheden worden verbeterd door onder meer de inzet van chatbots, augmented reality en smart speakers. De producten die aan de burgers digitaal worden aangeboden, moeten sneller en beter worden ontwikkeld door gebruik te maken van digital product management. Tweederde van alle overheids-CIO's zou daarmee al aan de slag zijn gegaan. Die ontwikkeling moet leiden tot XaaS, 'everything-as-a-service', waarbij alle producten die een overheid heeft digitaal kunnen worden afgenomen.

Om tot efficiëntie te komen hebben veel overheids-CIO's gekozen voor shared services. Onder auspiciën van het ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld verzorgt SSC-ICT de dienstverlening van meerdere departementen. Maar Gartner ziet ook dat kostenefficiëntie niet tot de gewenste resultaten leidt en pleit voor shared services 2.0, waarin gekozen wordt voor een kwaliteitsslag in plaats van een efficiencyslag.

Al die digitalisering mag niet voorbij gaan aan de eigen organisatie, waarschuwt Gartner. Belangrijk is dat de eigen organisatie agile kan werken met de meest moderne technologie. Overheden over de hele wereld - en ook in Nederland - lopen in de digitalisatie van de eigen organisatie achter bij andere marktsegmenten. Om ambtenaren binnenboord te houden is het belangrijk dat de IT-leider zorgt voor verbetering van de werkplek en de tools waarmee ambtenaren hun werk doen.