CIO's klagen over 'wurgcontracten' softwareleveranciers

De onvrede blijkt uit een enquête van het CIO Platform onder 125 CIO's van grote Nederlandse bedrijven als ABN Amro, KLM, de Belastingdienst en Akzo Nobel. Er wordt vooral geklaagd over tussentijdse eenzijdige aanpassingen in de licentieovereenkomsten. Het rumoer is niet nieuw: CIO.nl schrijft al jarenlang over de problemen met licentieovereenkomsten van grote softwarebedrijven. Met name Oracle wordt vaak genoemd als boosdoener.

De uitkomsten van het onderzoek van het CIO Platform was voor het Financieele Dagblad aanleiding om dieper in de zaak te duiken. Veel van de betrokken CIO's wilden alleen anoniem hun verhaal doen aan het FD, zo blijkt. Wel wordt Raimond Voermans, de CIO van slachtmachinebouwer Marel, geciteerd. Hij zegt dat IT-bedrijven hun positie misbruiken door elk jaar wel 'iets' te vinden dat de prijs omhoog brengt.

Richard Spithoven, tegenwoordig werkzaam bij licentie-adviseur B-Lay, die we vaker aan het woord laten bij CIO.nl, doet als ex-manager van Oracle een boekje open over de licentiepraktijken bij zijn vroegere werkgever. Hij noemt het 'een verdienmodel'; de inkomsten uit software-audits en navolgende naheffingen maken soms tot 70 procent van de omzet uit, stelt hij.

De wurggreep van de softwarebedrijven is zo groot, dat het haast ondoenlijk is de software de deur uit te werken. "De meeste bedrijven zouden van dit soort leveranciers af willen, maar je afhankelijkheid is doorgaans zo groot dat het in de praktijk onmogelijk is", zo citeert de krant voorzitter Arthur Govaert van het CIO Platform.

De CIO's komen nu in de openbaarheid omdat jarenlange gesprekken met de softwareleveranciers niets opleveren. Het CIO Platform heeft zich met een klacht gemeld bij de Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.