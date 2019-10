Hoe McDonald's de digitale disruptie weerstaat

If you can't beat them, join them.

Als er één ding is waar CEO's tegenwoordig bang voor zijn, dan is het wel om ge-Ubered te worden, de uitdrukking die beschrijft hoe startups het taxivervoer hebben opgeschud. De angst is zo sterk dat het werkwoord verandert afhankelijk van de industrie, van retail (Amazon.com), naar onroerend goed (WeWork), naar gastvrijheid (Airbnb), en verder. Maar de gemene deler voor disruptie blijft consistent: startups die cloud-platforms en mobiele software inzetten om digitale diensten efficiënter te leveren dan de minder agile gevestigde orde.

Dergelijke existentiële bedreigingen vormen een grote uitdaging voor gevestigde bedrijven, maar bieden ook kansen voor degenen die bereid zijn risico's te nemen en te innoveren, aldus KPMG. De consultancyfirma zegt dat 56 procent van de meer dan 200 leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor innovatie, verwacht dat de investeringen van hun bedrijf in innovatie tussen 2019 en 2020 zullen toenemen. Ondernemingen die te weinig in innovatie investeren, bevinden zich in een strategisch nadeel, aldus KPMG in zijn recente Benchmarking Innovation Impact 2020-rapport.

"De kosten van onderinvestering in innovatie op bedrijfsniveau zijn hoog", schrijft Fiona Grandi, KPMG's managing partner voor innovatie en bedrijfsoplossingen, in het rapport. "Het kan het verschil betekenen tussen voortdurende groei en vergankelijkheid.

Grandi voegt eraan toe dat veel bedrijven innovatie-inspanningen steeds meer integreren met strategie en transformatie-initiatieven.

Aangespoord door de urgentie voor top-line en bottom-line groei, wenden CEO's zich tot CIO's om nieuwe digitale producten en diensten te ontwikkelen, zegt MuleSoft oprichter en CEO Ross Mason, die zijn bedrijf vorig jaar voor 6,5 miljard dollar aan Salesforce.com verkocht heeft. "Zonder die samenwerking is het moeilijk om bepaalde dingen gedaan te krijgen", zegt Mason.

Mason vertelt dat de gevestigde orde erkent dat ze moeten innoveren en sneller producten en diensten in de markt moeten zetten.

Een voorbeeld is de ontwikkelingen bij McDonald's, dat zwaar onder druk kwam te staan van nieuwe digitale ontwikkelingen in de foodmarkt.

Fast-food keten krijgt een digitale make-over

In een periode van dalende omzetten (2012 tot 2015) promoveerde McDonald's Steve Easterbrook tot CEO. Easterbrook, een ervaren manager die door de gelederen van McDonald's opklom, greep het feit aan dat de digitale en mobiele bezorgingskanalen van bijvoorbeeld Deliveroo, TakeAway.com en, jawel, Uber Eats, een dalend effect hadden op de eigen verkopen. Als klanten honger hadden, zochten ze via het internet naar mogelijkheden voor snelle service en bestelden ze voedsel via hun mobiele telefoon.

Maar McDonald's had geen digitale kanalen, wat een probleem vormde; het kon niet langer leunen op merkentrouw in een snelservicemarkt waar innovatie was gedemocratiseerd. "We moesten veranderen of marktaandeel verliezen", zegt McDonald's voormalige wereldwijde CIO Frank Liberio, die nu eigenaar is van consultancybureau Strategy2Execution Advisory. Easterbrook, die indirect leiding geeft aan 36.000 locaties in 120 landen, koos ervoor om digitale kanalen te creëren en te moderniseren, zei Liberio tijdens een keynote sessie bij MuleSoft Connect in september.

Om deze initiatieven te ondersteunen, heeft Liberio McDonald's IT operating model geherstructureerd om software te leveren in flexibele opleveringscycli, waarbij 12 tot 18 maanden durende "waterval"-cycli werden geëlimineerd ten gunste van sprints van vier tot zes weken. Hij heeft het point-of-sale-systeem (POS) geüpgraded en hielp bij het bouwen van een mobiele app om digitaal bestellen en loyaliteitsbeloningen mogelijk te maken. Een van de belangrijkste initiatieven was Liberio's besluit om McDonald's oude point-to-point-integratieproces te vervangen door een meerpuntssysteem bestaande uit API's. API's verbinden software, zoals een mobiele app, met een andere dienst, zoals een e-commerce systeem, en bieden een digitale brug waarmee derden kunnen worden aangesloten op een netwerk.

Met behulp van deze meerpunts-API-aanpak bouwde Liberio een applicatienetwerk dat de interne applicaties van McDonald's, zoals de POS- en mobiele app, verbindt met software van derden van leveringspartners. Wanneer een klant bij McDonald's eten en drinken bestelt via zijn smartphone, bijvoorbeeld via Uber Eats, vraagt hij de service om verbinding te maken met McDonald's POS-systeem om de aankoop te verwerken.

Liberio, die de mobiele bestel- en betaalmogelijkheden van McDonald's op 21.000 locaties in 7 landen binnen 10 maanden faciliteerde, zorgde voor een vergelijkbare verbinding met WeChat in China. Dankzij het applicatienetwerk ondersteunt McDonald's meer dan 1 miljard digitale transacties per dag, waarbij elke order 12 tot 15 touchpoints omvat. En de mobiele footprint van McDonald's zal zich uitbreiden naar andere ecosystemen; autofabrikanten zijn op zoek naar integratie van McDonald's app in hun dashboards van voertuigen om een vergelijkbare functionaliteit mogelijk te maken, zegt Liberio.

Volgens Liberio is een van de belangrijkste waardeproposities van de API-geleide aanpak de mogelijkheid om bestaande API's te hergebruiken in plaats van een nieuwe te schrijven voor elke nieuwe app of functionaliteit die wordt geïntroduceerd. Dit bespaart ontwikkelaars tijd en geld, waardoor innovatie en time-to-market sneller verlopen. En het gaf het herlevende McDonald's uiteindelijk het gewenste rendement op hun investering, voegt Liberio toe.