De rol van de CIO krijgt weer een andere dimensie

IT wordt steeds complexer en de rol van de CIO verandert continu, daar is iedereen het over eens, maar hoe ziet de CIO van de toekomst eruit? De toekomstige CIO is de absolute leider van digitale transformatie en drijver van innovatie en groei. Dit komt omdat de CIO van de toekomst goed in staat is om technische expertise te verbinden met organisatorische skills. Maar wist je ook dat de CIO de persoon is die verantwoordelijk is - of zou moeten zijn - voor de customer experience?

CIO: de trusted operator en business cocreator

Onderzoek van Deloitte laat zien dat de rol van de CIO op verschillende manieren verandert. Er wordt in dit onderzoek verschil gemaakt in verschillende rollen die de CIO kan spelen. De trusted operator is de CIO die zich concentreert op efficiëntie, betrouwbaarheid en kosten. Hij of zij levert ondersteunende technologieën en sluit aan bij de bedrijfsstrategie. Een andere rol is de business cocreator, die zijn tijd vooral besteedt aan het sturen van de bedrijfsstrategie en mogelijk maken van verandering. Met als doel een effectieve uitvoering van de strategie.

Customer experience valt onder takenpakket CIO

Bij Salesforce helpen we steeds vaker organisaties die van hun CIO verwachten dat hij of zij bedrijfsprocessen, zoals de customer experience, kan transformeren. Uiteraard is hij of zij verantwoordelijk voor het (laten) bouwen van back-endsystemen, maar daarnaast zal de CIO ook bedrijfsprocessen moeten stroomlijnen door middel van technologie. Kijkende naar het onderzoek van Deloitte kun je concluderen dat het optimaliseren van de customer experience steeds meer een taak wordt van de CIO daar dat linkt aan bedrijfsprocessen en dus de rol van de trusted operator.

Een mooi voorbeeld hiervan is van onze klant KONE, waar de CIO verantwoordelijk is voor het steeds slimmer worden van productie en onderhoud van roltrappen, liften en rolpaden met hulp van IoT en realtime-technologie. Het systeem kan storingen opsporen en automatisch een werkorder afgeven, waardoor het probleem al kan worden verholpen voordat de klant door heeft dat er iets mis is. Daarnaast heeft de buitendienst van KONE toegang tot goede en actuele informatie, en kan het door deze inzichten beter inspelen op de behoeften van de klant. Hierdoor kan een bedrijf proactieve, betere service verlenen waardoor de customer experience verbetert en het meer tevreden klanten oplevert.

Dé ultieme customer experience

De ultieme customer experience is gebaseerd op diepe en brede inzichten in de klant; een uniform klantbeeld is hiervoor noodzakelijk. Bij veel organisaties verzamelt elke afdeling eigen data en vormt zijn eigen inzichten over de klant. Het probleem is echter dat, zonder een customer data platform, deze data gefragmenteerd is en niet volledig kan worden benut. Wanneer systemen en databronnen niet samenwerken, kan de ene afdeling niet bij de waardevolle inzichten van de andere afdeling. Inzichten die kunnen helpen om de klant nog beter van dienst te zijn. Aan de CIO de taak om alle verschillende databronnen te integreren, zodat elke afdeling op elk moment over alle informatie van de klant beschikt en een betere klantervaring kan bieden. Dit stelt een verkoper bijvoorbeeld in staat om mogelijkheden voor cross-selling en up-selling te identificeren op basis van de geschiedenis van elke klant.

Wanneer alle data van de klant beschikbaar is, kan deze data ook geanalyseerd worden en kunnen er aanbevelingen op worden gedaan. Aan de hand van eerder gekochte producten kun je er dan bijvoorbeeld achter komen of en wát iemand hoogstwaarschijnlijk de volgende keer zal kopen. Zo stelt het vervolgens marketing weer in staat om de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste klant te brengen, zodat deze sneller converteert. Dat is de belangrijke rol van de CIO binnen de customer experience waarbij de CIO zowel de trusted operator als ook de business cocreator-rol uitoefent en combineert. Dus CIO van de toekomst; zorg dat je zowel de trusted operator bent áls de business cocreator zodat je in staat bent de customer experience van begin tot het eind te optimaliseren.