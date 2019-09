Zo kan digitale transformatie 'low-tech' bedrijven helpen

Technologie is "overal". Of niet soms? Toen mijn 5-jarige zoon zijn arm brak, leek de ziekenhuiservaring op die van mij als kind. Tientallen jaren later, met alle beschikbare technologie, was de inefficiëntie verbluffend.

Terwijl we wachtten op artsen en resultaten, dacht ik na over hoe een aantal van de grootste industrieën ter wereld ook tot de traagste behoren in het toepassen van technologie. Sectoren als gezondheidszorg, financiën en landbouw hebben nog steeds een tekort aan disruptie en innovatie.

Maar voor CIO's in deze sectoren zijn de wegen naar digitale transformatie verstopt met weerstand. Ze moeten de onwil van mensen om te veranderen overwinnen - gevoelens die in dit geval worden bemoeilijkt door een wantrouwen ten opzichte van machines.

Hoe waardevol het resultaat op lange termijn ook is, het is complex om de voordelen van digitale transformatie voor iedereen helder te maken. Begin daarom met eenvoudige zaken..

Het 'mensen-probleem'

De grootste uitdaging in low tech industrieën is om mensen de waarde van technologie te laten inzien. Het gaat erom hun angst voor baanverlies te verminderen. CIO's moeten laten zien hoe technologie een aanvulling zal zijn op de menselijke capaciteiten, het leven van mensen gemakkelijker zal maken en hen in staat zal stellen zinvoller werk te doen.

In feite, aangezien use cases worden gevalideerd en processen opnieuw worden uitgevonden door middel van technologie, zijn de leerervaringen vaak in tegenspraak met de al lang bestaande aanpak. Plotseling is het besef dat de manier waarop dingen altijd al zijn gedaan niet langer de juiste manier is. Dat kan een eng vooruitzicht zijn, en de werknemers zullen niet de enigen zijn die op hun hoede zijn voor verandering.

Ook de uitkomst voor klanten, consumenten en partners moet in ogenschouw worden genomen. Het is belangrijk om de achterban van tevoren te betrekken bij de besluitvorming. Het beoordelen van de ervaring van elke gebruiker is ook belangrijk. Door samen te werken bij de invoering van technologie en de voordelen ervan duidelijk te laten zien en te communiceren, creëer je voorstanders in plaats van tegenstanders, terwijl het gepercipieerde risico van verandering wordt afgezwakt.

Efficiëntie: minder is meer

Digitale transformatie in welke industrie dan ook gebeurt niet van de ene op de andere dag. In de laag-technologische industrieën, veroorzaakt verandering meestal een regressie voor progressie wordt gemaakt. De toepassing van technologie steekt een spaak in het wiel van de bestaande methoden. Samen met technologie moeten mensen, processen en uiteindelijk ook de cultuur veranderen. Een nieuwe aanpak vereist een nieuwe mentaliteit, kader en opleiding, Dat vergt tijd en doorzettingsvermogen.

Frustraties kunnen in de overgangsperiode welig tieren. Bovendien, in de laag-technologische industrieën is de starthoeveelheid aan data meestal laag. De data die wel bestaan worden gewantrouwd, verkeerd gekarakteriseerd of verkeerd begrepen. Wanneer de volledige toegang tot de data eindelijk is gerealiseerd, is de informatie vaak in tegenspraak met breed gedragen aannames, wat leidt tot weerlegging of ontkenning in plaats van erkenning van de kracht van de data.

Tussen culturele tegenstand, de noodzaak om de workflow opnieuw uit te vinden en onthullingen die aanvankelijk ongemak zouden kunnen veroorzaken, kunnen inefficiënties ontstaan. CIO's moeten dit tussentijdse verlies toestaan om op de lange termijn nog efficiënter te worden.

Hightech moet eenvoudig zijn

Het is voor CIO's van cruciaal belang om realistische doelstellingen en tijdlijnen te definiëren voor winst bij de overgang naar hightech. Bereikbare doelstellingen vergemakkelijken de geloofwaardigheid, wat een katalysator is voor andere noodzakelijke verschuivingen.

Wanneer processen anders worden gedaan, moeten ze anders worden gemeten. Bijgevolg zullen beloningen en metriek moeten worden aangepast.

Bij het inpassen van technologie is het goed om te beginnen met data, de presentatie en het vermogen om een probleem te helpen verklaren of de resultaten te interpreteren. Als nieuwe informatie de bestaande informatie kan aanvullen of verbeteren, kan de overgang naar digitaal eenvoudiger zijn. Begin eenvoudigweg. Technologie hoeft niet de allernieuwste te zijn om transformatief te zijn. Eenvoudige, door technologie aangedreven ideeën hebben een revolutie teweeggebracht in onze wereld.

Neem bijvoorbeeld de detailhandel. Traffic-meters in winkels vormden de basis voor de daaropvolgende geavanceerde strategieën. Deze vroege ontwikkeling, die nu voor de hand ligt, was een van de meest impactvolle stukken technologie in deze nu hoogtechnologische vertical. Het veranderde de manier waarop winkels hun personeel inzetten, de service en de manier waarop winkels werden ingedeeld..

Starbucks' idee van mobiel bestellen is een ander voorbeeld van pure eenvoud. Het bedrijf bedacht hoe technologie kan worden gebruikt om een proces efficiënter te maken, zonder de personalisatie van de ervaring te verliezen - iets waar laag-technische industrieën in hun verandering mee worstelen.

De waarde van technologie tot leven brengen

Veel laag-technologische industrieën kampen ofwel met een lagere marge of met veel handmatig werk. Verbeteringen komen voort uit echt sterke processen, die per sector zullen verschillen.

Op het kantoor van de CFO kunnen digitale tools een betere scenarioplanning rond meerdere verschillende resultaten mogelijk maken om de impact van een bepaald gebied op de financiële prestaties van een bedrijf te begrijpen. Andere oplossingen helpen informatie sneller te consolideren, zodat de tijd kan worden gericht op analyse in plaats van het verzamelen van gegevens.

In de landbouw kunnen gegevens over het weer en de bodemgesteldheid informatie geven over wanneer het beste het planten, bewateren en de oogst moeten plaatsvinden. Drones zullen in staat zijn om eenvoudig de velden te monitoren, situaties te zien die de boeren niet kunnen zien en hen te waarschuwen voor verschillende problemen. De juiste gegevens kunnen de prijsstelling beïnvloeden en bijdragen aan een eerlijke marktwaarde.

Zo hoogtechnologisch als veel fabrieksomgevingen zijn als het gaat om productie, gaat er nog steeds veel verloren als het gaat om onderhoud, reparatie en operaties. Nogmaals, het is simpel: als een machine kapot gaat, is het nutteloos. Wachten op onderdelen en mensen die de apparatuur repareren, schaadt de verkoop en kan de klantervaring schaden, terwijl technologie zoals machine learning problemen kan identificeren voordat ze zich voordoen.

In het geval van de gebroken arm van mijn zoon zou alleen al het eenvoudige idee van elektronische medische dossiers onze ervaring dichter bij de moderne tijd hebben gebracht.

Het concept van digitale transformatie lijkt ontmoedigend, vooral als je kijkt door een laag-technische lens. Maar hoe ouder en authentieker een proces is, hoe groter het potentieel. Eenvoudige hulpmiddelen kunnen dan onmiddellijk een aanzienlijke waarde creëren.