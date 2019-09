IT bepaalt digitale strategie, business buitenspel

Volgens een onderzoek van Couchbase, een databaseleverancier, zijn de meeste initiatieven op het gebied van digitale transformatie defensief van aard, getriggerd door de concurrentie. Daarnaast komt slechts 8 procent van die initiatieven uit de business en wordt de digitale strategie bij 52 procent van alle organisaties geïnitieerd door IT en niet door de C-suite.

Het onderzoek laat wel zien dat de druk om te digitaliseren zo groot is dat IT het risico loopt aan projecten te beginnen waarvan onzeker is of het wat gaat opleveren. De kleine bemoeienis van directie en business kan daar mede debet aan zijn. De druk om te digitaliseren is zoals eerder gezegd defensief van aard. Organisaties zijn bang dat de concurrentie hen voorbij streeft of dat eigen talent door het gebrek aan innovatie op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen.

Opvallend is dat er vooral gekeken wordt naar argumenten die verklaren waarom organisaties vast- of achterlopen in hun digitale initiatieven. Zo zegt 86 procent dat legacy hen weerhoudt nieuwe digitale initiatieven te ontplooien of succesvol af te ronden, of dat het gebrek aan talent of middelen daarin obstakels zijn, of dat de complexiteit van de te implementeren technologie(en) te groot is. Liefst 81 procent ziet digitale initiatieven mislukken of vertragen.

Het onderzoek is gehouden onder 450 leiders van digitale transformatie bij ondernemingen in de VS en Europa.