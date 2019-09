Nederlandse MKB loopt achter in digitalisatie

Het MKB in Nederland blijkt grotendeels intern gericht als het gaat om het gebruik van software, al dan niet in de cloud. Dat blijkt uit een onderzoek van Capterra, een vergelijkingssite van software en onderdeel van het bekende analistenbureau Gartner. Capterra hield deze zomer een online enquête waaraan 158 mensen uit het MKB aan deelnamen.

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat het MKB steeds meer met cloudoplossingen werkt in plaats van lokaal geïnstalleerde software. Meer dan de helft werkt met cloudoplossingen en een derde zelfs alleen met cloudoplossingen. Dat is op zijn minst opmerkelijk, omdat van de meest gangbare en meest gebruikte applicaties vrijwel altijd een cloudversie wordt meegeleverd, met name bij e-mail. Om e-mail overal en altijd te kunnen benaderen, wordt gebruik gemaakt van de cloudversie (Office 365 bijvoorbeeld).

Ook een andere uitkomst van het onderzoek is opmerkelijk. "Opvallend is dat een vrij groot aantal van de ondervraagden aangaf niet precies te weten welke soort software ze precies gebruiken, in de cloud of op de server. Sommigen antwoordden dat ze überhaupt geen software gebruiken", zo beschrijven de onderzoekers zelf hun uitkomsten.

Mogelijk is de verwarring ontstaan doordat (kleinere) MKB-ers de inrichting van hun werkomgeving overlaten aan een IT-partner (of het neefje van de buurman) en zich verder niet verdiepen in de technologie erachter. Het onderzoek is gehouden onder MKB-ers tot aan 250 werknemers, maar ook onder ZZP-ers. Daardoor zouden er grote interpretatieverschillen kunnen zijn ontstaan. "Het aantal kan zeker iets hoger zijn omdat binnen de redelijk grote groep (18%) die zegt niet te weten wat voor soort software ze gebruiken (of die niet weten wat software is) ook nog cloudgebruikers kunnen zitten", beaamt ook Geertrui Laleman namens de onderzoekers van Capterra. Zij zegt verder dat de onderzoeksresultaten in basis niet veel afwijken van een eerder onderzoek van de Kamer van Koophandel onder dezelfde doelgroep.

Enfin, dat gezegd hebbende kijken we naar de resultaten betreffende digitalisatie. En dat stemt nog niet erg vrolijk. Als het gaat om software- of cloudgebruik dan wordt er vooral gekeken naar boekhoudkundige programma's. Verder staan security, HR-tools en CRM-systemen centraal. Alle intern gericht dus. Capterra heeft tevens gevraagd naar de prioriteiten van de ondernemers en dan zie je dat dat lijstje erg traditioneel in elkaar zit, terwijl niet of nauwelijks wordt ingezien dat de inzet van nieuwe technologie juist een boost kan geven om die prioriteiten te realiseren. Daarnaast staat 'nieuwe technologie introduceren' als losstaande prioriteit om nummer 8 van die top 10, terwijl dat an sich helemaal geen prioriteit kan zijn. Hier het lijstje:

Slecht 10 procent van de ondervraagden gaf aan dat het verbeteren van klantrelaties een van de belangrijkste voordelen is van het implementeren van nieuwe technologieën, zo schrijven de onderzoekers. Uit het eerder genoemde onderzoek van het KVK blijkt ook dat bijna de helft van de ondernemers geen enkele verandering heeft gerealiseerd rondom online marketing of het gebruiken van klantdata in de afgelopen 3 jaar. Investeringen in nieuwe technologie moet volgens het MKB vooral tijdbesparing opleveren en de interne (productie-)processen verbeteren.

Al met al lijkt het erop dat het Nederlandse MKB nog geen haast maakt met de digitalisering, behalve als het gaat om interne processen en productie. Dat maakt de ondernemers in toenemende mate kwetsbaar voor de concurrentie.