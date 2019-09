CIO's moeten 'blijven werken aan het probleem'

Joseph Pucciarelli, de wereldwijde vice-president en IT executive advisor van onderzoeksbureau IDC, is een overlevende van een vliegtuigongeluk - een feit dat niet veel mensen weten - en dat verhaal gebruikt hij om de huidige technologische leiders te inspireren over de noodzaak om risico's te nemen en het belang van 'het werken aan het probleem'.

"Ik was in Canada. Het vliegtuig had weinig brandstof. Een sneeuwstorm was van koers veranderd en we moesten op Halix, Nova Scotia, landen in een sneeuwstorm op een niet geruimde baan.

"Geen geweldige dag dus. Het vliegtuig landt en we konden niet stoppen. Het ging helemaal naar het einde van de landingsbaan....zonder het te beseffen, begon ik aan het probleem te werken. Ik begon na te denken over wat ik weet over vliegtuigcrashes - en er zijn maar twee dingen van belang.

"Ten eerste, bij een crash bij lage snelheid, zoals bij een landing, is de kans groot dat er veel overlevenden van de inslag zullen zijn. Het probleem is dat je een kans van 75 procent hebt om te sterven in een navolgende brand. Het andere getal dat je moet weten is dat je ongeveer twee minuten hebt om uit het vliegtuig te komen als er een probleem is bij een crash."

Het vliegtuig liep vast toen het van de landingsbaan afreed en Pucciarelli wist dat hij uit het vliegtuig moest komen..

"Ik knalde het luik open en dook naar beneden, in een sneeuwstorm, waar ik in de diepe sneeuw viel tot aan mijn middel. Ik pakte het einde van de opblaasbare helling en ik hield het vast."

Pucciarelli vertelde zijn verhaal van vindingrijkheid en overleving tijdens zijn toespraak, 'A CIO's transformation playbook - opportunities, best practices and tactics' op een recente CIO Summit.

"Het punt dat ik wil maken is dat wanneer we geconfronteerd worden met uitdagingen, we moeten handelen," vertelde hij het publiek op de summit.

"Als we kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen als IT-leiders en CIO's, is het een kwestie van hoe we de IT-organisatie gaan ontwikkelen tot een bondgenoot, een enabler en een organisatie die de business ondersteunt."

"Een deel daarvan is dat we dingen te doen hebben, we hebben verantwoordelijkheden," zei hij, onder verwijzing naar zijn favoriete film The Martian, waarin Matt Damon's personage wordt geconfronteerd met astronomisch moeilijke situaties.

Damon speelt een astronaut die gestrand is op Mars terwijl zijn team aanneemt dat hij dood is, en hij moet op zijn vindingrijkheid vertrouwen om een manier te vinden om de aarde te laten weten dat hij nog leeft.

"En hij blijft 'werken aan het probleem'. Dat is wat wij als IT- en bedrijfsleiders doen. Wij werken aan het probleem."

Hij erkende dat het transformatietraject van elke IT-manager uniek is en moedigde de technische leiders aan om door te gaan met hun transformatie en noemde een aantal positieve voorbeelden van digitale transformatie.

Daarbij benadrukte hij dat de disruptie sneller gaat dan voorzien en dat bedrijven zich in een versneld tempo bewegen. "Er is een fundamentele verandering in de bedrijfsmodellen. Het bedrijfsmodel dat vroeger winnend was, was een vestingachtig bedrijfsmodel - opschalen, beschermen, verdedigen. En wat je nu ziet, is dat de winnaars karaktereigenschappen als wendbaarheid, snelheid en flexibiliteit kennen."

Hij zei dat 70 procent van de gehele economie nu diensten zijn. En de dienstensector wordt - net als alle andere sectoren - geconfronteerd met een enorme digitale disruptie.

Hij zei dat de volgende evolutie van de technologie per industrie heel anders zal zijn. De banksector, bijvoorbeeld, zal zich richten op het opsporen en voorkomen van cyberbedreigingen; gezondheidsbewaking op afstand in de gezondheidszorg; en autonome operaties (het gebruik van robots) in productie.

Mythes ontkrachten

Pucciarelli zei dat er nog steeds een misvatting heerst over de nieuwe en opkomende digitale technologieën en het strategische spel - om te beginnen dat het alleen openstaat voor de top.

"Als we het over deze nieuwe digitale strategieën hebben, is het leuk om te praten over de wereldtop - de unicorns en de hele grote veranderingen - maar de mogelijkheden zijn legio. Ze zijn beschikbaar voor bedrijven met de vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen om ze aan te pakken."

Volgens hem heeft 40 tot 50 procent van de CIO's in 2019 hun IT-transformatiestrategie geïnitieerd of is dit in de komende 12 maanden van plan. "Het soort initiatieven dat we zien dat organisaties zich inzetten zijn: governance, IT ops, autonome use cases en tenslotte self-service portals.

Om een beter idee hiervan te krijgen, deelde hij een aantal leiderschapsadviezen van Elon Musk. "Elon Musk heeft drie regels voor succesvolle leiders: communicatie en snelheid zijn alles; de contextualisering van die communicatie is wat de goede leiders onderscheidt; en het laatste is dat hij alle medewerkers uitdaagt om de regels aan te vechten.

"Dat wordt de wereld waarin we de komende vijf tot zeven jaar zullen opereren. Een wereld waar veel vragen en nieuwe dingen worden gesteld en uitgeprobeerd. En voor ons in de IT-wereld zal dat ons een aantal interessante vragen en interessante uitdagingen opleveren om te managen."