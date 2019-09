"Economie in gevaar door cyberaanvallen"

Zorgen om de cybersecurity houdt CEO's en andere zakelijke leiders uit hun slaap. Daarbij gaat het niet (meer) alleen om de veiligheid van hun eigen bedrijf, maar in toenemende mate over de gehele nationale en internationale infrastructuur. Dat blijkt uit de EY CEO Imperative Study, een internationaal onderzoek onder CEO's en investeerders van multinationals.

Ernst & Young ziet zakelijke leiders veranderen. "Van oudsher laten CEO's zich niet of weinig uit over internationale en nationale aangelegenheden, zeker als die politiek gemotiveerd zijn. Maar dat is veranderd." Dat komt, zo zegt EY, omdat de uitdagingen steeds groter worden, met oog op politieke onrust vanwege inkomensongelijkheid en door technologie ingegeven arbeidsonzekerheid, door klimaatverandering ingegeven massamigratie en uitdagingen rond privacy en databescherming. Dat alles geeft voeding aan populisme, zo stelt EY.

De zakelijke leiders noemen twee bedreigingen die acuut zijn: cybersecurity op bedrijfs- en nationaal niveau en arbeidsonzekerheid door technologische ontwikkelingen. "Economische groei en bedrijfsontwikkeling is gebaseerd op vertrouwen, of dat nu is tussen bedrijven en klanten, mensen en technologie of management en werknemers. Als dat wegvalt door cyberaanvallen (datalekken) of een misbalans tussen werknemers en technologie, dan is dat funest", zegt Gil Forer, EY Global Markets Digital and Business Disruption Lead Partner. In die vertrouwenskwestie kijken de zakelijke leiders vooral met een schuin oog naar AI, waar het vermijden van bias de grootste prioriteit moet hebben.

Volgens EY kunnen grote bedrijven niet meer langs de zijlijn staan en moeten ze zich actief inspannen om deze wereldwijde uitdagingen aan te gaan. Dit om te zorgen dat er ook in de toekomst economische groei is.