"RPA zonder duidelijke strategie is zinloos"

Professor Leslie Wilcocks van de London School of Economics zegt dat iemand hem ooit heeft geìntroduceerd als "de paus van robotic process automation". "Wat ik als een bescheiden Engelsman natuurlijk moet ontkennen", zegt Wilcocks, een van de toponderzoekers op het gebied van automatisering van kenniswerk.

De bijnaam is een verwijzing naar zijn uitgebreide onderzoek naar RPA, dat leidde in co-auteurschap met Mary C. Lacity tot drie boeken over dit onderwerp, Service Automation: Robots and The Future of Work (2016), Robotic Process Automation and Risk Mitigation: A Definitive Guide (2017), en Robotic Process and Cognitive Automation - The Next Phase (2018). Het vierde boek,Becoming Strategic with Robotic Process Automation, verschijnt later dit jaar.

Zoals hij echter vorige week in Wellington, Nieuw-Zeeland, tijdens een ontbijtforum over RPA zegt: "Het enige wat ik waarschijnlijk ben is de heilige Christopher, de patroonheilige van het reizen."

"Ik ben hier om jullie te helpen een beetje veiliger te navigeren dan anders het geval zou zijn geweest", vertelde hij zijn publiek. Wilcocks zegt dat hij persoonlijk 420 implementaties van RPA in detail heeft bekeken om inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet. "Toen ik voor het eerst naar RPA keek, dacht ik dat dit een no brainer was," geeft hij toe.

"RPA haalt de robot uit de mens", was een zin die veel geciteerd werd uit zijn eerste boek. Hij deelt ook "geen leuke gedachte" aan het vroege ochtendpubliek. "Kinderen waren de robots van de eerste industriële revolutie. De afgelopen 135 jaar hebben we mensen tot robots gemaakt. Dat doen we nog steeds", zegt hij. "Je snijdt alle interessant werk en creativiteit van mensen af en maakt ze tot robots."

RPA, zegt hij, "haalt het robotwerk uit wat mensen doen, waardoor mensen vrij blijven om dingen te doen die ze veel beter kunnen dan wat machines kunnen en in sommige gevallen waarschijnlijk nooit in staat zijn te doen."

RPA zag er relatief eenvoudig uit, zegt hij. "Het is ontworpen voor mensen uit het bedrijfsleven, niet voor IT-mensen, en het gaf je op een relatief eenvoudige manier vrij snelle vooruitgang." Hij onderscheidt het van AI en cognitieve automatisering, waarvan hij zegt dat het "mensen in de robot probeert te stoppen, om na te bootsen wat het menselijk verstand met computers kan doen. Wat je zou moeten proberen is machines te produceren die dingen doen die mensen niet kunnen of willen doen."

Volgens Wilcocks krijgen de leiders in de RPA-implementatie een "drievoudige overwinning". Deze zijn de aandeelhouderswaarde (uren terug naar het bedrijf, flexibiliteit van het personeelsbestand), klantwaarde (pijnpunten wegnemen, betere klanttrajecten) en werknemerswaarde (interessanter werk, verbeterde reputatie als innovator). Veel van deze voordelen zijn niet voorzien, zegt hij.

Geen risicobeheersing

In 2017 bleek uit het onderzoek dat veel mensen met RPA in aanraking kwamen met uitdagingen, wat Wilcocks en co-auteur Mary C. Lacity ertoe bracht om Robotic Process Automation and Risk Mitigation: A Definitive Guide te publiceren. In hun onderzoek hebben zij 41 risico's geïdentificeerd over de gehele levenscyclus van RPA. "De organisaties beheren deze risico's niet. Ze identificeren ze niet eens en gaan er in veel gevallen van uit dat ze relatief risicoloos zijn."

RPA was dus niet noodzakelijkerwijs de "no brainer" waar hij in het eerste boek aan dacht, schreef hij toen. Dit werd ook bevestigd door onderzoeken. Een van deze, door EY, meldde zelfs dat 30 tot 50 procent van de eerste RPA-projecten mislukken. Onderzoek van HFS spreekt over een tevredenheidspercentage van 52 procent in maart 2019 voor RPA-projecten. "Met andere woorden, 48 procent is niet tevreden". McKinsey sprak ook over gelokaliseerde toepassingen die niet kunnen schalen, merkt hij op.

Hij roept organisaties op om op hun hoede te zijn voor "het massale hypen van RPA door verkopers die zich op een exponentiële verkoopcurve bevinden." Dit kan onder meer inhouden dat de mogelijkheden van RPA worden overschat, dat RPA en cognitieve automatisering worden oververkocht, waardoor verwarring in de markt kan ontstaan.

Wilcocks legt uit dat de RPA-markt is opgesplitst in een aantal segmenten: De 'leiders' (20 procent) die het uitstekend doen; de 'volgers' (25 procent) die het goed proberen te doen, maar nog niet de managementcapaciteit hebben of misschien het verkeerde instrument hebben gekozen voor wat ze willen bereiken; de 'achterblijvers' (35 procent) die helemaal niet veel doen; en de 'laat maar zitten' (20 procent) die het bijna of helemaal niet hebben opgegeven.

"Het interessante is dat bij RPA de killer app niet de technologie is. Het is de mens die de technologie gebruikt", zegt hij. In zijn onderzoek zag 25 procent van de organisaties technologie als het belangrijkste probleem, terwijl 75 procent zegt dat het management en de medewerkers of de organisatiestructuur eromheen zijn. Een ander interessant inzicht uit zijn onderzoek was dat "mensen niet bang waren voor deze technologie, maar deze omarmen."

Zwarte gaten

Hij zegt dat een van de grote zwarte gaten in alle studies in de automatisering is dat ze nooit rekening hebben gehouden met de toename van het werk dat gedaan moet worden als gevolg van de exponentiële data-explosie en de bureaucratie. "Dit zijn problemen die de technologie creëert", stelt Wilcocks. "Als mensen intensivering van het werk ervaren en er is een toenemende stroom van werk aan de gang, dan omarmen ze de technologie als ze zien dat ze interessanter werk te doen hebben."

"Het is belangrijk om automatiseringscriteria te ontwikkelen voor RPA", voegt hij eraan toe. "Een van de struikelblokken is het kiezen van het verkeerde proces om te automatiseren," zegt hij.

"Het moet stabiel en volwassen zijn, en je moet er regels voor kunnen schrijven."

Een andere gouden regel is dat organisaties het proces echt moeten optimaliseren voordat ze deze automatiseren. "Test altijd de mogelijkheden in live-operaties in een gecontroleerd experiment voordat je het uit de hand loopt."

Hij wijst er ook op dat de "echte grote winsten" die je moet nastreven, komt door RPA op grote schaal in te zetten. "RPA is een schaalspel en toch hebben de meeste organisaties hun RPA niet geschaald." Daar zijn vele redenen voor, maar hij ziet als belangrijkste reden de strategische positionering van RPA in de organisatie. "Het resultaat is dat ze snel winnen, kleine kansen zien en niet verder gaan dan lokale toepassingen. "

Volgens Wilcocks kunnen organisaties sneller leren en in de "triple win"-fase komen door vanaf de eerste dag strategisch te worden. Hij zegt dat de koplopers RPA zien als geïntegreerd met wat ze doen op cognitief of digitaal gebied, of met de lange termijn bedrijfsstrategie. "Omdat het strategisch is, hebben ze zware jongens uit de business al aan de voorkant betrokken, ze financieren het, ze vinden er middelen voor en beschermen het. Ze laten het niet over aan de IT-afdeling", zegt hij.. "Maar ICT moet vroeg aan boord worden gebracht. Dat is absoluut noodzakelijk omdat ICT de infrastructuur voor RPA levert", merkt hij wel op.

"De automatisering is sterk afhankelijk van ICT"

IT kan helpen bij de configuratie en schaalbaarheid van de infrastructuur, maar ook bij het voorkomen van "shadow IT" en de verspreiding van "RPA-eilanden". Wilcocks zegt dat de IT er ook bij gebaat zal zijn, omdat RPA de achterstand van de verzoeken om bedrijfsoperaties vermindert.

Governance is van cruciaal belang, benadrukt hij. "Je hebt vastgelegde governance, niet zo van dit is een eenmalig project en we zullen het er dan ook doorheen fietsen om vervolgens iets anders te gaan doen."

"Wie doet wat? Wie is verantwoordelijk voor wat? Wie is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen?" De belangrijkste organisaties hebben dit op dag één geregeld, zegt hij. "Je moet RPA niet langer als een instrument zien", zegt hij. "Het is eigenlijk een bodemplaat of platform waarop je ook steeds meer cognitieve technologieën kunt plug-and-playen."

Organisaties zullen niet te traag zijn en gaan achterlopen als ze eerst starten met het opbouwen van hun interne vermogen om RPA te doen, zegt hij. De koplopers in RPA hebben een interne capaciteit opgebouwd met behulp van adviseurs en partners, voegt hij eraan toe. "Veel managementconsultants hebben collectieve ervaring met mensen die je kunnen helpen jouw leerproces te versnellen en uw capaciteiten op te bouwen."

RPA-stoppers

Wat ontbreekt er in de huidige discussie over RPA? "Ik denk nog steeds dat de vaardigheidsverschuiving de grote ontbrekende kwestie is", vertelt hij aan CIO. "Mensen hangen nog steeds vast aan het mogelijke verlies van hun baan", legt hij uit. "Maar als je naar de geschiedenis kijkt, veroorzaken alle nieuwe technologieën een baanverlies en een toename van het aantal banen." Hij zegt dat de PC tussen 1987 en 2010 in de VS 14,5 miljoen banen heeft gecreëerd.

Wilcocks gaat terug naar ooit bestaande diensten. In Londen werden in 1900 ongeveer 350.000 paarden gebruikt voor het transport. Tegen 1926 waren deze paarden verdwenen, evenals de daarmee samenhangende banen, die volgens hem van invloed waren op ongeveer 10 procent van de bevolking. "Maar hoeveel banen werden er tussen 1900 en 1926 gecreëerd die verband hielden met auto's en bussen? Het antwoord is enorm veel."

Dit zal volgens hem ook het geval zijn bij RPA. "Dat creëert nieuwe processen, nieuwe bedrijfstakken en veranderen het bedrijfsmodel. Het creëert allemaal nieuwe banen om dat te compenseren."

De overheid heeft duidelijk veel controle over onderwijs en opleiding, zegt hij. "Ik denk dat ze echt veel meer werk op dit gebied moeten doen om onderwijs en opleiding in dit soort vaardigheden mogelijk te maken."

Hij merkt op dat de vaardigheden niet allemaal bèta/technisch (wetenschap, technologie, techniek, techniek, wiskunde) gerelateerd zijn. "In feite zijn veel van de vaardigheden die meer dan ooit nodig zijn, onderscheidende menselijke vaardigheden die machines niet kunnen doen. Deze omvatten sociale interactie, emotionele intelligentie, teaming, leiderschapsdelegatie en creativiteit. "Mensen onderschatten het belang van onderwijs op deze gebieden", stelt hij.

De overheid heeft ook een rol in de ethiek rond deze technologieën en ervoor te zorgen dat deze om goede redenen worden gebruikt en geen slechte gevolgen hebben, stelt hij. Bedrijven moeten de gewoonte achter zich laten om alleen maar arbeid van de markt te kopen, stelt hij.

"Ze moeten het geld dat ze verdienen met automatisering opnieuw investeren in omscholing, onderwijs en omscholing van hun werknemers. "Dit werkt in hun voordeel," voegt hij eraan toe, "want anders zouden ze hen anders tegen een hogere prijs van de markt moeten kopen."

Hij benadrukt dat de verantwoordelijkheid ook bij de individuele werknemer ligt, die niet passief moet zijn in het veranderende werklandschap. "Het moderne individu moet een zelflerende persoon zijn, hij moet zien waar de vaardigheden naartoe gaan", adviseert hij.

Wilcocks sluit af met een gedachte van Blue Prism chief evangelist Patrick Geary: "Je moet plannen voor wat het ooit zal zijn, niet wat het nu is. Je moet een fundering bouwen voor een torenflat, niet voor een bungalow."