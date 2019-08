Hoe Holiday Inn de strijd aangaat met Airbnb

De InterContinental Hotel Group (IHG) is druk bezig met het moderniseren van zijn IT-systemen verhuist applicaties naar de publieke cloud om concurrerend te blijven in een hospitalitymarkt waar consumenten hightech voorzieningen verwachten, variërend van mobiele check-ins tot robotconciërges.

Hotelketens hebben lang te weinig geïnvesteerd in technologie, waarbij ze ervoor hebben gekozen om zich te richten op de witte-handschoen-klantenservice en andere diensten die een coole uitstraling hebben. Een groot aantal spraakmakende datalekken, in combinatie met de opkomst van Airbnb en andere flexibele verblijfsalternatieven, heeft hoteleigenaren gedwongen hun systemen op peil te brengen. De truc: het moderniseren van IT terwijl de kosten worden beperkt.

IHG heeft bekende hotelmerken als Holiday Inn, Crowne Plaza en InterContinental. IHG's transformatie, waarvoor het bedrijf in 2019 een CIO 100 Award in IT Excellence heeft verdiend, bespaart het bedrijf tussen de 33 en 38 miljoen dollar per jaar. Laura Miller, de CIO van IHG, leidt deze transformatie.

Transformatie vereist vertrouwen verdienen

Miller kwam in 2013 bij IHG, nadat ze een telefoontje kreeg van de toenmalige CIO Eric Pearson, die een tech leader nodig had die ervaring had in het runnen van grootschalige systemen en die de technische schuld die door jaren van overnames was opgebouwd, kon opruimen.

Pearson had ook iemand nodig die niet alleen nieuw talent kon inhuren om zelf oplossingen te bouwen, maar ook - en dit is cruciaal - de IT kon opwaarderen in de ogen van de business, die de afdeling als een orders uitvoerende entiteit was gaan beschouwen. Hij had een business co-creator nodig. "Er was een gebrek aan vertrouwen aan business-zijde", zegt Miller.

Toen Pearson in 2017 tot Chief Commercial Officer en CTO werd benoemd, werd Miller gepromoveerd tot CIO om IHG's transformatie-inspanningen te leiden.

Die transformatie, die in augustus 2017 van start ging en nog steeds aan de gang is, omvat een revisie van de infrastructuur en de kernapplicaties die het bedrijf draaiende houden. Miller verving het centrale reserveringssysteem (CRS) van het bedrijf, dat het boeken van gasten vergemakkelijkt, en richtte zich op de publieke cloud.

Miller migreert applicaties naar Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) en Alibaba Cloud, waarop de nieuwe Chinese website van het bedrijf draait. IHG draait de meeste data-analyses op GCP, maar bouwt nieuwe apps in AWS omdat dat sterke ontwikkeltools heeft.

Het creëren van een hybride architectuur die datastromen over de continenten heen kan ondersteunen is van cruciaal belang, zegt Miller. "We moeten ervoor zorgen dat we ons zeer bewust zijn van de architectuur als we door de verschillende cloudplatformen gaan", zegt ze, "en nadenken over waar de data zich bevinden, hoe ze zich bewegen, waar ze worden opgeslagen." Een dergelijke architectonische complexiteit kan leiden tot latentie in de responstijden, terwijl de algemene regels voor gegevensbescherming (GDPR) een extra complicerende factor zijn voor de privacy van gegevens.

Een frictieloze ervaring staat voorop

IHG bouwt ook nieuwe apps die gebruik maken van de flexibiliteit van de hybride cloud van het bedrijf. Het heeft zijn website doordrenkt met responsive webdesign om het even toegankelijk te maken voor computers, tablets en smartphones, en ontwerpt ook een meer gestripte versie van zijn mobiele app die sneller laadt. "Ons doel is het bieden van een frictieloze ervaring voor onze gasten", zegt Miller.

Een deel van die frictieloze strategie omvat het targetten van de dagelijkse tools die reizigers bij zich dragen: hun smartphones. IHG heeft zijn netwerken versterkt en stelt gasten in staat om content van hun smartphones en tablets naar hun tv's te streamen.

Het aantrekken van talent blijft een grote prioriteit tijdens de transformatie van IHG, omdat het bedrijf ernaar streeft om minder afhankelijk te worden van outsourcers en andere leveranciers en zijn interne capaciteit voor innovatie te vergroten. Miller heeft zijn aantal fulltime technische medewerkers meer dan verdrievoudigd en wil nog eens 60 tot 70 functies invullen.

"Elke CIO vecht een oorlog om talent uit", zegt Miller. "Proberen om goede mensen te krijgen en te behouden is een fulltime baan".

Lessen die zijn geleerd

Miller heeft advies voor CIO's die hun bedrijf willen omvormen.

Juiste werving van talent. Identificeer de juiste mix van interne medewerkers en externe partners die je kunnen helpen je doelen te bereiken. Ooit was IHG sterk afhankelijk van outsourcers, en heeft dat geconsolideerd tot een handvol strategische leveranciers.

Tweeledige upgrades. Sommige CIO's geven er de voorkeur aan om een sterke infrastructuurbasis te leggen alvorens klantgerichte systemen aan te pakken. Miller beheerde beide tegelijkertijd en merkte op dat IT-leiders het zich niet kunnen veroorloven om "stil te blijven staan."

Verandermanagement blijft de grootste uitdaging. Constante communicatie is essentieel. Het programmamanagementteam van IHG heeft elke week meerdere workstream-eigenaren ontmoet, waaronder financiële, HR-, juridische en sourcing-eigenaren, om de risico's, mitigatie en de impact van de verschillende aspecten van het initiatief te bespreken.

Bouw geloofwaardigheid op bij je collega's uit de business. Een gebrek aan vertrouwen in IT bij zakelijke partners kan technologische initiatieven al voor de start van het initiatief tenietdoen. Ondanks haar vooruitgang in de transformatie, zegt Miller dat ze nog steeds probeert om de huidige perceptie van IT binnen het bedrijf te veranderen. "Het is nog steeds een ontwikkeling om ze te laten samenwerken met IT", zegt Miller. "Maar we beginnen een belangrijke toegevoegde waarde te krijgen op het gebied van oplossingen."