Kentering in de strijd tegen cybercriminaliteit

In naar eigen zeggen "wereldwijd het grootste jaarlijkse onderzoek onder technologieleiders" komt KPMG tot een aantal conclusies - sommige over al langer bij CIO's aanwezige aandachtspunten en sommige die een nieuwe trend lijken te zijn.

Laten we met de opmerkelijkste uitkomst beginnen: het lijkt veiliger te worden. In weerwil tot het groeiende pessimisme van de laatste jaren in het gevecht met cybercriminaliteit, merkt KPMG nu op dat het aantal incidenten niet meer lijkt te groeien en dat het vertrouwen in weerbaarheid bij de ondervraagde CIO's zelfs toeneemt, zie onderstaande grafieken.

Artikel gaat verder onder de afbeeldingen.

"Die trend is erg subtiel en wordt weersproken door andere onderzoeken, maar gezien de breedte en diepte van ons onderzoek kan dit geen afwijking in de data zijn. Het lijkt erop dat de toenemende investeringen hun vruchten afwerpen", oppert KPMG.

Over die toenemende investeringen, technologiebreed gezien: dat is een van de redenen waarom KPMG tot de conclusie komt dat het een goede tijd is om CIO te zijn. Technologie komt in elk bedrijfsaspect voor, de baantevredenheid onder CIO's groeit, net als het salaris. Maar, zegt KPMG, het blijkt dat het aantal CIO's dat opgenomen wordt in de directie juist daalt en dat komt doordat technologie steeds vaker een business-aangelegenheid wordt. Daarom ook de wildgroei aan andere technologiegerelateerde acronymen als CDO (D als in Digital of D als in Data).

Doordat technologie dus in alle hoeken van de onderneming doordringt, en kunstmatige intelligentie en verdergaande automatisering veel taken kunnen overnemen, staan er wel banen op de tocht en niet zo'n klein beetje ook. De meeste CIO's denken dat er zeker 10 procent van de huidige banen verdwijnen binnen vijf jaar, maar liefst een derde van de technologiebazen houdt het zelfs op 20 procent. Maar, zo sussen de onderzoekers, de CIO's verwachten wel dat er nieuwe banen bijkomen.

Wel zullen de bedrijven die het zwaarst investeren in AI op termijn relatief de meeste kosten besparen. Op dit moment is een vijfde van alle bedrijven bezig met AI, IoT, RPA en platforms, maar dat zal dan in de komende vijf jaar flink moeten toenemen. Nu is de cloud - op wat voor manier dan ook - nog een handenbindertje, met driekwart van alle bedrijven die erin investeren, waarbij de helft het op grote schaal inzet of wil inzetten.

Met die investeringen wil 44 procent van de ondervraagde CIO's dichter bij de klant komen; zij verwachten binnen drie jaar een radicaal veranderd business model. Dat geldt voor zowel de gevestigde orde als voor jongere bedrijven, waarbij de laatste groep digitale transformatie beschouwen als de normaalste gang van zaken, terwijl de grotere gevestigde bedrijven het vooral zien als een manier om de concurrentie te blijven aangaan.