5 redenen waarom we bang zijn voor AI

Enkele jaren geleden werd vooral positief geschreven en gesproken over AI en de voordelen van machine learning. Er waren al wel enkele critici zoals Elon Musk en Stephen Hawking, maar die werden door velen weggewuifd. Langzamerhand kwamen er echter wat wolken aan de blauwe AI-lucht en dat werden er steeds meer. Het waren ook niet alleen vage verhalen, maar echte use cases waarin de toepassing van AI een beetje eng begon te worden.

AI zorgde ervoor dat de verkeerde mensen naar de gevangenis werden gestuurd, mensen werden gemanipuleerd om voor een extreme politieke partij te stemmen en er werd zelfs beweerd dat op basis van gezichten homosexualiteit kon worden herkend.

Dit soort voorbeelden kom je bovendien steeds meer tegen en maken het vertrouwen in AI er niet groter op. Sterker nog, sommige mensen willen er zelfs niets mee te maken hebben en zijn bang voor wat AI ons mogelijk nog gaat brengen. Werkend bij een IT-bedrijf dat AI inzet bij klanten, krijg ik in privésituaties regelmatig kritische vragen over AI. Onder andere hierdoor ben ik eens verder gaan kijken waar deze angst en kritiek nu vandaan komen (afgezien van de negatieve berichtgeving over AI). Ik ontdekte dat als je de reacties van mensen ontleedt, de angst voor AI in de kern een hele andere achtergrond heeft.

1. Automatisering zorgt voor minder banen

Dit is een angst die al jaren oud is: automatisering zorgt ervoor dat sommige banen overbodig worden. Verschillende onderzoeken laten zien dat automatisering ervoor zorgt dat heel veel mensen hun baan gaan verliezen. Zo schat McKinsey in dat er in de periode 2016 tot 2020 mogelijk 73 miljoen banen in Amerika zullen verdwijnen.

Deze angst heerste ook bij de eerste en tweede industriële revoluties. Als een maatschappij switcht naar een ander productiemiddel dan verliezen in de eerste fase van deze transitie veel mensen hun baan, aangezien deze overbodig worden door het nieuwe productiemiddel. Toen de eerste machines werden geïntroduceerd in fabrieken raakten veel arbeiders hun baan kwijt. In de tweede fase van een industriële revolutie creëren nieuwe machines meer banen voor het bouwen en onderhouden van die machines. In deze fase gaat het BBP van een land omhoog.

Vandaag de dag worden al veel werkzaamheden vervangen door automatisering zoals in de magazijnen van Amazon. Maar we zien het BBP nog niet stijgen. Hiermee zou je kunnen concluderen dat we nog steeds in de eerste fase van de huidige revolutie zitten hoewel verschillende economisten denken dat we in een ander soort industriële revolutie zitten.

2. Technologie zorgt voor vooroordelen en ongelijkheid

Dit is op dit moment vrijwel het belangrijkste probleem van AI. De data die wordt gebruikt voor AI-algoritmes is een weergave van onze wereld en onze wereld heeft sterke vooroordelen tegen verschillende groepen. Maar AI zelf is niet bekend met vooroordelen. Dus als we kunstmatige intelligentie trainen op data uit het verleden, dan pakt de technologie het vooroordeel als een beslissing die kan worden herhaald in plaats van iets dat gecorrigeerd moet worden.

Dit betekent dat we bevooroordeelde algoritmes creëren. Het helpt daarbij niet dat de wereld van machine learning en data science wordt gedomineerd door witte mannen die er niet altijd aan denken om te controleren en te testen op vooroordelen. Dit werd duidelijk toen mensen aangaven dat veel technologie voor gezichtsherkenning niet werkte op features van gekleurde mensen.

3. Algoritmes nemen beslissingen die ons beïnvloeden zonder dat we er ons bewust van zijn

Algoritmes nemen veel beslissingen die invloed hebben op onze maatschappij zonder dat we er ons bewust van zijn. Zo voorspellen algoritmes welke gevangenen waarschijnlijk weer de fout ingaan als ze op vrije voeten zijn. Echter, gevangenen en hun advocaten hebben hier geen inzicht in. In China gebruikt de overheid data voor verscheidene zaken zoals het toepassen van gezichtsherkenning om criminelen op te sporen. En wie weet hoeveel andere officiële beslissingen er automatisch worden genomen zonder dat we ervan weten?

Wat echter wellicht nog meer zorgen baart is dat overheden niet de enigen zijn die op dat niveau impact op ons hebben. Technologiebedrijven beheren een enorme hoeveel content die we consumeren en genereren en hebben daarmee invloed op de manier hoe we de wereld zien en daarin interacteren. Facebook bracht een onderzoek uit waarin duidelijk werd dat het geluksgevoel van een mens beïnvloed wordt door de content die mensen in hun feed zagen. Als je hier verder over nadenkt betekent dit dat aangezien het algoritme van Facebook bepaalt wat we in onze feed zien, zij kunnen bepalen hoe hun gebruikers zich voelen. En zouden ze dan gaan voor het sterkst mogelijke geluksgevoel of zouden ze mensen zich net ongelukkig genoeg laten voelen om te blijven scrollen?

Denk ook aan een ander deel van ons leven dat snel gecontroleerd zal worden door AI: onze straten en auto's. De technologie voor zelfrijdende auto's wordt nauwkeurig getest en gecontroleerd. De algoritmes die gebruikt worden door Facebook of Google werden nooit op eenzelfde manier getest en recente nieuwsberichten laten zien dat zelfs de maker ervan niet echt begrijpen hoe ze werken, terwijl ze een enorme invloed hebben op ons leven.

4. Algoritmes nemen het menselijke aspect weg

Dit is een meer subtiele en westerse angst. Dit is de angst dat algoritmes exact datgene doen waarvoor ze zijn gemaakt:

Het creëren van naadloze ervaringen.

Het wegnemen van de stress om beslissingen te nemen door ons alleen content voor te schotelen die we leuk vinden.

En het nog comfortabeler maken van onze comfort zone en het te beschermen tegen bemoeienis van buiten onze bubbel.

Deze algoritmes snijden ons als het ware af van de rest van de wereld. Ze leiden tot situaties waar we ons niet meer bewust zijn van mensen die leven buiten ons eigen wereldje en maken ons kwetsbaarder voor manipulatie. Voorbeelden als Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn hier sterke voorbeelden van.

Wat deze algoritmes doen is gedeeltelijk elimineren van wat ons menselijk maakt. Ons recht om beslissingen te nemen is een van die zaken, zelfs als het gaat om de keuze naar welke film je vanavond gaat kijken. Dit maakt ons menselijk. Algoritmes die zijn gebouwd om aanbevelingen te doen voor wat we echt zouden willen zonder dat we zelf tot die conclusie hoeven te komen, nemen een stukje menselijkheid weg, zelfs als het maar een heel klein stukje en waarvan we het prima vinden dat dit gebeurt.

Een deel van wat ons menselijk maakt is de kunst om te pieken op onverwachte momenten. Bijvoorbeeld dat je opeens een goed idee krijgt als je in de rij staat in de supermarkt of in de metro zit. Algoritmes richten zich ook op deze 'lege' momenten en proberen ons op ieder moment bezig te houden. De grootste kans op groei van platformen is immers als we beschikbaar zijn. Door het creëren van algoritmes die ons continu bezighouden met content waarvan ze weten dat we het leuk vinden, en zolang ze ervoor zorgen dat we ons nooit vervelen, ontstaat er een wereld die er niet perse leuker of beter op wordt.

5. De opstand van de robot komt eraan

Laten we eerlijk zijn, we spelen eigenlijk een beetje voor god met iets waar we onvoldoende vanaf weten en op lange termijn raken we misschien zelfs de controle kwijt over AI. Stephen Hawking waarschuwde dat de mensheid ooit overgenomen zal worden door robots. Robots en technologie ontwikkelen zich door terwijl de evolutie van de mens grenzen heeft. Daarbij zullen mensen volgens Hawking binnen 100 jaar voorbijgestreefd worden door robots. Misschien worden zij zelfs wel de baas over ons.

Zijn de mogelijke gevolgen en de angst voor AI ongegrond? Voor sommige zaken geldt dat we dit nu niet kunnen overzien. Wat ik wel denk is dat organisaties die zich bezighouden met het creëren en toepassen van AI een verantwoordelijkheid hebben om dit op een goede manier te doen. Daarmee kunnen zij bijdragen aan het (deels) wegnemen van de angst en nadrukkelijker de potentie van AI onder de aandacht brengen.