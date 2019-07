Generatie Z is de toekomst en de toekomst is IT

De content over generatie Z - geboren tussen 1995 en 2000 - als consument vliegt je om de oren. Ze willen 24 uur per dag service, gebruiken vijf schermen tegelijk en als je de aandacht van generatie Z wil trekken, moet dat binnen 3 seconden en anders ben je ze kwijt. Maar inmiddels betreden zij ook de arbeidsmarkt en is het de vraag wie zij zijn als werknemer. Dat ze tech savvy zijn staat in ieder geval als een paal boven water. Mede daarom zie ik generatie Z als een waardevolle toevoeging aan IT-teams. In deze blog vertel ik waarom.

Hoge verwachtingen en extreem kritisch

Het is de generatie die gewend is aan alles on demand en precies aangepast aan persoonlijke voorkeuren. Of het nu gaat om de vers pakketten van HelloFresh en Albert Heijn, Google Maps die vertelt waar je heen moet, Siri die antwoord heeft op al jouw vragen en Uber, de taxi die altijd tot je dienst is. Dit zorgt ervoor dat ze veeleisend zijn, want ze hebben hoge verwachtingen - service en snelheid zijn geen luxe, maar een vereiste. Ze zijn kritisch op traag werkende en verouderde websites en applicaties. Doordat zij zelf zulke hoge eisen stellen en precies kunnen uittekenen hoe de optimale klantbeleving eruit ziet, hebben zij dezelfde kritische houding op de werkvloer. Ze nemen geen genoegen met half werk, hebben oog voor innovatie op diensten en producten naar een volgend niveau te tillen en begrijpen de 'nieuwe consument' - hun generatiegenoten - als geen ander.

Geen wereld zonder Google en smartphones

Het gebruik van technologie zit in de natuur van generatie Z - ze zijn opgegroeid omringd door tech. Deze generatie kent geen wereld zonder internet, Google en smartphones. Van jongs af aan hebben ze online presence, waardoor ze goed op de hoogte zijn van wat organisaties online doen, welke ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van IT en internet en welke organisaties en personen het volgen waard zijn. Dit gaat gepaard met inzicht in functionaliteiten, mogelijkheden en gebruik van technologie. Schotel ze een device, applicatie of tool voor, en gegarandeerd dat zij met een aantal kliks volledig begrijpen hoe deze in elkaar steekt.

Beter slim gejat dan slecht bedacht

Generatie Z heeft tevens continu het gevoel dat dingen beter en anders kunnen, wat een drijfveer vormt voor de zoektocht naar alternatieven. Ze zijn nieuwsgierig naar de inrichting van de klantreis en het functioneren van zowel de front-end als de back-end van bedrijfsprocessen. Soms ontwikkelen ze deze zelf, maar meestal kennen zij voldoende voorbeelden om slim af te kijken bij organisaties en personen die het in hun ogen beter doen. Dat betekent niet dat ze het klakkeloos overnemen. Ze kijken kritisch naar het product, proces of de dienst van de betreffende organisatie en maken een verbeterslag; ze tillen het naar het volgende niveau. Met deze houding dagen ze zichzelf, de maatschappij én de mensen om hen heen voortdurend uit te vernieuwen en verbeteren.

Multitasken en samenwerken

Deze generatie heeft een sterke drang om onderdeel uit te maken van een groep. Het is een generatie die online aanwezig is en online is een plek voor verbinding. Denk bijvoorbeeld aan online communities - het contact met mensen met dezelfde interesses of standpunten - maar ook gewoon het dagelijks op de hoogte blijven van wat vrienden en familie bezighoudt en daarop kunnen reageren. Het horen bij een groep geeft een gevoel van trots en zelfvertrouwen. Dit groepsgevoel vertaalt zich op de werkvloer naar teamgevoel. Samenwerken zal voor generatie Z namelijk hetzelfde effect hebben: het gevoel dat ze ergens bij horen. Ze zijn gewend om hun aandacht te verdelen tussen verschillende schermen en activiteiten en weten om te gaan met veel prikkels zonder daardoor afgeleid te raken. Dit maakt ze geboren multitaskers. Hierdoor zullen zij zonder problemen teamleden helpen en ondersteunen tussen de bedrijven door.

Iedere generatie heeft zo zijn kwaliteiten. Het is dan ook belangrijk dat deze op de juiste manier worden ingezet, om ieders kracht optimaal te benutten. Zo ook generatie Z. Want deze generatie is de consument én werknemer van de toekomst en de toekomst is IT.