Wanneer worden megatechbedrijven eens volwassen?

"Move fast and break things. If you're not breaking things, you're not moving fast enough."

—Mark Zuckerberg, CEO, Facebook

Toen ik begin jaren '90 voor het eerst in Silicon Valley begon te werken, gaf een collega een aantal opvallende adviezen: "Als je een kans ziet om iets te doen, doe het dan gewoon. Het is op de lange termijn sneller om achteraf om vergiffenis te smeken dan om toestemming te vragen."

Het bedrijf waar ik voor werkte, Sun Microsystems, ging in die dagen als een speer. De inkomsten verdubbelden elk jaar; de marktkapitalisatie was groter dan die van de toenmalige apenkoning op de rots, IBM.

Het advies van mijn collega was in dat verband zinvol. En toen klapte de dotcom-bubble. De dingen veranderden. Wat op de weg naar boven werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs op de weg naar beneden.

Sun ging ten onder, net toen Facebook naar Silicon Valley kwam. En de sociale media reus vestigde zich direct in het vroegere hoofdkwartier van het ter ziele gegane computerbedrijf in Menlo Park.

Met dit voorbeeld bedoel ik te zeggen hoe krachtig de club van Mark Zuckerberg mag zijn, het is niets nieuws. Hij heeft deze manier van denken niet uitgevonden. Silicon Valley heeft altijd al een beetje wildwest-arrogantie gehad: schiet vanaf de heupen en stel later vragen.

Het komt er eigenlijk op neer dat de status-quo wordt verstoord. Het wordt krachtig uitgedragen in conferentiezalen van San Francisco naar San Jose sinds William Shockley, de mede-uitvinder van de transistor en een beeldenstormer, in 1956 zijn halfgeleiderbedrijf in Mountain View oprichtte.

Shockley, trouwens, heeft eens gezegd: "Spijt is niet nodig. Denk na voordat je iets doet." Silicon Valley lijkt zich het eerste deel te herinneren, maar niet het tweede.

Beweeg snel, bèta-test, faal vaak, disrupt

Disruptie is de Heilige Graal in hightech. Beter, sneller, goedkoper, efficiënter. Knip de tussenpersoon eruit. Deze Machiavellistische aanpak is om alles uit de kast te halen om uw klant iets te geven waarvan ze niet eens wisten dat ze het wilden.

Wanneer jij disrupt, ben je erop uit om marktaandeel te winnen. Je maakt zich geen zorgen over de gevolgen. Laat de spaanders vallen waar ze vallen. Dat is gewoon bijkomende schade. Je geeft alleen maar om disruptie.Geen spijt.

Oh, en als er regels zijn die je in de weg staan, heb je drie keuzes:

Verander ze

Negeer ze.

Breek ze

De regels volgen? Dat is voor verliezers. (In Silicon Valley is de enige echte wet die van Moore).

Maar we kunnen de Silicon Valley-mentaliteit niet alleen de schuld geven aan de technologiegiganten en andere bedrijven die de goederen en diensten leveren. Economics 101 vertelt ons immers dat het gaat om vraag en aanbod. Als consument moeten we toegeven dat we bedrijven in staat stellen om op deze weg verder te gaan.

Of het nu gaat om AirBnB die hotels de schrik aanjaagt, Uber die taxi's links en rechts passeert, Netflix die traditionele TV verslaat, Tesla die het opneemt tegen de auto-industrie: wij zijn gecharmeerd van de "kleine jongen", de David versus de Goliath.

Het is ook de egoïstische manier. We willen beter en sneller. We willen goedkoper. Wat? We willen gratis! De grote technologieplatforms zijn maar al te bereid om hieraan te voldoen, zolang je het niet erg vindt dat gratis betekent dat jij - en elk stukje data over jou - kan worden gebruikt om geld te verdienen.

Zuckerberg & de rest heeft dus eenvoudig en plichtsgetrouw geleverd wat er gevraagd werd.

Het platform dat is ontworpen en gebouwd voor het rangschikken van de studenten, bleek een meer algemene toepassing te hebben, die van het verbinden van vrienden, families, gemeenschappen en bedrijven. Het omvat nu de hele wereld met meer dan 2,3 miljard gebruikers.

Maar het blijkt ook dat zaken als sociale platforms niet noodzakelijkerwijs zo eenvoudig te schalen zijn.

Stel je eens voor dat jij in een klein dorp woont, waar jij en jouw nieuwe buren de deuren niet op slot hoeven te doen. Dan groeit de stad 's nachts uit tot een megastad en zijn er veel inbraken. Nu heeft iedereen behoefte aan sloten op zijn deuren. Het enige probleem is dat die niet bestaan. Ze zijn niet ontworpen voor deze stad. Niemand dacht zo ver vooruit.

Facebook is slechts een van de vele bedrijven die een platform heeft gecreëerd zonder het advies van Shockley op te volgen: denk na voordat je handelt. Uiteindelijk gaat het niet om de wet van Moore. Het gaat over een andere wet. Die van Murphy.

De litanie van problemen die de afgelopen twee jaar voor Facebook en zijn gebruikers naar boven kwamen, variërend van Russische trollen die de verkiezingen beïnvloeden tot schandalen op het gebied van gegevensbeveiliging en -privacy, haatdragende taal en onderdrukking van kiezers, is daar een duidelijke indicatie van.

Dat wat fout kan gaan, zal fout gaan, vooral als je mantra "break things" is.

Een teken van gezond verstand in de jungle

En dat is de reden waarom Tim Cook, de CEO van Apple, een bedrijf dat in Silicon Valley staat en nu een van de grootste bedrijven ter wereld is, zegt dat er dingen moeten veranderen.

In zijn openingstoespraak aan de Stanford University een paar weken geleden was hij er vrij bot over.

"....als je een chaosfabriek hebt gebouwd, kun je de verantwoordelijkheid voor de chaos niet uit de weg gaan. Verantwoordelijkheid nemen betekent de moed hebben om na te denken."

Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Maar Shockley wel: "Denk na voordat je iets doet."

De opmerkingen van Cook waren onmiskenbaar direct gericht op Facebook. De twee bedrijven nemen al enige tijd deel aan een woordenstrijd, dus dit is geen verrassing. Maar feit is dat Cook gelijk heeft. En, zoals het oude gezegde luidt, wie de schoen past, trekke hem aan. Zijn commentaar moet weerklank vinden bij veel, zo niet alle, van de grote social media platforms.

Facebook in het bijzonder, is in de huidige omstandigheden bijna een openbaar nutsbedrijf. Met de meerderheid van de ontwikkelde wereld afhankelijk van het platform, is het tijd voor Facebook om die verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Wat doet de sociale mediagigant, behalve het creëren van een "war room" om de situatie aan te pakken en het voeren van PR-campagnes? Het stapt een nog risicovollere business binnen.

Facebook, dat nog moet bewijzen dat het met gebruikersgegevens kan worden vertrouwd, wil nu de sleutels van de kluis krijgen die de zuurverdiende centjes van de gebruiker bevatten.

Ja, echt waar. Facebook wil "Facebank" worden.

En niet verrassend: nadat Facebook de aankondiging deed van de hybride, blockchain-achtige cryptografische munt Libra, wordt het bedrijf onmiddellijk onder de loep genomen. Er zijn veel vragen, zoals:

Is het een blockchain of niet?

Terwijl blockchain en bestaande cryptocurrencies gebaseerd zijn op het gedistribueerde grootboeksysteem dat een zekere mate van zekerheid biedt via het gedistribueerde systeem zelf, stelt Facebook een nieuw "permissie-gebaseerd" systeem voor. Wie krijgt welke toestemming? Hoe wordt dit getest voordat het wordt uitgebracht?

Wiens gegevens zijn het?

Gezien de neiging van Facebook om gegevens te delen met zijn andere platforms en zelfs met derden, wat is er dan om Facebook ervan te weerhouden om de transactiegegevens van gebruikers uit zijn cryptografische grootboeken te gebruiken en deze te verkopen aan adverteerders?

Wiens munt is het?

De cryptomunteenheid zal een aantal van de eigenschappen hebben van "stabiele munt" (een cryptocurrency waarvan de waardebepaling is gekoppeld aan een bestaande munt), maar Facebook stelt, opnieuw, een variatie op het thema voor, een alternatief voor dit model. Het wil zijn munt koppelen aan een bundel activa, die nog niet bekend is gemaakt. Hoe zal dat precies werken?

Dit zijn slechts enkele van de vragen die al zijn gerezen.

Het komt erop neer dat Facebook zijn huidige puinhoop wil omzeilen en wil proberen een nieuwe business, waarmee het geen ervaring heeft, te ontwrichten. Laten we de wet van Murphy opnieuw bekijken en ons afvragen: wat kan er misgaan?

Het is dus geen wonder dat wetgevers in de VS en Europa - nog voor de aankondiging van Libra - meer en meer lawaai maakten over nieuwe regelgeving, misschien zelfs de megatechnologieplatforms gaan opbreken in delen. Zoals gezegd staat Facebook niet alleen. Kies willekeurig een van de andere platforms, en je kan soortgelijke beveiligingsinbreuken vinden naast talloze andere problemen.

Het is alsof de regelgevende instanties zeggen dat als de 60-jarige Silicon Valley zich als een onverantwoordelijke tiener wil gedragen, we het als een tiener zullen behandelen. Misschien is een "huisarrest" wel op zijn plaats.

Of, misschien is het tijd voor Silicon Valley om volwassen te worden.